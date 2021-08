INTERNERT: Mohibullah (11) fra Kandahar bor i Haji-leiren i Kandahar-distriktet i Afghanistan. Han måtte flytte til leiren da han gikk i fjerde klasse. Mohibullah har elleve søsken. Faren står uten jobb. Foto: UNICEF/Afghanistan/ Naqibullah Ishaq

Unicef slår alarm i Afghanistan: — Det foregår en katastrofe

Krig, hungersnød og stengte skoler. Unicef slår alarm om situasjonen for barn og kvinner i Afghanistan.

Publisert: Nå nettopp

Taliban rykker stadig frem med stormskritt i Afghanistan. Taliban kontrollerer nå minst 20 provinshovedsteder. Mer enn 500 barn har har blitt drept i landet i løpet av året. Landet er på randen av en katastrofe, mener Unicef.

Unicefs leder for feltoperasjoner og beredskap i landet, Mustapha Ben Messaoud, mener utviklingen i landet er katastrofal under den pågående konflikten. Da VG ringer har han nettopp ankommet Kabul fra Kandahar, Afghanistans nest største by.

Forrige helg ble minst 27 barn drept og 136 skadet i løpet av 72 timer som følge av kamphandlinger, meldte Unicef mandag.

– Kvinner og barn blir skjøvet ut av sine hjem – og de mister sine kjære, forteller Messaoud til VG.

Den siste uken har det vært harde kamper mellom Taliban og afghanske regjeringsstyrker i regionen med samme navn. Lørdag kveld ble det klart at den islamistiske opprørsgruppen hadde tatt kontroll over Mazar-e-Sharif, og at de dermed i praksis kontrollerer hele Nord-Afghanistan.

En rapport fra den amerikanske sikkerhetstjenesten, som er gjengitt av blant annet Reuters, vurderer at Taliban kan være i stand til å isolere Kabul i løpet av 30 dager, og at hovedstaden kan bli overtatt i løpet av 90 dager.

Lørdag melder AP at Taliban har rykket frem til Char Asiab-distriktet i landet, kun 11 kilometer fra Kabul.

– Jeg møtte en ung gutt som var rundt ti år gammel. Han lå og sov med familien sin da et prosjektil traff huset deres og satt fyr på klærne til gutten, forteller Messaoud om én av de mange tragiske skjebnene han har møtt i landet i det siste.

Han forteller også om et møte med en mor med en ti måneder gammel gutt som var alvorlig underernært.

Ifølge Messaoud står en av to afghanske barn i fare for å bli alvorlig underernærte i løpet av året.

Unicef-lederen mener situasjonen i landet har forverret seg drastisk siden mai. Kamphandlingene mellom Taliban og regjeringsstyrkene er ikke det eneste som har forverret situasjon

– På toppen av det hele ble det erklært tørke i juni, sier han og forteller at afghanerne sliter med årets avlinger.

Messaoud estimerer at 18 til 19 millioner afghanere hadde behov for hjelp – før krigshandlingene skjøt fart.

FORTRENGT: Tania (24) forteller UNICEFs leder for feltoperasjoner i Afghanistan, Mustapha Ben Messaoud (i midten) om forholdene i Haji-leiren. Foto: UNICEF/Afghanistan/Sebghatullah Arghand

Den kritiske situasjonen i landet vanskeliggjør UNICEFs arbeid, forteller Messaoud.

– Konflikten sprer seg så fort. Vi har ikke kapasitet til å være alle steder til enhver tid.

Han frykter antallet døde barn vil stige drastisk.

– Akkurat nå nærmer vi oss 530 drepte barn, sier han og legger til:

– Det er bare tallene vi har verifisert. Mange dødsfall blir ikke innrapportert.

Fakta om Talibans fremrykking USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai.

Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker.

I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur.

Taliban har i august tatt kontroll over ti provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan, Ghazni i Ghazni og Herat i Herat, som er landets tredje største by.

Opprørerne har også beleiret og angriper nå flere andre provinshovedsteder, blant dem Kandahar i Kandahar, Lashkar Gah i Helmand og Mazar-e-Sharif i Balkh.

