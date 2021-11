PÅ GATA: Greta Thunberg slo seg sammen med demonstrantene i Glasgows gater mandag ettermiddag.

Thunberg ut mot verdenslederne: − Later som

Verdenslederne bare later som de tar ungdommen alvorlig, hevder aktivist Greta Thunberg fra klimatoppmøtet i Glasgow.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Klimaaktivisten Greta Thunberg får oppmerksomhet også fra verdens toppledere som nå er på plass på dag tre av FNs klimatoppmøte i Glasgow.

Men selv virker hun ikke som hun lar seg smigre av omtalen fra de mektige.

Da Thunberg på toppmøtets andre dag slo seg sammen med demonstrantene i den skotske byen mandag kveld, var hun nådeløs i sin dom av maktmenneskene inne på COP26.

– På COP er det bare politikere og folk med makt som later som om de tar fremtiden vår alvorlig. De later som om de tar på alvor menneskene som allerede i dag rammes av klimakrisen, sa den unge svensken til de fremmøtte.

Greta Thunberg utenfor klimatoppmøtet.

Norge på agendaen

Med over hundre stats- og regjeringssjefer og rundt 25.000 delegater fra ulike land på plass, er det et tett program de dagene toppmøtet pågår.

Tirsdag ettermiddag er det Norge, representert ved statsminister Jonas Gahr Støre, som får publikums oppmerksomhet.

Støre har røpet at innlegget hans kommer til å vektlegge særlig tre ting:

– Det ene er dette med finansiering, at Norge her er konkrete. Jeg kommer til å understreke betydningen av at vi må få opp farten i overgangen til fornybare energikilder. Da må vi komme med teknologi og industrielle løsninger som gjør det mulig. Og så kommer jeg til å understreke betydningen av at finansinstitusjonene tenker på bærekraft og Parisavtalens mål, sier statsministeren til NTB.

Støre tar nå for øvrig over stafettpinnen fra sin forgjenger Solberg som leder for det internasjonale havpanelet.

Støre er forventet å snakke klokken 13.50 norsk tid. VGTV sender talen.

TRAVELT: Statsminister Jonas Gahr Støre går inn og ut av møter under klimatoppmøtet i COP Glasgow sammen med klima og miljøminister Espen Barth Eide.

Mistro

Bakteppet til toppmøtet er alvorlig: Kloden blir stadig varmere på grunn av menneskelige utslipp, og klimaet blir mer ekstremt.

I forkant av møtet har 200 land blitt bedt om å legge frem en plan for hvordan de skal kutte utslipp frem mot 2030. Dette er en oppdatering av de frivillige klimamålene inngått i Parisavtalen i 2015.

Avtalen som ble inngått i Frankrikes hovedstad har blitt kritisert for å være for lite forpliktende, og Norges statsminister Støre er blant dem som har tatt til orde for at målene som settes nå må være mer forpliktende.

RØDE REBELLER: Glasgows gater er preget av klimaaktivister under toppmøtet

Greta Thunberg sa til de oppmøtte aktivistene i Glasgow at hun ikke stoler på verdenslederne.

– Denne COP26 (navnet på klimatoppmøtet) er akkurat som de tidligere og det har ikke ledet oss noen steder, konkluderte aktivisten

Toppmøtet i Glasgow er det 26 i rekken i regi av FN, og pågår fra 31. oktober til 12. november.