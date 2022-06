IKKE-DIPLOMATISK: Russland varsler praktiske reaksjoner på Kaliningrad-sanksjoner.

Russland truer med ikke-diplomatisk svar – ekspert frykter cyberangrep

Russland varsler ikke-diplomatiske reaksjoner mot Litauen etter innføringen av EU-sanksjoner mot varetransport til Kaliningrad. Russlandekspert frykter konsekvenser.

Det russiske nyhetsbyrået RIA melder at Russland ikke vil svare utelukkende diplomatisk på Kaliningrad-sanksjonene innført av Litauen.

– Russlands svar på forbud mot transittering av varer fra Litauen til Kaliningrad-regionen vil være praktisk, ikke diplomatisk, sier en talsperson i det russiske utenriksdepartementet.

Kaliningrad er en russisk eksklave som grenser til Polen, Litauen og Østersjøen.

Russlandekspert ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Jakub M. Godzimirski, sier til VG at det kan være snakk om flere mulige sanksjoner fra russisk hold.

– Sannsynligvis er økonomiske sanksjoner blant virkemidlene Russland vil innføre mot Litauen.

Han mener likevel Russland har et begrenset handlingsrom, og viser til at Russland innførte økonomiske sanksjoner mot Litauen allerede i 2014, som motreaksjon til vestlige sanksjoner etter annekteringen av Krim.

– Det er mulig Russland vil foreta noen cyberangrep mot kritisk infrastruktur i Litauen, ettersom dette ligger i grenseområdet for angrep, sier han.

CYBERANGREP: Forsker ved NUPI, Jakub M. Godzimirski, frykter Russland kan gå til cyberangrep mot Litauen.

Litauen er koblet på et felles elektrisitetsnettverk med Russland.

Reuters melder at den litauiske presidenten har sagt landet er klare dersom Russland skulle kutte dem fra elektrisitetsnettet.

Ifølge Reuters skal Litauen i fjor ha koblet seg til Polen sitt elektrisitetsnettverk, slik at Litauen også har tilgang til det felles kontinentaleuropeiske elektrisitetsnettet.

Ikke fare for militært angrep

Godzimirski frykter ikke at Russland vil ty til militære angrep mot Litauen.

– Litauen er medlem i både EU og NATO. Et angrep mot Litauen vil aktivere artikkel 5 i NATO, og dermed innebære at hele NATO mobiliserer. Med tanke på hvor krevende Ukrainakrigen har vært for Russland, tror jeg ikke Moskva har noen interesse i å åpne en ny front mot hele NATO.

The Guardian skrev tirsdag at EU frykter Russland kan være interessert i å gå inn i Suwalkikorridoren. Dette er en smal stripe land som binder Kaliningrad sammen med Belarus, som samarbeider med Russland. Godzimirski tror ikke dette er Russlands plan.

– Russland kan ikke ta kontroll over det området, uten å gå til krig mot Polen og Litauen. Ettersom begge landene er NATO-medlemmer, kommer ikke Russland til å gjøre dette, mener han.

– Polen og Litauen er klar over at dette er et interessant område for Russland, så vi må også regne med at de har nøye overvåkning av området, legger han til.

Ordkrig

Russland har tidligere gått hardt ut mot Litauen. Ifølge det russiske, statlige nyhetsbyrået RIA har sekretær for det russiske sikkerhetsrådet, Nikolai Patrushev, sagt at konsekvensene kan ramme den litauiske befolkningen hardt.

Ministeren for nasjonalt forsvar i Litauen, Arvydas Anušauskas, har ifølge det litauiske mediet Verslo žinios avvist Russlands retorikk som tomme trusler.

– Vi vil ikke merke det. De største konsekvensene vi har merket, kommer fra krigen Russland har ført mot Ukraina, skal han ha sagt til litauiske reportere.

Strategisk område

Kaliningrad er en russisk oblast, en region i Russland. Regionen er en eksklave som ligger mellom Litauen, Polen og Østersjøen.

I Kaliningrad har Russland hovedkvarteret for sin baltiske flåte, noe som gir en strategisk militær posisjon. Godzimirski forteller at Russland også har plassert en del langdistanseraketter i området.

Guvernør Anton Alikhanov i Kaliningrad har sagt at EU-restriksjonene vil ramme rundt 50 prosent av Kaliningrads import og eksport til Russland, melder BBC.

EU-restriksjonene skal blant annet ramme kull, metall, bygningsmaterialer og avansert teknologi.

