TETTPAKKET: Det var tett mellom menneskene på Samil’s beach i den spanske byen Vigo 30. mai 2021.

Tissetrengt? Her risikerer du bot på 7800 kroner

Går ferieturen til Vigo i Spania denne sommeren kan det være lurt å oppsøke et toalett før du hopper i havet. Ellers kan det vente en bot på flere tusenlapper.

Publisert: Nå nettopp

I kystbyen Vigo risikerer man nå en bot på 750 euro, i overkant av 7800 kroner, om man urinerer på stranden eller i havet. Det melder flere britiske medier, inkludert The Telegraph.

Det er byrådet i byen Vigo som har vedtatt at urinering i sjøen nå skal inngå som et brudd på hygiene- og sanitærforskriftene. I tillegg kan det vente bot i enkelte spanske regioner om man går på strandpromenaden kun iført bikini eller legger fra seg eiendeler for å reservere en strandstol.

Det er usikkert hvordan myndighetene planlegger å håndheve det nye forbudet.

Som et forebyggende tiltak skal det installeres flere offentlige toaletter i området.

Urinering på offentlig sted kan imidlertid bli en dyr affære også i Norge. Et brudd på loven kan medføre 6000 kroner imot, ifølge en uttalelse fra politiet til TV2 tidligere i år.

Selv om forbudet gjelder på alle offentlige steder, er det imidlertid usikkert om det vil bli håndhevet i sjøen, i skogen og i andre bortgjemte områder.