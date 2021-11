Sverige har fått sin første kvinnelige statsminister

Socialdemokraternas Magdalena Andersson får støtte i Riksdagen til å lede den svenske regjeirngen. Med det blir hun landets første kvinnelige statsminister.

Av Yasmin Sfrintzeris

Andersson fikk stående applaus fra de fleste i Riksdagen da adet ble klart hun blir Sveriges første kvinnelige statsminister.

Klokken 09.00 startet avstemningen om Andersson som statsminister i den svenske Riksdagen.

Andersson var tyfdelig rørt under partiledernes innlegg og måtte tørke tårene flere ganger.

Andersson og Socialdemokraterna fikk støtte fra fra Vänsterpartiet (V), Centerpartiet (C), Miljöpartiet (MP) og den partiløse tidligere Vänster-politikeren Amineh Kakabaveh.

Andersson vil nå få i oppgave å utnevne ministre i sin nye regjering. En ny regjering kan bli presentert allerede på fredag.

Dersom 175 eller flere av de 349 riksdagsmedlemmene hadde stemt «nei», ville Andersson ikke kunnet danne regjering.

174 representanter i Riksdagen stemte nei.

RØRT: Magdalena Andersson måtte flere ganger tørke tårene før avstemningen.

Andersson ble valgt som partileder for Socialdemokraterna 4. november, etter Stefan Löfvens avgang. Med det er hun partiets andre kvinnelige leder.

Löfven fikk fornyet tillit som statsminister i juli i år, to uker etter at han ble felt i en mistillitsvotering. I august kunngjorde han at han ville gå av som partileder og statsminister.

Andersson er utdannet siviløkonom og har hatt lang fartstid i Socialdemokraterna. Siden 2014 har hun vært finansminister i Stefan Löfvens regjering.

Fra 2009 til 2012 var hun direktør i Skatteverket.

I 2021 tiltrådte hun som leder for det rådgivende organet til Det internasjonale pengefondet (IMF), som første kvinne noensinne.

STATSMINISTER: Magdalena Andersson er Sveriges nye statsminister. Her er hun på vei til møtet onsdag morgen.

Første utfordring

Anderssons står overfor sin første utfordring allerede onsdag ettermiddag, når Riksdagen skal stemme over neste års statsbudsjett.

Aftonbladet skriver at budsjettavstemningen er en stram prosess der partienes egne budsjett settes opp mot regjeringens budsjett. Avstemningen tar utgangspunkt i en slags «elimineringsmetode», der Riksdagen først skal stemme over småpartienes forslag.

Ifølge avisen er det mest sannsynlige scenarioet at regjeringens budsjettforslag vil stå mot høyresidens forslag. Alt vil trolig avhenge av hvordan Vänsterpartiet og Centerpartiet stemmer.

Centerpartiet har allerede varslet at de ikke støtter regjeringens budsjett, noe som peker på at høyresidens budsjett får gjennomslag.