INNFØRER NEDSTENGING: Østerrikes kansler, Alexander Schallenberg kunngjorde tiltakene innrettet mot landets mange uvaksinerte - på en pressekonferanse søndag.

Østerrike stenger ned for uvaksinerte

Østerrike kjører hard linje - og plasserer sine mange uvaksinerte innbyggere i lockdown fra mandag.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rundt 63 prosent av Østerrikes befolkning er fullvaksinert. Det er en av de laveste vaksine-ratene i Vest-Europa.

Alpelandet er preget av store mengder vaksineskeptikere, oppmuntret av det høyreorienterte Frihetspartiet, som er tredje størst i parlamentet.

– Vi må løfte vaksinasjons-raten. Den er skammelig lav, sier kansler Alexander Schallenberg ifølge Reuters.

Samtidig tok antivaksine-demonstranter til gatene i hovedstaden Wien for å vise sin motstand mot styresmaktenes maktgrep mot smittespredning.

les også Russere til VG: Derfor tar vi ikke vaksinen

DEMONSTRERTE: Vaksinemotstandere preget bygatene i Wien søndag.

Det bor nesten ni millioner mennesker i Østerrike. Ifølge VGs coronaspesial er 63,1 prosent i landet fullvaksinert.

Barn under 12 år vil få unntak for lockdown-planene. Men andre uvaksinerte kan kun forlate hjemmene sine for å dra på jobb eller handle nødvendige dagligvarer.

Helseminister Wolfgang Mueckstein sa på en pressekoneranse søndag at de inngripende tiltakene ville vare en ti dagers tid.

JULEMARKED: Wiens berømte julemarked merket ikke noe spesielt lavere besøk og folketetthet enn vanlig - tross smittespredning og nye tiltak fra regjeringen. Bildet er tatt sist fredag 12. november.

les også Endelig skulle bryllupet stå – så kom ny nedstengning

Flere, inkludert kansler Schallenbergs konservative parti, har uttrykt tvil om hvorvidt de strenge reglene for en enkeltgruppe i samfunnet vil la seg håndheve.

Schallenberg og en av hans statsråder, Karl Nehammer, understreket at tiltakene skal følges opp med kontroller fra politiets side.

Også i andre europeiske land så intensiveres tiltakene i befolkningen etter de siste ukenes smittespredning.

Både i Nederland, Tyskland og Tsjekkia tas det for tiden tøffere grep for å hindre smittespredning.

I følge Reuters er det rundt 65 prosent av befolkningen i EU og EØS-landene som er vaksinert med to doser.

Men hastigheten i vaksineringen har flatet ut de siste månedene.