En ukrainsk soldat ved vraket av en russisk stridsvogn i landsbyen Lukyanivka utenfor Kyiv.

Ekspert om utmattelseskrigen: Lenge før ny russisk storoffensiv

Vladimir Putin må sette reservestyrker fra hele Russland inn i Ukraina: – A-laget begynner å ta så stor slitasje at han må ta inn B-laget, sier Palle Ydstebø.

Oberstløytnanten ved Forsvarets høgskole som har spesialisert seg på militær strategi, sier at krigen i Ukraina for lengst er blitt en utmattelseskrig.

– Skal Russland få en militær løsning, må de holde posisjonene de har og bygge ny offensiv slagkraft. Det vil ta tid før de har nok materiell og nok styrker, sier Ydstebø til VG.

Han mener det viktigste som hittil har hendt i den månedslange krigen, var at russerne de første dagene ikke klarte å ta den ukrainske hovedstaden ved et kupp.

– Det betyr at planen deres for invasjonen kollapset. Men det er fortsatt Kyiv med president Zelenskyj som er det viktigste angrepsmålet, sier Palle Ydstebø.

Palle Ydstebø er oberstløytnant ved Forsvarets høgskole.

VGs team i Kyiv forteller mandag formiddag at det er rolig i sentrum av hovedstaden, men også der kunne man natt til mandag høre eksplosjoner fra utkanten av millionbyen.

IWS: Målene står fast

Det anerkjente Instituttet for krigsstudier IWS tror ikke at russerne har gitt opp å reorganisere sine styrker nordvest for den ukrainske hovedstaden.

ISW mener at bestrebelsene for å erstatte tap og bringe forsterkninger i stilling, medfører at Russland ikke er i stand til å gjenoppta større operasjoner rundt Kyiv i nær fremtid.

Det amerikanske instituttet tror stillstanden rundt Kyiv reflekterer invasjonsstyrkenes manglende kampevne, snarere enn at russerne har endret sine militære mål.

– Kyiv er fortsatt nøkkelen til å kontrollere Ukraina. Den eneste grunnen til at russiske styrker trekker seg ut, er at de er utslitte og ikke lenger har kampkraft, sier Ydstebø.

Han viser til at ukrainerne har satt inn mindre motangrep og tatt tilbake mindre områder nordvest for Kyiv, noe som vil kunne true russiske forsyningsakser.

– Men vi har ikke sett at angrepene har utviklet seg til en større motoffensiv. Det kan være fordi ukrainerne mangler det tunge materiellet og artilleriammunisjon i mengder.

Står tynt i sør

Oberstløytnanten mener at russerne trenger en lengre, operasjonell pause.

– Selv der de har hatt fremgang sør i Ukraina og tatt kontroll på relativt store områder, står de tynt også der. De har tatt store tap og slitt ut materiell og folk.

Valentina Demura (70) utenfor hjemmet sitt i Mariupol, som er lagt i ruiner av russisk artilleri.

Ydstebø viser til at Russland nå mobiliserer vernepliktige og reserver fra hele landet som skal erstatte yrkessoldatene og henter militært materiell som har støvet ned på lager.

Han sier materiellet er dårlig og vil være vedlikeholdskrevende å få opp og stå.

– Russerne vil bruke flere uker, kanskje måneder, på å få bygget opp tilstrekkelige styrker til å kunne koordinere en større militære offensiv mot Ukraina.

Økonomien avgjør

Da mener han utviklingen kommer an på hva Russland har økonomi til.

– Samfunnsmaskineriet kommer i spill, dess lengre krigen varer. Befolkningen må med på en helt annen måte enn da de ble lovet seier i løpet av en helg. Det som også vil slå inn, er at vestlige sanksjoner vil begynne å bite på en helt annen måte.

– Har russerne forstrukket seg?

– Det har de. Da den opprinnelige planen kollapset, hadde de ikke nok styrker av rett type til å drive seig krigføring. De forregnet seg innledningsvis og er kommet skjevt ut.

Ydstebø mener at Ukraina i et utmattelseskrig har en strategisk fordel av å være i forsvar, fordi de kan tvinge russerne over i en krigføring de ikke var forberedt på.

– Moralsk overlegne

– Selv om Ukraina er et mindre land med mindre ressurser, er de moralsk overlegne og har all verdens støtte fra vest til å holde krigen gående og utarme de russiske ressursene.

Ydstebø sier at ukrainerne har initiativet, mens russerne omgrupperer styrkene.

– Ukraina girer seg inn på å føre krig, samtidig som de fører samtaler med Russland. Det som skjer på bakken, har mye å si for den enkelte parts forhandlingsposisjon.

Utsendinger fra Russland og Ukraina møtes mandag eller tirsdag i Istanbul for å gjenoppta samtalene om en fredsavtale.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier mandag at det vil være «kontraproduktivt» for presidentene Zelenskyj og Putin å møtes på nåværende tidspunkt.

Zelenskyj har kommet med utspill om ukrainsk nøytralitet og åpnet søndag for å inngå et kompromiss om de bestridte utbryterregionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina.

Moren til den russiske soldaten Rustam Zarifulin gråter under en minneseremoni i Kara-Balta i Kirgisistan. Sønnen ble drept i Ukraina.

Ydstebø sier at russiske sabotører og styrker som forsøkte å trenge inn i storbyer som Kyiv og Kharkiv, er blitt stanset og nedkjempet.

– Terrorbombing virker ikke

– Det er derfor russerne skyter byer i filler. Bombing av sivile mål skjer for å terrorisere befolkningen til å gi opp og for at belastningen skal bli for stor for Ukrainas regjering.

Palle Ydstebø mener at terrorbombingen ikke har den ønskede effekt.

– Det eneste de oppnår, er at forsvarerne blir mer og mer innbitt, slik vi ser i Mariupol. Utfordringen er de enorme sivile lidelsene det fører med seg.

Oberstløytnanten sier at Mariupol ved Svartehavet er viktig for at russerne skal få fysisk landforbindelse fra de okkuperte områdene i Donbass i øst ned til Krim-halvøya i sør.

– Bykrigen er knallhard der, russerne må tygge seg inn. Ukrainerne er presset av russisk overmakt, men holder godt stand og tvinger russerne til å ta store tap.