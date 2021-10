OMKOM: Norske Aleksander Storåker døde 12. mai 2020, 16 år gammel. Han og familien var bosatt i Lerum i Sverige, hvor 16-åringen krasjet på moped under en biljakt.

Tiltalt politimann i retten: − Ville gjort det samme igjen

Alexander Storåker (16) døde etter å ha krasjet på moped under en politijakt i Sverige i fjor. Politimannen som er tiltalt for å ha «forårsaket en annen persons død» sier i retten at det aldri var noen jakt.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Rettssaken mot den svenske politimannen, som kjørte den sivile politibilen, er i gang i Alingsås tingrett. Saken ble først utsatt da tiltale ikke dukket opp på grunn av sykdom for to uker siden.

Fredag forrige uke og mandag denne uken forklarte politimannen og kollegaen som satt med han i politibilen seg for retten, foran Alexanders foreldre og venner, skriver Lerums Tidning.

– Ja, jeg ville gjort det samme igjen, sa politimannen på spørsmål fra aktor fredag.

– For mitt bilde av det er at det absolutt ikke har vært et spørsmål om forfølgelse, forklarte han ifølge avisen.

Torsdag denne uken er siste dag i rettssaken mot mannen, som nekter straffskyld.

For to uker siden møtte familie og venner av avdøde Alexander Storåker opp i Alingsås tingrett, men så kom beskjeden om at den tiltalte politimannen ikke kom til å dukke opp.

12. mai 2020 blir 16 år gamle Alexander Storåker og en kamerat jaget på moped av en sivil politibil i Lerum i Sverige. Kameraten overlever uten store skader, mens Alexander treffer en lyktestolpe. Til tross for at han har hjelm, dør han kort tid etter.

Ifølge svenske forskrifter har ikke politiet lov til å forfølge mopeder eller andre kjøretøy i trafikken, unntaket er om det finnes mistanke om et ulovlig brudd.

I dokumentene fra den svenske etterforskningen kommer det fram at Alexander ikke var mistenkt for noe annet enn en mulig trafikkforseelse.

– Initierte stoppforsøk

Politiet får midlertidig lov til å prøve å stoppe mopeder, men må avbryte innen det defineres som en forfølgelse.

– Mitt inntrykk er at vi initierte et stoppforsøk, det tar jo noen sekunder og da har vi kommet et stykke, sa politimannen fra vitneboksen.

Videre fortalte politimannen at han ikke er sikker på om Alexander forsto eller ikke.

– Så han svinger inn til høyre, og jeg har ingen anelse om hvordan det ser ut der inne, så jeg svinger etter, noe som er helt normalt å gjøre.

POLITIJAKTEN ENDTE HER: Inn denne grusveien ble Alexander og kompisen jaget av politiet. Det endte katastrofalt.

Alexander svinger av veien etter 100 meter, inn på en gruslagt gangvei i et boligfelt. Flere vitner til biljakten har forklart i avhør at både mopeden og politibilen holdt høy fart på grusveien.

– Min første tanke var at politibilen jaget mopeden, har et av vitnene sagt i avhør.

Politimannen problematiserer i retten begrepene «forfølgelse» og «stoppforsøk», og mener det ikke finnes tydelige retningslinjer for når et stoppforsøk går over i forfølgelse. Han mener politiet må få kjøre etter kjøretøy en kort stund når man forsøker å stoppe det, før det blir ansett som forfølgelse.

Se minidokumentaren Aftonbladet har laget, som tar for seg det høye antallet politijakter i Sverige de siste årene:

– Tenker fortsatt på det hele tiden

Kompisen som satt bakpå Alexanders moped sa i retten fredag at han mente politiet kjørte rett bak dem hele tiden, ikke mer enn ti meter, sa han.

– Jeg lever og er takknemlig for det, men jeg tenker fortsatt på det hele tiden, sa gutten i rettssalen i Alingsås.

VG har tidligere skrevet om ungdom i Sverige som forteller om lignende hendelser som Alexanders. I Facebook-gruppen «Twostrokerider Mopedforum», med over 30.000 medlemmer, hevder flere at de har blitt jaktet og kjørt på av politiet.

Trafikkulykkeforsker Jörgen Lundälv skriver i sin rapport «Vilda biljakter, viljor och skador» fra 2016 at stadig flere barn og unge er involvert i biljakter i veitrafikken i landet. Den bygger på medienes rapportering. Ellers finnes det lite statistikk på biljakter.

I 2015 ble totalt 22 barn jaget av politiet i trafikken i Sverige, noe som er en tredobling sammenlignet med antallet i 2013.

– Det er et problem. Jeg har tidligere sett på disse hendelsene som skade- og ulykkessteder, men jeg tror det er på tide å se på det som åsteder, sa Lundälv til VG utenfor rettssalen for to uker siden.

