EKSTRALEILIGHET: Like før krigen tok Tamas Léderer og kona over en leilighet fra foreldrene, som de planla å pusse opp og leie ut. Nå har leiligheten blitt et hjem for flyktninger.

Frivillige kjenner på stort ansvar: − De må legge alt i en fremmeds hender

BUDAPEST (VG) Nesten hver kveld har Tamas Léderer møtt opp på togstasjonen eller utenfor en idrettshall for å plukke opp en fremmed som trenger et sted å sove.

– Jeg bare møter opp her og står her til jeg finner noen å ta med hjem, forteller han til VG.

I de først ukene etter Russlands invasjon Ukraina var venterommet på Keleti stasjon i Budapest fullpakket av mennesker. Da VG møtte Léderer på stasjonen var han en av mange ungarere som tilbragte kveldene sine her. Mens han ville gi husly, gikk andre frivillige rundt med skilt på ukrainsk, russisk og engelsk om at de kan oversette eller gi informasjon.

I enden av lokalet hadde frivillige fra organisasjonen Migration Aid satt opp et provisorisk kontor, med pulter som fløt over av papirer. Mens flyktninger stod i kø, ringte de frivillige rundt til telefonnumre som står listet opp på en PC.

Léderer forteller VG at det er et excel-ark der folk som har mulighet til å bidra med et overnattingssted for flyktninger kan registrere seg, slik at de frivillige kan ringe dem opp om det dukker opp noen som passer til deres leilighet.

Der kan de skrive inn hvor mange netter de kan ta noen inn, hvor god plass de har og hvilke språk de snakker. Han og konas nummer står også i excel-arket, men han foretrekker å møte opp selv.

– Da kan man snakke med hverandre og se hverandre med egne øyne først. Det kan gjøre det tryggere for alle, sier han.

KOORDINERING: Flere frivillige organisasjoner hjelper flyktninger på stasjonen. En av dem er Migration Aid, som kobler flyktninger med frivillige som kan gi husly.

Etter VGs besøk på togstasjonen, har flyktningene som ankommer Budapest med tog blitt omdirigert til en idrettshallhall myndighetene har satt opp i en annen del av hovedstaden.

Frivillige som Léderer, som ikke er del av en organisasjon men har mobilisert via Facebook, får ikke komme inn i selve hallen. Men han får fortsatt telefoner om flyktninger som trenger et sted å sove fra Migration Aid, som har blitt med videre dit, og plukker dem opp utenfor.

– Avhengig av flaks

Krigen i Ukraina har utløst den største flyktningkrisen i Europa siden 2. verdenskrig. Flesteparten av dem som har krysset grensen har reist til Polen, men over 400.000 har også kommet til Ungarn.

Mens noen av de som kommer har familie og venner de skal til, er det mange som er mer sårbare: Ikke alle snakker engelsk eller ungarsk. De vet ikke hvilke rettigheter de har, eller hvor de har lov til å være.

For dem blir de som tar dem inn i hjemmene sine det eneste bindeleddet til resten av samfunnet i landet de har kommet til.

Léderer frykter at utnyttelse av flyktninger er underrapportert.

– Definitivt, sier han.

Innen forrige uke hadde han og kona vært vertskap for totalt 17 ukrainske familier, i alt fra én til fire netter. Etter hvert har noen av flyktningenes venner og kjente, som også er i ferd med å reise fra Ukraina, tatt direkte kontakt via sosiale medier og spurt om å få sove hos dem.

– Det hjelper nok psykisk, at det er noen du kjenner. Det er også tryggere. For hele reisen er stressende, og avhengig av flaks. Så må du legge alt i en fremmeds hender og be om hjelp, sier han.

HJELPER: Flyktninger står i kø for å få mat og klær. Til venstre står noen som holder opp et skilt om at de kan oversette. Denne stasjonen er satt opp av personer fra et satirisk politisk parti i Ungarn.

– Redd folk blir utslitte

Frivillige organisasjoner og privatpersoner har mobilisert massivt for å ta imot flyktningene som akkurat har krysset grensen. De som bare har tenkt på hvordan de skal komme seg ut, må nå finne ut hva som er neste steg.

