FRA NEW YORK TIL OSLO: Ulrika Modéer er assisterende generalsekretær i FN.

FN-topp om Tigray-konflikten: − Sjokkerende at dette skjer

Tortur, drap på sivile, gjengvoldtekter og lemlestelser. Det er ifølge FN den brutale krigsvirkeligheten i fredsprisvinner Abiy Ahmeds Etiopia.

– Det er sjokkerende at dette skjer, sier assisterende generalsekretær Ulrika Modéer.

Den svenske FN-toppen ankom Oslo onsdag, samme dag som verdensorganisasjonen offentliggjorde en rapport som fordømmer «den ekstreme brutaliteten» på Afrikas horn.

Abiy Ahmeds, mannen som ble hyllet som en helt i Oslo for bare to år siden, møtes nå med massiv fordømmelse etter at konflikten i Tigray-provinsen eskalerer.

I OSLO: For knappe to år siden var Etiopias statsminister Abiy Ahmed i Oslo for å motta Nobels fredspris. Nå beskyldes han for forbrytelser mot menneskeheten.

Partene i konflikten kan ha gjort seg skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, mener FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Ett år har gått siden Etiopias statsminister Abiy Ahmed sendte styrker til Tigray-regionen for å avvæpne Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og pågripe lederne deres.

– Burde fredsprisen til Abiy Ahmed reverseres?

– Det finnes mange fredsprismottagere som man har hatt høye forhåpninger til. Ahmed er ikke alene om ikke å makte å leve opp til forventningene som fredsprisen innebærer. Akkurat som de andre stridende partene i konflikten, så har han fullt ansvar for overgrepene som er begått. Det har FN vært tydelige på, sier Ulrika Modéer.

Denne uken ble det erklært unntakstilstand i landet.

– Det er en utrolig alvorlig situasjon. Ikke bare for Etiopia, men for hele Afrikas horn. Dette kan destabilisere hele området, mener Modeér.

DØDELIGE KAMPER: Etter at regjeringen i Addis Abeba oppfordret alle til å delta i en «En for alle, alle for en»-kamp mot Tigray-styrkene oppsto noen av de dødeligste kampene i konflikten i forrige måned.

Hun er leder for FNs utviklingsprograms (UNDP) avdeling for eksterne forhold og beslutningspåvirkning.

– Det Abiy Ahmed fikk fredsprisen for var betydningsfullt og helt unikt i sin sammenheng. Dette er en kompleks konflikt og vi må se hva som skjer videre nå. Det internasjonale samfunnet spiller en viktig rolle, sier hun.

Mistet 217 millioner

Ulrika Modéer er kommet inn fra FN-hovedkvarteret i New York til Oslo for blant annet å snakke om de 217 millioner kronene som den norske regjeringen fjernet i støtte i fjor.

Norge var i 2020 verdens sjette største giver av kjernebidrag til FNs utviklingsprogram, UNDP, med et beløp på 52,5 millioner dollar.

Så forsvant 30 prosent av midlene til FN-programmet som jobber med bærekraftig utvikling, demokratisk styresett og fredsbygging og klima og katastrofeforebygging.

– 217 millioner forsvant fra en dag til en annen i en politisk forhandling, forklarer Modéer.

– Vi ble veldig skuffet og overrasket da det skjedde, sier den assisterende FN-generalsekretæren.

PÅ PENGEJAKT: FN-topp Ulrika Modéer håper å få tilbake de 217 millionene som Solberg-regjeringen tok fra henne. Ny regjering gir nye muligheter.

– Utrolig alvorlig

Hun var onsdag i samtaler med regjeringen og håper på nye takter med nye koster i regjeringskontorene.

– Vi kan ikke bygge en holdbar verden med bare humanitær bistand. Systemet kollapser om vi går tilbake bare til det. Skal vi bygge velfungerende samfunn og håndtere de langvarige krisene, må vi investere mer i konfliktforebyggende, freds- og statsforebyggende tiltak, sier hun.

– Hva betyr dette for Norges anseelse som bistandsaktør?

– Det gir helt feil signaler, ikke minst fordi Norge har vært et så aktivt land på freds- og konfliktområdet. Norge har gjennom alle år fått veldig høye karakter i forutsigbarheten på bistanden. At så mange millioner forsvinner, er utrolig alvorlig. Norge fremstår ikke lenger som en like strategisk og pålitelig partner, sier Modéen.

Mannen som satt med jobben som utviklingsminister da avgjørelsen om det store budsjettkuttet ble tatt, er Dag-Inge Ulstein (KrF).

Han svarer slik på kritikken fra FN-toppen:

– Forhandlingene i Stortinget medførte naturlig nok noen endringer innenfor bistandsbudsjettet, men KrF står imot alle forsøk på å kutte i nivået på bistanden til internasjonal fattigdomsbekjempelse. Norge er en betydelig bidragsyter til FNs organisasjoner, inkludert UNDP. Andelen kjernestøtte til FN har også økt betydelig de siste årene, sier Ulstein til VG.

– Katastrofescenario

FNs utviklingsprogram (UNDP) er den operative armen for det grønne klimafondet, og har støttet 120 land med deres klimaplaner før toppmøtet i Glasgow denne uken.

HÅNDSLAG FOR KLIMA: Verdenslederne rykket inn i den skotske storbyen Glasgow og brukte katastrofeterminologi om klimakrisen, før de dro igjen. Her statsminister Boris Johnson, president Joe Biden og FN-sjef António Guterres.

– Jeg holder med verdenslederne som har vært skarpe og beskrevet klimakrisen med dommedagsprofetier. Rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) som kom tidligere i høst, sier at vi er på vei mot 2,7 graders oppvarming. Det er et katastrofescenario.

– Hvor oppstår krisen først og fremst?

– Den oppstår blant dem som har bidratt aller minst til utviklingen av klimakrisen. De rammes hardest og først. Det bidrar til konflikter og til forlengede kriser. Vi snakker om land på det afrikanske kontinentet. Og det som er så trist er at de rike landene enda en gang har reist til et klimatoppmøte, uten å levere på forpliktelsene sine.

FN-TOPP: Hun mener forebygging av krise, konflikt og klimakatastrofer er viktigere enn løpende humanitær bistand.

– Du sitter nå i et land som er et av verdens 25 land som ikke klarer å oppnå 1,5 graders-målet. Hva tenker du om det?

– Alle land må ta et større ansvar. Spørsmålet om å la de fossile brennstoffene forbli i bakken kommer til å bli mer brennende fremover. Norge kommer til å måtte svare for det. Det viktigste alle land kan gjøre er å se på fossilsubsidiene sine.

Men Ulrika vil komme med skryt til Norge.

– Det er gledelig å se den nye norske regjeringens beskjed om økt klimabistand. Det innbyr til tillit i forhandlingene og viser lederskap fra Norge.