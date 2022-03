FLYKTET: Valerij Netsjaj er i Georgias hovedstad Tbilisi. Han skjønte denne uken at han måtte forlate Russland. Dagen etter ble radiokanalen han var sjef for, tatt av luften.

Den russiske redaktøren fikk først dødstrusler. Så ble radiokanalen lagt ned.

TBILISI (VG) Russiske myndigheter har tatt et jerngrep om informasjonen som kommer ut om krigen i Ukraina.

Truet på livet valgte Valerij Netsjaj (38) tirsdag å forlate Russland. Onsdag ble radiokanalen han var sjefredaktør for, Ekho Peterburga, tatt av luften.

Hans historie glir inn i rekken av hvordan Moskva nå kontrollerer all informasjon ut om krigen gjennom medietilsynet Roskomnadzor.

De har forbudt russiske medier å bruke ord som «invasjon» og «krig» om det som skjer i Ukraina. Derimot skal journalistene bruke det samme ordet som Vladimir Putin brukte i sin tale sist uke – «spesialoperasjon».

VG treffer Netsjaj på en kaffebar i Georgias hovedstad Tbilisi. Han flyktet først til Armenia, så videre hit.

Han vet ikke hvem som truet ham på livet. Truslene startet sent på høsten og nådde klimaks i helgen, da de begynte å true også hans mor – og oppsøke stedet der hun bor.

– Nå har jeg fått henne til et sikkert sted, og så valgte jeg selv å forlate Russland.

Anklaget for å spre ekstremisme

– Jeg trodde først det var bare vanlig internett-hat. Det var sånn «homo» og «jøde» og den slags. Sånn er jo vi journalister vant til. Men så skjønte jeg etter hvert at det var mer alvorlig enn som så.

Radiostasjonen ble anklaget for å spre ekstremisme da de intervjuet en ukrainer. Skjønt – det var ikke Ekho Peterburga som gjorde det, men derimot søsterkanalen i hovedstaden, legendariske Ekho Moskva.

– Vi er eid av Gazprom. Dagen etter at jeg forlot St. Petersburg stengte de radioen. Selv om vi har en egen lisens, uavhengig av Ekho Moskva.

Uansett har Netsjaj opplevd en økonomisk nedtur i Ekho Peterburga i det siste. Da debatten om en mulig invasjon i Ukraina begynte, mistet de annonsører.

VG-INTERVJU: VG møtte Valerij Netsjaj i Tbilisi fredag.

Vi snakker med Netsjaj samme dag som parlamentet i Moskva enstemmig har vedtatt en ny lov – som nå bare skal få sin sandpåstrøing i Føderasjonsrådet og hos presidenten. Det går ut på at det er ulovlig å spre «fake news» om Russlands væpnede styrker, og at straffen i det ekstreme fall kan bli 15 års fengsel.

– Jeg tror kanskje jeg kan gjøre en bedre jobb utenfor Russlands grenser enn innenfor, sier radioredaktøren.

– Putin trenger oss

Valerij Netsjaj har ikke bare jobbet som redaktør. Han har også holdt forelesninger om mediene og politikk på en handelshøyskole i Russlands nest største by. Han er opptatt av medieteori. Som for eksempel:

– Frie medier er bra for et autoritært regime.

– Hvorfor?

– Ta Putin. Han trenger oss, fordi da blir han klar over hvilken konkurranse det er mellom folkene under ham om posisjoner. Hvis det ikke finnes frie medier, får han ikke denne informasjonen – som er så viktig for ham. Når det ikke er frie medier i det hele tatt, får ikke Putin greie på hva som skjer under ham.

– Får han ikke rapporter fra FSB?

– Jo, men de tør ikke skrive reelle rapporter. De lager rapporter som han ønsker. Derfor får han ikke sann informasjon fra dem.

Flere scenarioer

Valerij Netsjaj er usikker på hva som kommer til å skje nå. Han har flere mulige scenarioer:

– Hvis det blir en kort krig, og Russland vinner, må vi regne med en «partisankrig» i årene som kan koste mange russiske soldater livet.

DØDSTRUET: Valerij Netsjaj opplevde sist helg at truslene kom ham ble sterkere – og at også moren ble en del av det.

– Kan det bli kupp?

– Ja, vi kan både tenke oss et militærkupp og et kupp fra eliten. At både Lukoil og flere oligarker nå går mot krigen, viser at det er lekkasjer i det autoritære regimet.

– Du tror ikke på en folkelig oppstandelse og en «farget revolusjon»?

– Nei, jeg tror ikke det, og jeg tror i så fall ikke at den vil lede til et demokrati.

– Hvor stor støtte har Putin nå?

– Det er vanskelig å si, og spørsmålet er om de som støtter ham nå, vil gjøre det samme når likposene begynner å komme hjem til Russland.

Netsjaj har lyst til å snakke litt om russisk språk.

– Kjenner du ordet Nestsjaj? I dagens russisk skulle en tro det betyr «ikke te», så mange har gjennom årene kalt meg «kaffe». Men nei, dette er et gammelt ord som betyr «uønsket». Det er ganske dekkende.

– Hvor gammel er du?

– 38. Blir 39 i juli. Håper jeg.