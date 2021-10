DRONEANGREP: Det siste kjente droneangrepet i Afghanistan tok livet av ti uskyldige mennesker.

USA angrep feil bil og drepte syv barn

KABUL (VG) USA sendte en missil mot det de trodde var en IS-terrorist. Han viste seg å være hjelpearbeider. Familien venter fremdeles på en beklagelse fra USA.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg mistet ti familiemedlemmer. Zemerai, Nazer, Zamir, Faisal, Farzad, Armin, Benyamin, Ayat, Malika og Sumaya, forteller Emal Ahmad til VG.

Lyden av barnelek fra gaten utenfor høres i bakgrunnen mens han forteller hva som skjedde her noen uker tidligere.

Det var søndag 29. august at en USA-styrt drone hadde peilet seg inn på en hvit Toyota Corolla i Afghanistan. Inni den satt Zemerai Ahmadi.

Bilen kjørte gjennom Kabuls gater, og stoppet innom hus etter hus. Mens bilen snirklet seg gjennom Kabuls endeløse trafikkork, ble USA mer og mer sikre på at bilen gjorde seg klar til å utføre et terrorangrep mot flyplassen i Kabul.

Dagen før hadde Den islamske staten (IS-K) utført et dødelig terrorangrep mot flyplassen hvor desperate afghanere forsøkte å forlate landet, som drepte 169 afghanere og 13 amerikanske soldater.

USA lovet at de skulle hevne terrorangrepet, og sikkerheten var i høyspenn.

Hellfire

Den hvite bilen stopper og det lastes inn kanner med det USA tror er eksplosiver. Så kjører bilen videre og inn i et nabolag noen kilometer unna flyplassen. Den stopper inne i et gårdsrom.

Det er nå USAs militære gir klarsignalet. En Hellfire-missil fyres av i retning bilen.

Stridshodet på ni kilo detonerer, og USAs talsperson kaller det et vellykket angrep mot en IS-terrorist.

«Vi er sikre på at vi traff målet», het det i en uttalelse.

Emal Ahmadi hadde vært på basaren for å kjøpe mat til familien da hans kone ringte ham: «Fort deg og kom hjem. Alle er drept. Alt er ødelagt!»

– Da jeg kom tilbake, så jeg kroppsdeler på utsiden av porten, forteller han, og peker mot inngangen til bakgården.

TERROR: USA hadde fått informasjon om at et IS-angrep var nært forestående, og valgte å slå til.

– Vi er uskyldige

I dagene etter angrepet uttalte talspersoner fra USA først at angrepet var korrekt utført, men det var inntil journalister fra blant annet The New York Times og Washington Post dro til åstedet for å finne ut av hva som egentlig hadde skjedd.

De to storavisene får vite at mannen USA hadde sagt var en IS-terrorist, i realiteten jobbet som hjelpearbeider i en lokal amerikansk bistandsorganisasjon.

Beholderne som verdens største etterretningsorganisasjon trodde kunne være eksplosiver, viste seg å være vannkanner.

USA hadde først sagt at angrepet medførte tre dødsfall, men det viste seg at ti personer ble drept, blant dem syv små barn i alderen to til ni år.

– Vi er uskyldige. Jeg hadde aldri trodd at noe sånn kunne skje med meg, forteller Emal Ahmadi. Hans to år gamle datter ble drept i angrepet, samt ni andre familiemedlemmer.

DREPT: Emals datter på to år ble drept i det amerikanske droneangrepet.

Dronekrigen

– Jeg er så sint, og det er så vanskelig å forstå at vi har mistet så mange. Min storebror var som en far for familien, forteller han.

I løpet av den 20 år lange krigen Vesten har ført i Afghanistan, er droneangrep blitt et stadig viktigere verktøy i USAs «krig mot terror».

Droneangrep og de utenomrettslige henrettelsene som medfølger, har fått hard medfart av menneskerettighetsorganisasjoner, som mener at de strider mot folkeretten.

Ofte har åstedet for droneangrep vært svært utilgjengelig for journalister og menneskerettighetsorganisasjoner, noe som har gjort at det er vanskelig å vite om angrepene har rammet sivile eller ikke.

Denne gangen var angrepet midt i Kabul, noe som gjorde at journalister raskt nådde åstedet.

SORG: Emal Ahmadi fortviler over at han og familien ikke har fått en personlig beklagelse fra USA. 1 av 2 Foto: Harald Henden, VG

Beklagelsen

USAs forsvarsminister Lloyd Austin har innrømmet at de hadde gjort en feil.

– Jeg kondolerer dypt til familiene til de drepte. Vi ber om unnskyldning, og vi vil forsøke å lære av dette grusomme feilgrepet, sa han i en i en TV-sending 17. september.

Men for familien Ahmadi er det til liten hjelp. Emal er oppgitt over at USA har beklaget på TV-skjermen, men at ingen har henvendt seg direkte til dem, hevder han.

Det vil uansett ikke gjøre om på det som har skjedd med familien og hans to år gamle datter, forteller han.

– Jeg tenker på henne hvert eneste øyeblikk.

ANGREP: Den hvite Toyota Corollaen ble truffet av en missil da den rullet inn i bakgården til familiehuset.

Beskjed til Vesten

– Min beskjed til vestlige land, og spesielt til USA, er at de ikke skal gjenta de feilene de har gjort her i Afghanistan. De burde ikke drepe sivile personer i Afghanistan og i andre muslimske land.

Han håper at USA vil bidra til å transportere dem til et trygt sted. Nå når hele verden vet at familien har jobbet for en organisasjon tilknyttet USA, frykter de at Taliban vil kunne straffe dem.

– Jeg forventer at vedkommende som bestemte at dette angrepet skulle skje, blir straffet, samt at de betaler kompensasjon til oss, forteller han.

– Men kompensasjon vil ikke løse alt, for ingen kan vekke min lille datter til live igjen.

PS: VG har kontaktet det amerikanske forsvarsdepartementet via ambassaden i Oslo, men får beskjed om at forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen i Pentagon ikke har noen ny uttalelse om hendelsen på nåværende tidspunkt.

VG I AFGHANISTAN: Reporter og videofotograf Kyrre Lien, og fotograf Harald Henden er i Afghanistan for VG.

