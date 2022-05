AGATHA: I løpet av mandag har vindkastene blitt kraftigere langs kysten sør i Mexico. Natt til tirsdag norsk tid er det ventet at Agatha vil nå land med full styrke.

Orkanen Agatha nærmer seg Mexico: Venter vindkast med «livstruende styrke»

I den meksikanske delstaten Oaxaca skalker de lukene og klargjør tilfluktsrom i påvente av årets første stillehavsorkan.

Det er ventet vindkast med en «livstruende styrke» og enorme mengder nedbør når Agatha når delstaten Oaxaca sør i Mexico, ifølge det amerikanske orkansenteret NHC.

Orkanen har de siste dagene økt i styrke samtidig som den har rykket stadig nærmere de populære feriebyene langs kysten. Natt til tirsdag er Agatha ventet å nå land, med vindkast på inntil 54 meter i sekundet.

I tillegg er det varslet over 40 centimeter regn i store deler av delstaten, og etaten har sendt ut advarsel om store oversvømmelser og jordskred.

– Det er ventet ekstremt farlig kystflom på grunn av stormflod, samt store og ødeleggende bølger i områdene hvor Agatha først når land, skriver orkansenteret på sine nettsider.

Mandag morgen var orkanen rundt 200 kilometer fra kysten og hadde blitt oppgradert til en kategori 2-orkan, med vindkast på 49 meter i sekundet

Det er ventet at orkanen vil bli oppgradert til kategori 3 innen den når land, for deretter å minske i styrke når den beveger seg over fastlandet.

Langs de ellers solfylte strandområdene gjør nå myndighetene og innbyggere det de kan for å minimere skader på bygninger og infrastruktur.

Skoler, butikker, hotell og serveringssteder holder stengt, mens plater spikres over vinduer og dører.

Det er også klargjort 203 tilfluktsrom langs det 260 kilometer lange området hvor det er sendt ut farevarsel.

Den amerikanske hav- og luftetaten NOAA spår en mer intens orkansesong i år – og det syvende året på rad med flere og sterkere orkaner enn normalt.

Blant årsakene er værfenomenet La Niña, som påvirker vindretning og vindens hastighet, og en særlig intens monsun-sesong i Vest-Afrika med sterke bølger som kan føre til kraftige og langvarige orkaner.

Etaten estimerer at det i løpet av året vil komme 14 til 21 navngitte stormer, der mellom seks og ti vil være orkan styrke og tre til seks vil være store orkaner med vindkast på rundt 50 meter i sekundet eller høyere.