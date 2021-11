JETLIV: Flere privatfly landet på Glasgow Prestwick lufthavn tidligere i uken i forbindelse med klimatoppmøtet COP26.

Medier: Makteliten forlater klimakonferansen i privatfly

De møtes for å sikre globale klimamål. Likevel skal rundt 400 privatfly ha ankommet og forlatt klimatoppmøtet i Glasgow.

Av Ida Lokland

Publisert: Nå nettopp

På klimatoppmøtet COP26 som foregår i Glasgow er verdensledere samlet for å diskutere hva de skal gjøre for å bekjempe klimakrisen.

Men valg av transportmetode kan for flere av dem anses som et paradoks.

Britiske medier melder at rundt 400 privatfly skal ha reist til og fra klimakonferansen.

De som reiste med privat- og ikke-kommersielle fly skal blant annet ha vært medlemmer av kongefamilien i De forente arabiske emirater og Bahrain, samt delegasjoner fra Japan, India, Brasil, Israel, Russland og Australia.

– Jeg har vanskelig for å forstå at det var rundt 400 personer på møtet som var så viktige at de var nødt til å fly i eget fly. Det virker litt rart, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, til VG.

REISER ALENE: Ifølge britiske Daily Mail skal rundt 400 privatfly ha ankommet og forlatt klimatoppmøtet COP26, blant dem er Amazon-grunnlegger Jeff Bezos og den britiske statsministeren Boris Johnson.

41 privatfly forlot Skottland

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos skal være en av de første som forlot COP26. Han fløy hjem til Seattle tirsdag kveld, i sin privatjet «Gulfstream» til drøyt en halv milliard norske kroner, skriver Daily Mail.

Avisa skriver at de har observert 41 privatfly forlate Skottland i går.

USAs president Joe Bidens presidentfly Air Force One skal ha ført til at seks kommersielle fly til å ble forsinket med å lande, som gjorde de tvunget til å brenne drivstoff mens de sirkulerte rundt flyplassen i 30 minutter.

Også den britiske statsministeren Boris Johnson landet i London tirsdag kveld, etter en 65 mil lang flytur fra Glasgow i hans Airbus A321.

Statsministeren forsvarte avgjørelsen ved å si at på det på grunn av tidsbegrensninger var utelukket å ta toget, som tar rundt fire timer og 30 minutter.

Les også: Klimatoppmøtet: Dette lover verdens ledere nå

– Hvert tonn utslipp teller

Truls Gulowsen tror det hadde styrket troverdigheten dersom de som har reist for å argumentere for klimatiltak, hadde tatt noen klimatiltak selv.

– Det er litt skuffende. Vi er i en situasjon hvor hvert tonn utslipp teller, som FNs klimapanel påpeker. Utslipp fra en privat flyreise er åpenbart i kategorien utslipp som kunne vært unngått ved å fly sammen med andre. Da ville det vært vesentlig mindre utslipp per kilometer reise for dem, sier Gulowsen.

Han understreker at det for enkelte av deltagerne foreligger legitime sikkerhetshensyn som gjør at de flyr.

– Det er bra at viktige folk stiller opp og understreker at de mener alvor med klimaproblemet. Men så hadde det blitt enda litt bedre om de klarte å ta personlige valg som understreker at de selv skal være en del av dugnaden.

Statsministerens kontor (SMK) bekrefter overfor Nettavisen at den norske delegasjonen, inkludert statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide, reiser langt mer miljøvennlig enn mange av sine politikerkollegaer fra andre land.

– Delegasjonen kjørte med vanlig rutefly, sier kommunikasjonssjef ved SMK, Anne Kristin Hjukse.

NRK skrev mandag at Støre og FNs generalsekretær António Guterres reiste på samme fly fra Amsterdam til Glasgow.