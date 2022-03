Kuppet TV-sending: − Jeg angrer ikke på det jeg har gjort

TV-stuntet til redaktør Marina Ovsjannikova blir hyllet verden rundt. Nå risikerer hun flere år i fengsel. - Jeg angrer ikke på hva jeg gjorde, sier hun selv.

Av Christina Quist

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den russiske journalisten Marina Ovsjannikova kan risikere flere år i fengsel etter sin antikrigserklæring på direktesendt TV mandag kveld.

– Jeg angrer ikke på hva jeg gjorde. Samme hva konsekvensene blir, skal jeg bære det som en æresbevisning, skriver hun tirsdag formiddag på sin Twitter-konto, som hun følger opp:

– Jeg vet ikke hva som vil skje med meg nå. Min advokat fortalte meg at jeg kan vente meg fengsel i fem til ti år, skriver hun.

Hun skriver på Twitter at hun etter stuntet ble fraktet til et ukjent sted, men at hun etter «en tøff natt» er løslatt og satt i husarrest.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS ble Ovsjannikova pågrepet etter opptredenen, og de melder tirsdag at det er igangsatt etterforskning mot journalisten.

Det pågikk tidligere tirsdag en jakt for å forsøke å spore opp hvor hun befant seg, og hennes advokat Daniil Berman hadde inntil nylig ikke klart å få kontakt med Ovsjannikova.

ITV-redaktør og tidligere CNN-journalist Emma Burrows melder på Twitter at hun tirsdag formiddag har vært i kontakt med Berman.

– Han sier «ingen vet hvor hun er. Det er umulig å komme i kontakt med henne» fordi de tror at mobilen har blitt fratatt henne, skriver hun.

Hylles verden over

Marina Ovsjannikova hylles verden over etter at hun mandag kveld stjal all oppmerksomheten under en direktesendt nyhetssending på den statlige TV-kanalen Kanal 1.

Kanalen er en av Russlands største, med over 250 millioner seere i over 190 land.

Hun dukket opp bak nyhetsankeret på skjermen med en plakat påskrevet «Stopp krigen. Ikke tro på propaganda. De lyver til deg. Russere mot krigen». Hun ropte også «Stans krigen! Stans krigen!».

I forkant av opptredenen hadde Ovsjannikova publisert en video på sosiale medier hvor hun retter kraftige skyts mot egen president og det russiske regimet.

– Dessverre har jeg de siste årene mens jeg har jobbet i Kanal 1 promotert propaganda fra Kreml, og jeg skammer meg veldig for det nå. Jeg er skamfull for at jeg tillot at løgner ble fortalt på TV-skjermen, at jeg tillot det russiske folk å bli zombiefisert, uttaler hun i videoen.

En rekke politibiler skal ha rykket ut til TV-stasjonen etter protesten.

Det ble først rapportert at Ovsjannikova angivelig var arrestert og brakt til politihuset i Ostankinsky-distriktet, men like før midnatt mandag meldte hennes advokat Daniil Berman at redaktøren befant seg på vaktrommet til TV-stasjonen, men at han ikke fikk lov til å treffe henne.

Ukrainsk far og russisk mor

På søndag oppdaterte Ovsyannikova sitt profilbilde på Facebook med en selfie dekorert av en fredsdue. Hun har også på seg et smykke som hun omtaler som et symbol på at Russland må stoppe krigen mot og drapene på sitt broderfolk.

I skrivende stund har bildet over 40.000 kommentarer og er delt fem tusen ganger.

På sosiale medier fremkommer det at journalisten har mindreårige barn og en golden retriever, og at hun er reiseglad. Hun har blant annet delt bilder av seg selv på ferie i Østerrike og Italia.

Ifølge sin egen profil studerte hun på Kuban State University, som ligger helt i sørlige Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

Hun har selv fortalt at hennes far er ukrainsk og hennes mor er russisk, og at de «aldri har vært fiender».

Risikerer bøter, bank og fengsel

Russiske myndigheter har siden invasjonen av Ukraina innført en rekke nye lover som gjør det straffbart å yte motstand mot krigen.

Det er blant annet ikke lov å omtalte krigen som «krig» og spre det russiske myndigheter kaller «falske nyheter». Demonstranter og personer som bryter loven risikerer fengsel i opptil 15 år.

Ifølge OVD Info venter saftige bøter og flere dager i fengsel for mange av demonstrantene, men de melder også at enkelte mister jobben, blir banket opp og utsatt for seksuelle krenkelser og tortur.

Enkelte demonstranter har meldt om at de blir slått i ansiktet og hodet med flasker, sparket i knærne og magen, dratt etter håret og sprayet med antibac i ansiktet.