SØSKENLEK: Dasha (8) og Dima (4) leker i grusveien utenfor huset til familien i landsbyen Petropavlyvka. Mamma Marina (32) passer på.

Russerne angriper: Barna i Øst-Ukraina spør når krigen vil slutte

PETROPAVLYVKA (VG) Mens millioner av mødre og deres barn har flyktet fra de harde kampene øst i Ukraina, velger noen å bli værende.

I landsbyen Petropavlyvka forteller barn og deres mødre om frykten, usikkerheten og stresset ved å leve så nære krigen.

– Jeg savner vennene og søskenbarna mine veldig mye, sier seks år gamle Marsha til VG da vi besøker den lille landsbyen som ligger rundt to timer fra de voldsomme kampene i Donetsk-provinsen øst i Ukraina.

Nesten alle vennene flyktet med foreldrene sine da Russland invaderte Ukraina.

De siste dagene har russiske styrker forsøkt å presse frontlinjen lenger inn i landet, og har klart å erobre noen mindre landsbyer, ifølge en britisk etterretningsrapport. Samtidig som ukrainske styrker klart å slå tilbake flere angrep i øst, forsøker russiske styrker trolig å omringe tungt befestede ukrainske stillinger.

Hvordan påvirker frykten for krig barna? Og hvordan forholder mødrene seg til det barna deres opplever?

MEST MULIG POSITIVT: – Vi forsøker å snakke mest mulig positivt med henne og sier at krigen snart vil slutte, sier Marina (37) om datteren Marsha (6).

«Urolig og stresset»

– Vi er redde alle sammen, og spesielt barna. Vi er ikke så langt fra Donetsk, noe som gjør at vi noen ganger hører bomber og fly. Da merker jeg at min datter blir stresset, sier mamma Marina (37).

Da Russland invaderte Ukraina, kunne ikke seks år gamle Marsha forstå hvorfor de måtte gjemme seg i kjelleren.

– Hun begynte å skjelve, var urolig og veldig stresset. Jeg tenker mye på hvordan jeg skal håndtere uroen hennes, sier Marina.

– Vi forteller henne om krigen, vi forklarer hva slags våpen som lager lyder, hvem som er fienden og hva som skjer i områdene rundt oss. Vi sier at ukrainske soldater vil beskytte oss.

Marina snakker så mye som mulig om positive ting; om at skolen skal åpne igjen og at datteren kan å treffe vennene sine igjen.

– Vi prøver å være håpefulle, sier hun.

Sinne og aggresjon

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna Norge, forteller til VG at de nå både jobber i Ukraina og nabolandene med barn som har opplevd krigen.

– Mange barn reagerer med å bli apatiske. Noen slutter å snakke, de spiser og sover dårlig, har mareritt og er redde for å dø. Andre barn reagerer med sinne og aggresjon, sier Birgitte Lange til VG.

– Vi ser at slike traumer ofte varer over lang tid, og for noen kan de vare livet ut. Mye avhenger av at foreldrene og andre nære omsorgspersoner klarer å trøste og gi barna både fysisk og psykisk støtte mens det står på, sier hun.

Går på pianoskole

I Petropavlyvka møter vi 32 år gamle Yana som er ute og leker med sin seks år gamle datter Varvara. Hun forteller at de bruker mye tid sammen med datteren og at de prøver å få henne til å tenke på andre ting enn krigen.

MÅ VENTE: – Min datter spør hele tiden om når krigen vil ta slutt. Jeg svarer at vi må vente, sier mamma Yana (32), som er på lekeplassen i landsbyen Petropavlyvka med sin datter Varvara (6). DAGLIGLIV: Varvara (t.h.) husker på lekeplassen i landsbyen Petropavlyvka.

– Hun savner skolen og vennene sine, men vi forklarer at det ikke er mulig å gå på skolen nå. To ganger i uken er Varvara på pianoskole, hun blir flinkere og flinkere, noe som gjør at hun ikke tenker på konflikten hele tiden, forteller mamma Yana.

De bruker også mye tid på skolearbeid sammen, som foregår via nettet.

– Hun spør ofte om når krigen vil slutte. Det er veldig vanskelig å svare på. Jeg sier til henne at Russland er terrorister og vår fiende nå. Og at det er grunnen til at vi ikke kan gjøre det vi pleide å gjøre før krigen.

Krig på TV

Det er ikke mange barn som leker utendørs i landsbyen, til tross for solskinn og 23 varmegrader. Men langs en av grusveiene som humper seg mellom husene i Petropavlyvka, treffer vi åtte år gamle Dasha på sparkesykkel sammen med broren Dima.

– Jeg tenker på hva som skjer i landet mitt..., sier Dasha, før hun blir helt stille. Mamma Marina forklarer at de ser mye av krigens grusomheter på TV.

FØLGER NYHETENE: Marina (32) forteller at barna Dasha (8) og Dima (4) ser mye grusomt om krigen på TV.

– Det er ikke skole, så barna mine ser en del på TV, og der er det nyheter om krigen 24 timer i døgnet. Da spør de meg om våpnene og stridsvognene de ser på skjermen, sier Marina.

– Jeg forsøker å svare litt overfladisk og generelt. Og siden det er ganske rolig i vår landsby, gjør vi det vi kan for å ikke snakke så mye krigen i hjemmet vårt.

Åtte år gamle Dasha forteller at hun savner vennene sine.

– Jeg bryr meg ikke om luftsirenene lenger, de er jeg blitt vant til. Noen av vennene mine har reist langt vekk fra landsbyen min, de savner jeg veldig mye, sier hun.

VAR VELDIG STRESSET: Natali Chnek (27), sammen med Paulina (7) og David (11 md.), forteller at hun forsøker å gjøre så mye som mulig sammen med sine barn for å få tankene deres over på andre ting enn krigen. – Datteren min var veldig stresset da krigen startet, sier hun.

Takler hverdagen

Birgitte Lange i Redd Barna sier at av erfaring vet at barn har en enorm motstandskraft.

– De fleste barn som får riktig mental og psykososial støtte kan bearbeide traumene i ettertid. Samtidig ser vi at de fleste lærer seg å takle hverdagen som kommer med alle dens utfordringer og gleder på en trygg og god måte, sier hun.

Men hva gjør man når flyalarmen stadig skriker ut over landsbyen din? Og når flyene passerer hustakene i lav høyde?

Natali Chnek forteller at hun har en så normal hverdag som mulig sammen med barna Paulina (7) og David (11 md..). De går på kafé, er på lekeplassen og butikken så ofte de kan.

KRIGENS BAKGÅRD: Dasha (8) leker utenfor huset sitt i landsbyen. To timer unna, er fronten.

Mindre engstelig

– Vi må alltid gå inn når flyalarmen uler. Datteren min var veldig stresset og redd den første tiden av krigen, spesielt når flyene passerte over oss. Vi roet henne ned med å forsikre henne om at det er trygt i vår landsby og fortalte at det var ukrainske, vennlige fly. Nå er Paulina mye mindre engstelig og har på en måte forsonet seg med det, sier mamma Natali.

– Jeg tror det vil gå bra med min datter. Heldigvis er det ganske rolig i landsbyen vår. Men det er klart jeg også er bekymret for hvordan krigen vil påvirke den mentale helsen til henne i fremtiden.