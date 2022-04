KAMPEN OM MARIUPOL: Russland kontrollerer nå mesteparten av den utbombede havnebyen ved Svartehavet, bortsett fra det store Azovstal-stålverket i utkanten. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB

Rundt 1000 sivile søker tilflukt under stålverk

Kommandør hevder Russland bomber uten stans der rundt 1000 sivile oppholder seg.

Av Øystein David Johansen

Rundt 1000 sivile har søkt tilflukt i rom under det gigantiske stålverket Azovstal i Mariupol. Ifølge lokale myndigheter er det meste kvinner med barn og eldre som oppholder seg her, skriver Guardian. Russerne skal ha fortsatt bombardementet av stålverket til tross for at det er mange sivile som oppholder seg på området.

Kommandør for Azov-regimentet Denys Prokopenko, leder forsvaret av Mariupol. Han sier de sivile søker tilflukt her, det eneste mulige tilfluktssted.

– Russiske okkupasjonsstyrker og deres medsammensvorne fra de såkalte republikkene Luhansk og Donetsk vet om de sivile og fortsetter å bombe her med overlegg, sier han i en tale på Telegram ifølge CNN.

Han sier russerne bomber både fra luften og sjøen i angrepene.

Russland har ennå ikke tatt kontroll over den beleirede byen.

De siste ukene har det vært kraftige gatekamper i byen som følge av Russlands forsøk på å ta fullstendig kontroll over den, skriver NTB. Russland kontrollerer nå mesteparten av den utbombede havnebyen ved Svartehavet, bortsett fra det store Azovstal-stålverket i utkanten.

Russland truet i helgen med å «eliminere» de gjenværende ukrainske soldatene i Mariupol, som fikk beskjed om å legge ned våpnene eller dø. Det er ikke kjent hvor mange ukrainske soldater som har forskanset seg inne på det 11 kvadratkilometer store området.