TILFLUKTSROM: Over hele Ukraina har sivile søkt tilflukt i bomberom etter at krigen brøyt ut for fem dager siden.

Omgitt av russerne: − Vi er helt utslitte

Mens soldatene kjemper, må ukrainske sivile søke tilflukt fra bombene. – Vi vil ikke forlate byen. Dette er vårt hjem, sier tobarnsmoren Ruslana (41).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I natt sov jeg så tungt at jeg ikke engang våknet da flyalarmen gikk enda en gang. Vi er helt utslitte, sa ukrainske Ruslana Slobina til VG søndag.

I byen Nova Kakhovka i Kherson-regionen, nær grensen til Krim-halvøya, har Ruslana og hennes to døtre de siste dagene søkt tilflukt i kjelleren av bygningen de bor i.

KLASSEKAMERATER: Det bor mange familier i bygningen til Ruslana. Mange av barna går på skole sammen til vanlig. Nå leker de i stedet i et bomberom.

Ifølge FN er flere hundre tusen ukrainere på flukt fra landet. Store deler av den sivile befolkningen befinner seg imidlertid fortsatt i krigssonene.

Ukrainske myndigheter meldte søndag at 352 sivile har blitt drept så langt. FN har imidlertid rapportert et lavere tall −102.

– Bare i løpet av søndagen måtte vi løpe ned i tilfluktsrommet tre ganger. Vi har ikke kunnet skifte klær, ta en dusj, eller sove ordentlig på lang tid, sier Ruslana.

Omringer byen

Siden torsdag har det foregått sterke kamper flere steder i landet. Torsdag tok russiske styrker seg inn via den russisk-annekterte Krim-halvøya uten motstand. Herfra trengte de inn i landet og mot Kherson, hvor de blant annet har ødelagt en demning.

Ifølge Kyiv Independent, høres det flyalarmer og eksplosjoner i Kherson tirsdag formiddag. Lederen for den lokale administrasjonen skriver på Facebook at Russland har utført rakettangrep mot boligblokker i byen. Ifølge ukrainske sikkerhetsmyndigheter, har to boligblokker på ni etasjer blitt truffet.

Lokale myndigheter melder samme dag om at russiske styrker har gått inn i byen.

Ruslana forteller at byen nå er omringet av russiske styrker, som fortsatt kjemper om den strategiske broen i Kherson. De har derfor ingen steder å flykte.

– Men vi vil ikke forlate byen uansett. Dette er vårt hjem, og det er her vi vil være. Vi vil bare ha fred.

HOLDER MOTET OPPE: Utenfor Kherson søker Ruslana Slobina og barna tilflukt i en kjeller. – Jeg trodde aldri at dette skulle skje med meg, men jeg er ikke redd. Jeg er klar til å slåss for landet mitt.

Ruslana sier at hennes venner i andre deler av Kherson har fått sultne, russiske soldater på døren, som har bedt om mat. Tidligere har det blitt meldt om store logistikk-utfordringer for den russiske hæren.

– Var de bevæpnet?

– Jeg tror ikke de truet med våpen. Men det er klart, blir en sulten nok, så gjør en vel det til slutt.

Ifølge henne har russiske soldater begynt å kle seg ut som sivile, for lettere å innta byen.

– Jeg hater ikke de russiske soldatene. Jeg vet at de er unge menn, og at jeg kunne ha vært moren deres, sier hun.

– Men jeg hater Putin, og jeg hater at de har kommet hit til vårt land, og for å skade oss.

Ruslanas søster, Lena Frøiseth, er bosatt i Norge. Hun frykter for sikkerheten til familien sin, og føler seg hjelpeløs i Norge.

– Det er veldig tungt, og jeg gråter masse. Jeg finner egentlig ikke ord.

Nå håper hun på at en humanitær flyktningkorridor skal opprettes.

REDDE: Ruslanas barn på 8 og 9 år søker tilflukt i kjelleren. Opplevelsen er svært traumatiserende for barna, forteller moren.

Klar for å kjempe

President Volodymyr Zelenskyj har oppfordret alle ukrainske menn mellom 18 og 60 år om å bli med i kamp.. Hittil har 37.000 sivile meldt seg.

I tifluktsromet forsøker Lenas søster Ruslana – som egentlig jobber i et IT-firma - så godt hun kan å holde motet oppe.

– Jeg trodde aldri at dette skulle skje med meg, men jeg er ikke redd. Jeg er klar til å slåss for landet mitt, jeg også.

Rommet er så støvete at døtrene på 8 og 9 år må bruke ansiktsmasker.

– Når barna løper rundt, virvler de opp alt støvet, sier moren med en liten latter.

