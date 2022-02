President Biden om IS-lederen: − Takket være våre tropper er denne lederen «ikke lenger»

IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi ble natt til torsdag drept i et høydramatisk angrep utført av amerikanske spesialstyrker i Idlib-provinsen i Syria.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Like over midnatt tok amerikanske spesialsoldater seg til landsbyen Atmeh ved grensen til Tyrkia. Kvinner og barn i et hus fikk ifølge øyenvitner beskjed om å evakuere.

Deretter startet beskytningen med rakettdrevne granatkastere og andre våpen.

– Takket være våre tropper er denne lederen «ikke lenger». Dette angrepet sender en klar melding til våre trusler. Vi kommer etter dere og vi finner dere, sier den amerikanske presidenten Joe Biden på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Minst 13 drept

Ifølge Reuters skal IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi ha utløst en bombevest og drept seg selv og flere familiemedlemmer da angrepet startet.

– Han var feig og tok ikke ansvar for sine handlinger. IS-lederen sprengte seg selv istedenfor å ta konsekvensene, sier Biden.

Minst 13 personer, blant dem fire kvinner og seks barn skal ha blitt drept, melder både lokale redningsarbeidere og New York Times.

– USA led ingen tap, sa talsmann for Pentagon, John Kirby tidligere torsdag.

Pentagon beskriver angrepet som «et vellykket oppdrag».

– Det var et krevende oppdrag. Jeg er veldig takknemlig for militære sin innsats. De klarte å minimere sivile tap. Det amerikanske militæret holder USA og våre allierte trygge, sier Biden.

DREPT: Dette skal være det eneste kjente bildet den nå drepte Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

– Mindre kjent enn forgjenger

Professor ved NTNU Jo Jakobsen, som er ekspert i internasjonal politikk, mener drapet har mindre betydning enn man skulle tro.

Han påpeker at Qurayshi var mye mindre kjent enn forgjengeren Abu Bakr al-Baghdadi, IS-lederen som ble drept i en amerikansk aksjon i 2019.

– Organisasjonen lever med sine filialer og grupper spredt rundt i verden. De er organisert på en måte som gir lederen mindre betydning enn ellers, sier Jakobsen om IS.

Idlib er den eneste provinsen i Syria der militante, islamistiske opprørere, som siden 2011 har kjempet mot Assad-regimet, fortsatt har kontroll.

ÅSTED: Et av rommene i huset der lederen for IS ble drept natt til torsdag.

Kalt «Ødeleggeren»

Qurayshi kommer fra en turkmensk familie og vokste opp vest for Mosul i Irak. Etter den amerikanske invasjonen sluttet han seg til al-Qaida i Irak.

Qurayshi skal ha vært sentral da IS tok kontroll over Mosul og store deler av det nordlige Irak. Han skal ha gått under kallenavnet som «Professoren» og «Ødeleggeren».

Andre IS-topper skal ha beskrevet ham som «en brutal» mann som fikk ting gjort, med et særlig ansvar for å tilintetgjøre dem som ikke støttet den tidligere IS-lederen Baghdadi.

Qurayshi er likevel best kjent for sin «betydelige rolle» i IS-offensiven mot jesidi-minoriteten i Irak, som ble utsatt for massakrer, massevoldtekter og slaveri.