UKESVIS: Den viktige havnebyen Mariupol har vært beleiret av russiske styrker i flere uker.

Militærekspert om Ukrainas kamp for Mariupol: − Verdt å holde til siste slutt

Kampene fortsetter i Mariupol, og byens forsvarere holder stand mot russiske krav om å gi opp i byen som de hevder er kontrollert av «banditter». Ukrainerne vet at det er verdt å holde byen til siste slutt, mener oberstløytnant Palle Ydstebø.

Publisert: Nå nettopp

– Det er ikke snakk om noen overgivelse eller våpennedlegging, sa ukrainas visestatsminsiter Irena Vereshchuk om russiske krav om overgivelse av den viktige havnebyen.

Beleiring, bombing og harde gatekamper har gått hardt ut over den sivile befolkningen og lagt store deler av byen i ruiner.

Mariupol har vært beleiret i flere uker.

Russland skal ha ba ukrainske «nasjonalister» om å legge ned våpnene, og sagt at de i så fall ville tilby trygg ferdsel ut av byen mandag – både mot øst og vest - ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA.

Mandag kveld sa Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj at han vil ha det russiske folket bak seg dersom det skal inngås kompromisser med russerne.

Presidenten sa også at Ukraina aldri vil godta russisk okkupasjon av ukrainske storbyer som Kharkiv, Mariupol og Kyiv.

UTBOMBET: Store deler av bygningene i havnebyen Mariupol er bombet sønder og sammen.

– Svært ressurskrevende

Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han påpeker at Ukrainerne vet at kampene om den viktige havne byen binder opp russiske styrker.

– En videre kamp er svært ressurskrevende for russerne og vil påføre de tap av både soldater og materiell. Ukraina vet at så lenge de holder Mariupol må russerne bruke relativt store styrker på å ta byen, styrker som kunne vært brukt andre steder, men som også vil ta tap og må hviles og utstyres på nytt før de kan brukes andre steder etter at byen eventuelt er tatt, skriver Ydstebø i en e-post til VG.

VIKTIG: Oberstløytnant Palle Ydstebø mener Ukrainske styrker vet

Oberstløytnanten understreker at byen er svært strategisk viktig for russerne.

– Mariupol er strategisk viktig da den blokkerer muligheten for Russland til å etablere en landverts forbindelse med Krim. Det vet også ukrainerne og derfor er det verdt å holde den til siste slutt.

Mandag kaller EUs utenrikssjef Josep Borrell Russlands angrep på byen en «enorm krigsforbrytelse», skriver nyhetsbyrået AFP.

Russerne har på sin side også kommet med påstander om forbrytelser og «banditter» i Mariupol.

Det statsregulerte russiske nyhetsbyrået RIA skriver at «myndighetene må ta et valg om å enten «stå sammen med folket sitt», eller med «bandittene». Hvis ikke vil de stå overfor en «militærdomstol».

Ydstebø utelukker ikke at utsagnet kan være et propagandautspill fra russisk side.

– Det er ikke godt å si, men det kan være en form for krigsrett for å statuere eksempel overfor lokale ukrainske sivile myndigheter som ikke vil samarbeide med russerne, skriver han.

– Det kan også være et propagandautspill for å skremme ukrainske sivile myndigheter til å gi opp og underkaste seg russisk militærstyre. Russerne kan med slike utspill prøve å fremstå som om de vil virke «rimelige» og tilby en slutt på de lidelsene de selv forårsaker, utdyper Ydstebø.

IKKE TALE OM: Ukrainas visestatsminister Irina Vereshchuk sier det ikke er tale om å overgi Mariupol.

Søndag hevdet myndighetene i Mariupol at flere tusen av innbyggerne i byen skal ha blitt fratatt sine ukrainske pass og tvunget over grensen til Russland. Den russiske versjonen er at de er «reddet ut av» den krigsherjede byen.

Ydstebø tror ikke kjempende ukrainerne har noen illusjoner om russiske tilbud om å få forlate byen på fredfullt vis.

– De ukrainske soldatene stoler ikke på russerne, de har sett hvordan sivile ledere blir bortført og forsvinner, og har nok ingen illusjoner om noen form for «tilbud» fra russisk side. Det beste de kan håpe på er å få krigsfangestatus om de overlever og blir tatt til fange, skriver Ydstebø.

– Den graden av usikkerhet som knytter seg til slike korridorer bidrar også til at de ukrainske soldatene har grunn til å være skeptiske. Samtidig vet de at russerne vil slite med å ta Mariupol og nedkjempe forsvarerne, og vet at dess lenger de holder stand, dess sterkere står det ukrainske forsvaret totalt sett, avslutter han.