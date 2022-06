FOLKSOMT: Slik så det ut på Schiphol på søndag. Helgene har så langt vært de verste.

Flykaoset kan bli langvarig

SCHIPHOL/OSLO (VG) Selv om det var en relativt smidig morgen for reisende ved Schiphol-flyplassen i Amsterdam torsdag morgen, er det ingenting som tyder på at flykaoset i Europa er over med det første.

– Vi brukte rundt tre kvarter på å komme gjennom sikkerhetskontrollen. I tillegg var det en del kø ved innsjekkingen også, forteller Janjapp Spreij og Pauline Speelman, som torsdag morgen er på vei fra den nederlandske hovedstaden til Svalbard.

Den ventetiden er ikke i nærheten av det mange har opplevd på Schiphol den siste tiden. De to synes de slapp relativt billig unna ettersom køen i helgen var langt verre.

– Det kunne jo vært bedre, men for å være ærlig hadde jeg ventet at det skulle være mye verre, sier Spreij.

Han mener det ikke er rart at de ved flyplassen har mistet ansatte når fokuset, ifølge det han har lest i avisene i Nederland, har vært mer på kostnadsbesparing enn service til de reisende.

NORGESVENNER: Janjaap Spreij tar med seg lusekoften og Pauline Speelman til Svalbard.

På Schiphol henger det plakater der flyplassen beklager at ting tar tid ettersom det er mange reisende, men mangel på ansatte.

Norske Victoria Hegdal (21) fra Sandnes var også positivt overrasket torsdag morgen. Hun var riktignok bare på mellomlanding på vei fra Madrid til Stavanger, og skulle uansett ikke gjennom innsjekking og sikkerhetskontroll på Schiphol.

– Men jeg trodde det skulle være helt kaos her, ut ifra køene jeg har sett på nyhetene. Nå er det ikke i nærheten av det, smiler hun.

GLAD: Victoria Hegdal er glad hun kom til Schiphol på en dag uten kais.

Flighten både Hegdal, Spreij og Speelman skulle med ble likevel forsinket i 50 minutter på grunn av sen fylling av drivstoff og at det tok tid å få bagasjen inn i flyet.

Skylder på flyplassledelsen

Men til tross for en relativt behagelig torsdag morgen for de reisende på Schiphol er det lite som tyder på at problemene i Amsterdam er over. Allerede til helgen kan det bli verre igjen.

SMIDIG: Schiphol flyplass i Amsterdam har slitt med lange køer den siste tiden, da VG besøkte flyplassen torsdag var køene relativt normale.

Derfor har flyselskaper blitt oppfordret av Schiphol-flyplassen til å bøte på problemet ved enten å kansellere eller slå sammen flighter. Men selv om noen kanselleringer har skjedd og er planlagt fremover, har dette har ifølge dutchnews.nl i stor grad falt for døve ører.

Flyselskapene skylder nemlig problemene, som i stor grad handler om mangel på arbeidskraft ved flyplassen i kjølvannet av permisjoner og oppsigelser under coronapandemien, på flyplassens ledelse.

Schiphols største kunde, det nederlandske flyselskapet KLM, har riktignok de seneste ukene stoppet bookinger som skjer tett på avreise for å holde antallet passasjerer som kommer til flyplassen nede. I tillegg nektet de i helgen å ta med passasjerer tilbake på 42 flighter fra ulike europeiske destinasjoner, inkludert Norge, fordi kaoset på Schiphol var komplett.

– For å sørge for at forholdene på Schiphol forble trygge og operasjonelle for passasjerer og besetning tok KLM den virkningsfulle avgjørelsen om å ikke transportere nye passasjerer til Amsterdam, skrev flyselskapet i en pressemelding om de tomme flyene.

KØ PÅ UTSIDEN: Reisende får ikke slippe inn på flyplassen før det er mindre enn fire timer til flyet deres har avgang. Det har ført til køer på utsiden av Schiphol. Bildet er fra forrige uke.

En talsmann for flyselskapet uttalte samtidig at flyplassen er nødt til å rekruttere nye arbeidere raskere enn de har gjort så langt. Andre flyselskaper har uttalt at det gikk for lang tid før Schiphol responderte på utfordringene som var nødt til å komme.

Et av tiltakene flyplassen har satt inn er at de vil nekte passasjerer å komme inn dørene mer enn fire timer før avgang. Bakgrunnen er at en vanskelig situasjon har blitt verre fordi mange passasjerer kommer ekstra tidlig, og skaper køer i innsjekkingen for folk som har tidligere fly lenge før innsjekking til deres eget fly åpner.

12–18 måneder

Også på flere flyplasser i Storbritannia er det mangel på arbeidskraft, og dermed lange køer og til tider kaotiske tilstander.

De siste dagene har flere flyselskaper måtte kansellere en rekke avganger. Tirsdag kansellerte for eksempel British Airways 124 Heathrow-flighter.

INNSJEKKING: Passasjerer i kø ved Heathrow i London tidligere denne uken.

I Storbritannia får også flyselskapene får kritikk for at de mangler ansatte, ifølge Daily Mirror. Kritikerne mener selskapene var for raske med å si opp folk under pandemien, samtidig som de etter reiserestriksjonene ble opphevet har solgt mange billetter og gamblet på at de ville klare å ansette nok folk igjen i tide.

Slik har det altså ikke gått, hverken for flyselskaper eller flyplasser, og nå frykter Heathrow-sjefe John Holland-Kaye at problemene kan bli langvarige.

– Jeg tror det vil ta 12 til 18 måneder før luftfarten er tilbake til full kapasitet, sier han.

Kully Sandhu, sjefen for Aviation Recruitment Network, som er et selskap som hjelper med rekruttering til bransjen, sier at de sliter med å finne folk til alt fra bagasjehåndtering, flyplassbutikker og lastebilsjåfører.

– Noen selskaper tilbyr bonuser på alt fra 500 til 2000 pund for å signere arbeidskontrakt, sier Sandhu, som tror det kan ta et år før man har like mange ansatte på flyplassene som før pandemien.

På toppen av dette trues det med streik blant bakkemannskap hos British Airways. Ifølge dem har de ikke gått opp igjen i lønn etter at de måtte akseptere lønnskutt under pandemien.

OSLO LUFTHAVN: Passasjerer på Gardermoen oppfordres til å sjekke inn selv via automater, eller telefonapper, for å hjelpe holde køene korte.

Konsekvenser for Norge

Det er ikke bare i Nederland og Storbritannia problemene viser seg. Også på flyplasser i Tyskland, Frankrike, Irland og Sverige har det den siste uken blitt rapportert om uvanlig lange køer ved innsjekking og sikkerhetskontroll, og dermed passasjerer som mister flyene sine.

Og flere steder kan melde seg på. Hele to av tre flyplasser i Europa oppgir at de forventer mer forsinkelser enn vanlig i sommer. Det vil naturligvis også få konsekvenser i Norge.

– Mange av flyene som går fra Oslo Lufthavn kommer jo fra Europa, så dersom et fly kommer inn forsinket til OSL, er sannsynligheten stor for at flyet vil avgå med noe forsinkelse, forklarte Øystein Løwer i Avinor til VG denne uken.

Den gode nyhetene her hjemme er at norske flyplasser er bedre rustet etter coronapandemien enn hva man er mange andre steder i Europa. Dermed forventer man ikke spesielt lange køer i Norge, og toppen kommer allerede torsdag og fredag i neste uke.

