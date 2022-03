DILEMMA: Guri Melby (V) tror mange reagerer på at Russlands angrep fortsetter i Ukraina mens omverdenen ikke griper mer aktivt inn.

Melby om tiltak mot Russland: − Handlingsrommet begynner å bli brukt opp

Venstre-leder Guri Melby etterlyser nye tiltak fra vestlig side mot Russland. Hun tror det kan komme en folkelig reaksjon hvis Vestens ledere ikke klarer å stoppe Russlands krigføring i Ukraina.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Utfordringen nå er at handlingsrommet begynner å bli brukt opp, sier Melby til VG.

– Vesten har stått samlet i sin reaksjon, og vi har gått veldig mye lengre enn tidligere, men samtidig uten å bli involvert i krig, legger hun til.

Tirsdag formiddag var utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortinget for å redegjøre for situasjonen etter tre uker med Russlands krig mot Ukraina. Hun sa at den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten blant annet kan utløse matmangel og «en humanitær krise i Europa som vi ikke har sett på mange tiår».

– Russlands krigføring i Ukraina gjør at vi aner konturene av noe mye større, sa Huitfeldt.

Ser at sykehus bombes

Etter redegjørelsen etterlyser Venstre-lederen nye ideer for å stoppe Russlands krigsmaskin:

– Folk ser jo at sykehus bombes, at gravide dras ut. De ser barn som blir drept. Jeg tror mange synes det er rart at man kan la det skje uten å gripe mer aktivt inn.

– Hvordan kan Vesten bidra mer til å stoppe det som mange mener er et folkemord i Ukraina?

– Vi kan fortsatt bidra mer med våpen, og med penger slik at Ukraina kan skaffe seg mer våpen. Vi kan se på sanksjonene, om det er mer vi kan gjøre for å tette pengestrømmen inn til Putin ytterligere. Men om vi ikke gjør alt vi kan, så vil folk etter hvert etterlyse mer handling, forklarer hun.

– Hva er det politiske svaret?

– Vi har ikke noe godt svar. Alle sier at verden har endret seg, men så klarer vi ikke å si fullt ut hva det betyr for politikken vår. Men samtidig er det viktig å ikke stupe hodeløst inn i handlinger som eskalerer konflikten ytterligere. Det vil heller ikke tjene folk i Ukraina, sier Melby.

– Hvordan vil folk reagere dersom krigen ikke stoppes?

– Jeg tror det kan komme en reaksjon. Det er frustrerende at Russland har mindre militær styrke enn Europa og Nato, likevel greier vi ikke å hindre at dette skjer, fordi Russland har en helt annen vilje til å bruke sin militære makt og å være hensynsløse overfor sivile. Vi har til nå opptrådt som om folkeretten gjelder alle, men Putin ser dette på en helt annen måte. Da kan vi ikke fortsette å late som om disse reglene fortsatt fungerer.

– Kan FN gripe inn?

– FNs sikkerhetsråd er sjakk matt med Russlands veto. Det bekrefter at FN kanskje er nyttig i små konflikter, men ikke når en stormakt går til krig. Derfor må vi ser på hele den internasjonale ordenen på nytt. Det er avgjørende for om vi klarer å opprettholde en global sivilisasjon, sier Guri Melby.

Støttet linjen

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener det er klokt å opprettholde Natos «røde linje»: Støtte Ukraina, men ikke bli involvert.

– Norge har støttet denne linjen, Å involvere Nato i dette, er å involvere Nato i krig med Russland. Det er det veldig lite ønske om, og derfor har man valgt å støtte Ukraina med våpen, med penger og med etterretning for at de skal kunne kjempe denne krigen, sier Eriksen Søreide.

Lederen i Stortingets utenriks- og forsvarskomite sier at dette ikke bare er en krig om Ukrainas territorium, men også en verdikamp som alle stiller seg bak:

– Jeg tror det skal veldig mye til før Nato skal agere på en annen måte. Det vil ikke tjene Nato, ikke tjene Norge, og det vil heller ikke tjene Ukraina, sier Eriksen Søreide til VG.

TJENER INGEN: Leder av utenrikskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H) sier ingen tjener på at krigen utvides og Nato og Russland havner i direkte krig med hverandre.

30-tallet

I redegjørelsen i Stortinget mandag dro utenriksminister Anniken Huitfeldt en parallell til 1920- og 30-tallet, da millioner døde av sult i Ukraina, under Stalins handlinger.

Hun viste til at den daværende norske statsministeren Johan Ludwig Mowinckel forsøkte å appellere til verdenssamfunnet om å gripe inn.

– Han ønsket at Folkeforbundet skulle engasjere seg. Men supermaktene valgte den gang ikke å respondere. Ukraina merket seg dette, sa Huitfeldt.

Unngå en større krig

– Vil ikke folk reagere på at det foregår folkemord midt i Europa, uten at noen utenfra vil gripe inn og stopper krigen, Huitfeldt?

– Det viktige nå er at vi må unngå å gjøre noe som fører til at denne krigen kan bli enda større, svarer utenriksministeren på VGs spørsmål.

– Kjenner du på dilemmaet, er det mulig å skru hardere til for å stoppe denne krigen?

– Det kan komme enda mer krevende dilemmaer i tiden som kommer. Men det er dette alle land diskuterer nå, og som blir det store temaet når vi møtes på Natos toppmøte på torsdag: Hva vi kan gjøre nå? Vi har reagert samlet, med sterke sanksjoner, og sammen med resten av det internasjonale samfunnet.

– Hva vil du spille inn der?

– Det er statsministeren som skal opptre på vegne av Norge på dette møtet, svarer Huitfeldt.

