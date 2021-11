Grafen viser hvor stor andelen de ulike virusvariantene i Sør-Afrika har hatt dag for dag etter at de første nådde en andel på én prosent. Omikronvarianten av coronaviruset har vært enda raskere enn den aggressive deltavarianten var i Sør-Afrika, ifølge en sammenstilling av sekvenseringsanalyser gjort av en mindre gruppe tester, samt resultater fra mer vanlige tester som kan indikere hvorvidt det er snakk om den nye varianten.

Tidlige tall: Tok over Sør-Afrika mye raskere enn tidligere virusvarianter

Foreløpige funn fra Sør-Afrika indikerer at den nye varianten av coronaviruset har brukt uker der tidligere varianter brukte måneder.

Hvor farlig den nye varianten av coronaviruset – omikron – er, vet man ennå ikke.

Men tidlige tall fra Sør-Afrika indikerer at den nye varianten i løpet av uker har klart å ta over brorparten av landet, noe som har tatt tidligere varianter måneder.

Man vet ennå lite om hvor smittsom varianten er, hvor syke smittede blir og hvor bra og dårlig de nåværende vaksinene fungerer. Dette forsøker nå nye studier å svare på.

Info Omikron Ny variant av coronaviruset oppdaget i Sør-Afrika 24. november; de første kjente tilfellene er fra Botswana, Sør-Afrikas naboland i nord.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ga 26. november varianten navnet omikron og kategorien «bekymringsverdig variant» av viruset. Dette er en betegnelse som brukes på de mest alvorlige variantene. Forrige gang det skjedde var med deltavarianten.

Ifølge WHO har varianten mutasjoner som gjør at den kan spre seg raskere og har økt risiko for at man kan bli smittet på nytt.

Man har kun foreløpige indikasjoner mens nye studier forsøker å svare på hvor smittsom varianten er, hvor syke smittede blir og hvor bra eller dårlig de nåværende vaksinene fungerer. Vis mer

Tidlige tall

Det første dokumenterte tilfellet med den nye varianten i Sør-Afrika er fra 7. november, ifølge Gisaid-databasen.

Det store flertallet av prøver som er analysert i Sør-Afrika de siste dagene, har vist seg å være fra omikronvarianten.

Alle disse resultatene stammer fra én provins i landet og det er snakk om et lavt antall prøver (under 100), som gir feilmarginer.

TESTES: De bekreftede tilfellene av omikronvarianten i Sør-Afrika er fra Gauteng-provinsen, hvor Johannesburg og Pretoria ligger. Her fra flyplassen i Johannesburg hvor passasjerer tar en PCR-test. Foto: Sumaya Hisham / Reuters

Men vanlige tester kan også gi en indikasjon på hvorvidt det er snakk om den nye varianten, fordi én av tingene en vanlig test ser etter ikke gir noe utslag ved omikronvarianten.

Denne «feilen» forekommer nå hyppig i vanlige tester over hele Sør-Afrika.

– Det gjør oss bekymret for at varianten allerede sirkulerer bredt i landet, sa doktor Richard Lesselles under en presentasjon fra helsemyndighetene i Sør-Afrika.

Delta brukte over fire måneder

Den mest aggressive varianten til nå har vært deltavarianten, som har blitt dominerende over store deler av verden.

De første dokumenterte tilfellene av deltavarianten i Sør-Afrika er fra månedsskiftet januar-februar.

Først i juni ble deltavarianten den vanligste smittekilden (basert på når flertallet av analyserte prøver viste seg å være fra deltavarianten).

Stigende smittetall

Sør-Afrika har hatt tre store smittbølger, men smittetallene har vært fallende siden august. Nå stiger de raskt igjen, viser VGs coronaoversikt, som kan indikere at en ny bølge er på vei.

(Smittetallene for Sør-Afrika inneholder per nå et enormt hopp den 23. november. Dette skyldes at resultatene fra en spesiell type tester ble ført inn i statistikken denne dagen, mens de i realiteten ble avlagt over en lengre periode.)