I flere av disse byene er Taliban-krigere alt tungt til stede og kontrollerer en rekke distrikter. (Kilde: NTB) Vis mer

– Mer enn 1000 drepte barn

– Det foregår en katastrofe samtidig som vi snakker, sier Messaoud til VG.

– Vi kommer til å se mer enn 1000 drepte barn i år.

Ifølge Unicefs estimater står mer enn én million barn i fare for å bli alvorlig underernærte dersom situasjonen i landet ikke bedrer seg.

Messaoud trygler det internasjonale samfunnet og partene som er involvert i konflikten om å få en slutt på kamphandlingene.

– Prisen afghanske barn og kvinner må betale dersom denne konflikten ikke tar slutt er uutholdelig.

MISTET HJEMMET: Ali Mohammad og datteren Asma bor nå i Haji-leiren i Kandahar etter at de måtte forlate hjemmet sitt som følge av krigen. Foto: UNICEF/Afghanistan/ Naqibullah Ishaq

Frykter stengte skoler

FN-organisasjonen har elleve operative kontorer i Afghanistan. De pågående kamphandlingene gjør det vanskeligere for Unicef å nå frem til utsatte områder.

– Det har blitt en utfordring for den mobile helsetjenesten vår. Den eneste måten å sikre at vi kan operere trygt er om volden tar slutt, sier han og understreker at døds- og hungersnød-tallene er skremmende.

– De tallene er liv. Det er en historie bak hvert tapte liv i Afghanistan.

Messaoud frykter konsekvensene dersom konflikten ikke tar slutt.

– Det skremmer vettet av meg, sier han om tanken på antall dager kamphandlingene fortsetter.

– Jeg konverterer den tiden om til tapte liv.

Skolene i Afghanistan åpner vanligvis i september. Unicef frykter at de kommer til å holde stengt.

– Hvis dette fortsetter kommer ikke skolene til å åpne i september. Da snakker vi åtte millioner barn uten skolegang.

Fredag slo også verdens matvareprogram fast at landet har alle tegn på en humanitær katastrofe, melder Reuters. Flyktninghjelpen slår også alarm om den humanitære situasjonen i landet.

FLYKTER: Folk har ventet i flere dager for å ta seg over grensen til Pakistan fra Afghanistan ved Chaman, etter Taliban beordret den stengt 5. august. Fredag åpnet den igjen. Foto: AKHTER GULFAM / EPA

– Vi forbereder oss på en stor humanitær krise over hele landet. Mange familier har flyktet til Kabul i frykt i løpet av de siste dagene. Leirene er overfylt, og barn sover ute uten tak over hodet. Familier kjemper om mat, sier Tracey Van Heerden, Flyktninghjelpens fungerende landdirektør i Afghanistan.

FN ber fredag alle naboland til Afghanistan om å holde grensene åpne.

– Mangelen på muligheten til å søke sikkerhet kan risikere utallige sivile liv, sa en talsperson for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) på en pressekonferanse i Genève.

Talspersonen presiserte også at UNHCR står klar til å hjelpe nasjonale myndigheter med å oppskalere den humanitære responsen som trengs.

– Voldsspiral

Cocktailen stengte skoler, kamphandlinger og tørke kan vise seg å være katastrofal for både dagens barn – og fremtidens Afghanistan, mener Messaoud.

– Dersom dette fortsetter vil voldsspiralen fortsette, sier han og legger til:

– Du har en ti år gammel gutt som våkner opp i flammer, faktisk i flammer. Det er umulig å gå gjennom det som skjer nå uten å få mentale eller fysiske arr.

Liv går tapt for hver dag som går uten at konflikten tar slutt. Virkelig, virkelig unge liv, sier Messaoud.

Fredag kveld annonserte Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at Norges ambassade i Kabul vil bli evakuert. Personell fra forsvaret blir værende i landet. Danmark og Tyskland evakuerer også sine ambassader i Kabul.

FN-organisasjonen har som mål å opprettholde sin tilstedeværelse i landet, uavhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, forteller Messaoud.

– Unicef har vært her i 65 år. Vår intensjon er å bli og levere i felten i fremtiden også, sier Messaoud til VG.