– Vi har forklart dem at det er krig, og at vi må være forsiktige. Men de får leke litt ute når det er dagslys.

Gjemmer seg i mørket

I Zaporizhzhia-området, nordøst for Kherson, krangler ukrainske Denis med sin kone.

– Vi kranglet fordi hun ikke ønsket at jeg skulle skaffe meg et maskingevær, forteller han.

Denis forteller at situasjonen i byen er svært ustabil. Flere ganger har han, kona og deres to barn blitt nødt til å søke tilflukt.

MÅ SØKE TILFLUKT: Denis, Anna og deres to sønner på 8 og 14 år må som mange andre ukrainere søke tilflukt fra bombene. Sønnene mine forstår ikke helt hva som skjer. De vet ikke hva krig er, sier Denis.

– Flyalarmene går konstant. Vi er tvunget til å gjemme oss på badet, eller presse oss sammen i kjelleren.

Tobarnsfaren forteller at de stadig hører lyden av eksplosjoner.

Lørdag var det en stor brann i byen som følge av et angrep. Søndag lagde Denis og naboene hans «Molotov cocktails» i hagen. Disse skal ikke drikkes - men kastes på fienden.

Om natten, under portforbudet, kan de hverken kan ha på lys, TV eller datamaskiner, i tilfelle russiske styrker sikter på vinduene deres.

– Veien ut fra byen er blokkert. Med jevne mellomrom er det strømkutt. Skoler og barnehager er ikke i drift.

STOLTE AV UKRAINA: Denis og kona Anna er stolte av hva de ukrainske styrkene har fått til. – Vi tror på hæren vår, men vi trenger hjelp fra verden.

Hans to sønner, som er 8 og 14 år, har vanskeligheter med å forstå hva som skjer, sier han.

– De vet ikke hva krig er. Jeg er ikke redd for meg selv, men jeg er redd for dem.

DRAR TIL NORGE: 28 år gamle Oleksandra sier at hun har stor skyldfølelse for at hun forlater landet sitt – og familien sin.– Men samtidig vet jeg ikke hva annet jeg skal gjøre.

Forlater Ukraina for andre gang

– Denne krigen er ikke ny. Men nå føles den annerledes ut. Mer grusom, på en måte, sier Oleksandra Hrybenko (28) til VG.

Det var i 2018 at Oleksandra forlot hjemlandet sitt for første gang. Hun vokste opp i Donetsk-regionen.

Etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, og opprørere inntok Donetsk og Luthansk, mistet Oleksandra og familien hjemmet de bodde i. Butikken som foreldrene drev ble også ødelagt.

– Alle vennene mine dro, enten umiddelbart eller etter en stund. Det var ikke mange muligheter for unge mennesker der.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

28-åringen, som tidligere har jobbet som stringer for utenlandske medier i Ukraina, dro til Danmark for å studere.

– Jeg bestemte meg for å dra for min egen sikkerhet, sier hun.

Oleksandra flyttet aldri tilbake til Ukraina, men befant seg i Odessa da Russland gikk til angrep. Odessa er en av byene som har blitt hardt rammet av invasjonen.

– Å våkne til eksplosjoner var retraumatiserende, fordi vi har hørt så mange av de tidligere. Vi trodde aldri at det skulle skje igjen.

– Det viser bare at den russiske presidenten ikke har noen grenser for hva han kan komme til å gjøre.

FLYTTET MOREN: Oleksandra og ektemannen, som er fra Danmark, var på besøk hos hennes mor i Odessa da krigen brøt ut. – Jeg fikk nylig flyttet henne hit fra Donetsk.

Flytter til Norge

Mandag reiser Oleksandra fra Moldova til Romania, og videre til Norge. Opprinnelig gledet hun seg til å flytte til Oslo for å begynne på en doktorgrad.

Den følelsen er borte nå.

– Jeg anser ikke meg selv som en flyktning, for jeg har en jobb og et sted å bo. Men jeg følte endelig at jeg hadde begynt å få livet mitt på plass igjen etter at det gikk i knas i 2014. Nå føles det ikke riktig å dra, lenger.

28-åringen sier at hun har stor skyldfølelse for at hun igjen forlater landet sitt – og familien sin.

– Men samtidig vet jeg ikke hva annet jeg skal gjøre. Jeg må støtte moren min økonomisk, og da er jeg avhengig av å ha jobb og inntekt.

– Moren min nekter å forlate Ukraina. Hun er lei av å flykte, og hun har allerede mistet alt.

Oleksandra forteller at det ukrainske folket er takknemlige for støtten de mottar fra vesten.

– Men vi kjemper fortsatt selve krigen alene.