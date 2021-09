ØDELEGGENDE: Flammer sluker et hus nær Old Oregon i California.

Kvinne (30) skulle koke vann – nå er hun siktet for mordbrann

Kvinnen på fottur i California ville koke drikkevannet fra bekken fordi hun var redd for at det inneholdt bjørneurin. Nå kan Alexandra Souverneva (30) risikere ni års fengsel.

Av Karin Muri

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nesten 150 bygninger er slukt og ødelagt av flammene, tusenvis av personer er evakuert og i området er det erklært unntakstilstand, etter at 35 000 mål er svidd av i Shasta fylke i California.

Brannen som startet sist onsdag, pågår fortsatt for fullt og blir omtalt som en av de mest ødeleggende som har rammet det bratte terrenget i delstaten.

Nå er Alexandra Souverneva (30) siktet for mordbrann, melder CNN.

Hun har erklært seg ikke skyldig. Ifølge rettsreferatene var Alexandra på fottur i det nordlige California, da hun fikk beskjed av arbeidere i et steinbrudd om at hun ikke kunne oppholde seg der. Kvinnen skal likevel ha gått videre, og sa hun var på vei mot Canada.

SIKTET: Alexandra Souverneva.

Souverneva er en tidligere yogalærer, hjemmehørende i San Francisco Bay, ifølge NBC News.

Hun har forklart at hun ble tørst på turen og at hun fant en liten kulp i en bekk, men mistenkte at vannet var forurenset av bjørneurin. Hun filtrerte vannet gjennom en tepose.

Filtreringen fungerte ikke, derfor skal kvinnen ha forsøkt å tenne ild. Hun har forklart at det var for vått til å få fyr, derfor drakk hun vannet uten å koke det og fortsatte oppover i terrenget fra bekkefaret.

Da Souverneva følte seg fanget inne i brannen som oppsto, ringte hun brannvesenet.

Hun hadde observert røyk og fly som droppet «rosa væske», som hun forklarte det.

RYDDER KRATT: Mens brannen herjet rundt dem ryddet brannfolkene terrenget.

Brannfolkene som fant henne konkluderte med at hun trengte medisinsk bistand for dehydrering. Hun skal ha fortalt at hun hadde forsøkt å lage et bål. På bakgrunn av samtalen ble kvinnen tatt med i politiets varetekt.

Kvinnen ble bedt om å tømme lommene og på seg hadde hun CO₂-patroner, en lighter og en hvit beholder som inneholdt en grønn bladaktig væske.

Påtalemyndigheten i fylket mistenker Alexandra for ytterligere brannstiftelse. De knytter henne til flere mulige brannstiftelser både i fylket og andre steder i landet.

New York Post og andre medier har omtalt kvinnen som sjaman, fordi hun på sin egen LinkedIn-profil har oppført sjaman som sitt nåværende yrke.

Der skal hun også ha oppgitt at hun var doktorgradsstudent på SUNYs New York College for miljøvitenskap og skogbruk.

– Vi vil ikke nøle med å straffeforfølge noen som enten med forsett eller tilfeldig starter en brann, sa statsadvokat Stephanie Bridgett etter fengslingsmøtet fredag.

Mer enn 100 mennesker er siktet for mordbrann i forbindelse med skogbranner i delstaten i år.

Det er fremmet en løslatelseskausjon på 1,3 millioner kroner og Alexandra Souverneva blir fremstilt for retten igjen 5. oktober.