– Det som er viktig for mange er at de ikke har sett en seng de siste dagene, de har ikke sovet, og de har ikke hatt varm mat. Så det er det vi har hjulpet dem med. I dag venter jeg på en gravid kvinne og skal passe på hennes fire år gamle datter mens hun må på sykehuset, forteller, Zita Görög til VG.

ÅPNET HJEMMET: Zita Görög har hatt flyktninger hjemme i sin leilighet, og har også hjulpet folk som krysser grensen med andre ting.

Den ungarske modellen og skuespilleren stod utenfor Nyugati, den andre store togstasjonen i Budapest sentrum, som flyktninger tidligere også strømte til før de ble omdirigert til idrettshallen. I de første ukene av krigen ble det satt opp busser utenfor der folk kunne sitte gjennom natten for å holde seg varme.

– En kveld plukket jeg opp en dame med syv barn. En annen kveld fant jeg en familie som sov i en bil med en fem år gammel baby og en datter på seks år, sier Görög.

Marcell Márk har også tatt flyktninger inn i sitt hjem, men ikke hver kveld. Han forteller at man kjenner på et ansvar for å hjelpe til med å finne ut av alle de praktiske tingene de må gjøre, og for å være der for dem hvis de trenger noe. Det er en omfattende oppgave.

– Hver dag må vi ta en avgjørelse om vi skal jobbe som vanlig, eller om vi skal komme hit. Jeg er redd mange blir utslitt. Det er en kjerne av folk som fortsetter det frivillige arbeidet uansett, men dette kan vare lenge, sier han.

ENTREPRENØR: Marcell Márk driver vanligvis en side som kobler kunder og entreprenører, og sier han har jobbet med å få opp en variant av siden som kunne koble frivillige med flyktninger for å gjøre prosessen mer oversiktlig.

Det er også psykisk tøft for de frivillige å ta imot mennesker som akkurat har flyktet fra krigen. Márk sier han har forsøkt å behandle flyktningene så normalt som mulig, slik at de får et pusterom mens de kommer seg etter det de har opplevd.

– Jeg prøver å ikke være så dypt emosjonell hele tiden – det er ikke alltid tiden for å gråte og gi store klemmer. Når vi henter dem gjør vi det praktiske, og noen ganger kan vi bare kommunisere over google translate. De fleste er ikke klare til å spise, og sitter hjemme med tomme øyne. Så jeg har prøvd å passe på at de får i seg mat.

Han har også engasjert seg på flere måter: Mens han viser VG rundt på stasjonen tar han frem mobilen og viser frem meldinger fra en ukrainsk venninne i Italia som har bedt ham skaffe turnikeer (bandasjer som brukes for å stanse blødninger) som kan sendes inn i Ukraina.

– Det er noe jeg aldri trodde jeg ville blitt spurt om, sier han.

HUSLY: En familie setter seg inn i bilen til en som skal ta dem inn i sitt hjem for natten. 1 av 3 Foto: Mattis Sandblad / VG

Gammelt nettverk

Léderer mener det er bra at myndighetene har tatt grep for å organisere strømmen av mennesker – men han synes de har gjort for lite.

– Jeg vet ikke om deres prioritet er å hjelpe eller om det er å unngå kaos på stasjonen, sier han.

Selv engasjerte han seg først under flyktningkrisen i 2015, og har ungarske myndigheters strenge håndtering av den friskt i minne. Da flyktningene begynte å strømme inn fra Ukraina, tok kan kontakt med venner i det gamle nettverket over sosiale medier.

– Mange av oss har ikke møttes på flere år, men vi stoler på hverandre fordi vi har vært i så mange intime situasjoner som vi klarte å løse, sier han.

En bekymring han også har er at ukrainske romfolk kan bli forbigått på stasjonen, og diskriminert i mottakshaller.

– Siden vi har en hel leilighet kan vi ta inn større familier, folk med hunder og katter som kan ha vanskelig for å finne et sted å være. Min bestemor ble født i Odesa, så jeg har en spesiell plass i hjertet for folk fra Odesa, men vi tar inn folk fra alle steder. Vi tar prøver også å prioritere ta inn romfolk, sier han.