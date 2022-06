Se dokumentar: Selger intim kroppskontakt

Selv om mennesker i stadig økende grad flytter til storbyene, er det å bo nært folk ingen garanti for å oppnå nærhet med et annet menneske. I tillegg til å ha en positiv effekt på psyken, styrker kroppskontakt immunforsvaret, senker blodtrykket og virker smertelindrende. Nærhet er nå blitt en tjeneste, som flere villig betaler for.

