HJERTESKJÆRENDE. Jenta skal ha blitt drept inne på et prøverom.

Jente (14) skutt og drept av politiet i Los Angeles: − Jeg har ikke ord

Den 14 år gamle jenta sto i et prøverom da hun ved et uhell ble skutt av politiet.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Nå nettopp

Jenta var på shopping med moren da hun havnet midt i et skuddrama inne på på en klesbutikk i San Fernando Valley, nord i Hollywood, melder Los Angeles Times. Flere mennesker ble lamslått og har stilt spørsmål om hva som fikk politiet til å åpne ild.

Politisjef Michel Moore kalte hendelsen «tragisk».

– Det er bare helt hjerteskjærende. Jeg har ikke ord som kan trøste en mor og en familie, men jeg lover dem og resten av folket at vi kommer til å gjennomføre en grundig etterforskning, sier Moore til The Times.

Politiet skal ha grepet inn etter meldinger om en hendelse med et våpen inne på butikken. Ifølge politiet åpnet de ild da de så en mann utøve vold mot en kvinne. Mannen ble også skutt og drept av politiet.

Motivet for handlingen er uklart, og det er heller ikke klart om det var en relasjon mellom de to, skriver NTB. Kvinnen ble sendt til sykehus med det som beskrives som moderate til alvorlige skader.

SJOKK. Hendelsen skjedde i et populært shoppingområde, og flere mennesker ble lamslått og har stilt spørsmål om hva som fikk politiet til å åpne ild.

Men et av politiets skudd gikk gjennom en vegg som var bak gjerningspersonen:

Bak den veggen var det et prøverom. Politibetjentene undersøkte prøverommet og fant den 14 år gamle jenta. Hun skal ha vært i prøverommet sammen med moren sin da hun ble skutt.

– Vi har en ung jente som var i et prøverom bak en vegg som etter min forståelse var der politiet åpnet ild, sier politisjef Moore.

Han sier at det ikke virket som at politibetjenten som avfyrte skuddet «kunne visst at det var noen bak veggen eller at han så noen andre enn gjerningspersonen og en vegg».

– Det er ikke en politibetjent i USA som noen gang hadde ønsket at en slik hendelsen skulle oppstått, sier Moore.

Politiet holder på å samle inn videoovervåkning fra hendelsen. Ifølge politiet vil det ta en stund å etterforske saken.