FAVORITT: Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace er en av favorittene til å ta over etter Boris Johnson. Her er han før kabinettmøtet i dag.

Disse kan ta over for Johnson

Forsvarsministeren, en statsråd og en tidligere finansminister sitter med favorittstemplene til å ta over rollen som statsminister, men ikke uten konkurranse fra en rekke andre kandidater.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Torsdag annonserte Boris Johnson at han ville gå av som Storbritannias statsminister. Ikke mange timer senere har flere i det konservative partiet blitt trukket frem som mulige arvtagere.

Likevel kan det ta tid før noen andre enn Johnson blir sittende i sjefsstolen. BBC melder at Johnson vil fortsette som midlertidig statsminister frem til den konservative partiet velger en ny leder.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har partiet planer om dette innen starten av september.

Siden tirsdag har 59 personer i og rundt Johnsons regjering trukket seg fra sine poster i protest mot hans ledelse. De to første som trakk seg var daværende helseminister Sajid Javid (52) og daværende finansminister Rishi Sunak (42).

Begge trekkes nå frem som kandidater til statsminister-jobben.

Fortsatt usikker på hvorfor Johnson trakk seg? Her kan du lese om starten på slutten for statsministeren:

Les også Finansministeren og helseministeren i Storbritannia sier opp i protest Tirsdag kveld kunngjør to av Boris Johnsons statsråder at de fratrer stillingene sine.

Den heteste kandidaten

Ifølge flere britiske medier skal forsvarsminister Ben Wallace (52) være den største favoritten til å ta over.

Wallace har steget raskt i rekkene. Da han ble forsvarsminister i 2019 hadde han kun vært underminister tidligere. Utnevnelsen var dermed sett på som en stor forfremmelse.

Husker du disse Boris-øyeblikkene?

Wallace tjenestegjorde i hæren, og var på oppdrag i Tyskland, Kypros, Belize og Nord-Irland.

Før Johnsons avgang trakk ikke Wallace seg fra regjeringen, men han skal ha oppfordret statsministeren til å gå.

En undersøkelse gjort av BBC, viser at Wallace også er favoritten til de konservative partimedlemmene.

Hakk i hæl

Statsråd Penny Mordaunt (49) skal ligge hakk i hæl som potensiell kandidat. Hun ble Storbritannias første kvinnelige forsvarsminister i 2019, før Wallace tok over rollen noen måneder senere.

Statsråd Penny Mordaunt, her i 2019.

Mordaunt var også minister for væpnede styrker i ett år. Dette under David Cameron, som var statsminister fra 2010 til 2016.

En mulig fordel for Mourdant kan være at hun har vært i partiet lenge. Hun var nemlig leder for de konservatives ungdomsparti på 90-tallet.

Nesten dødt løp, men Sunak har en ripe i lakken

Det skal være nesten dødt løp mellom Mordaunt og Sunak, når det kommer til hvem som inntar annenplassen på favorittlisten.

– Rishi Sunak er jevnt over plassert som den mest aktuelle kandidaten, men han har hatt en del problemer i det siste, sier professor i britisk-amerikanske studier ved Universitetet i Oslo, Atle Libæk Wold, til NTB.

Akshata Murthy sammen med Rishi Sunak.

Det Wold referer til er at Sunaks kone, Akshata Murthy, har fått mye kritikk etter at hun unnlot å betale skatt. The Guardian skriver at det skal dreie seg om så mye som 240 millioner pund.

Riktig nok skal Murthy ha gjort dette på lovlig vis, ifølge The Guardian. Murthy har nemlig en skattestatus som tilsier at hun ikke må betale skatt på inntekter som kommer fra utlandet.

Se øyeblikket når Johnson trekker seg som statsminister:

Sunak ble et medlem av parlamentet i 2015. Bare fem år senere tok han over som finansminister, vervet han sa fra seg i forløpet til Johnsons avgang.

Var sentral under brexit

Et annet navn som trekkes frem av mange er utenriksminister Liz Truss, som også er den eneste kvinnen som noensinne har hatt denne stillingen.

Truss var vært svært delaktig i forhandlingene etter Brexit (Storbritannia ut av EU). Den gang hadde hun stillingen som internasjonal handelssekretær.

Hennes støtte til Brexit skal ha gjort henne populær i det konservative partiet, skriver Time.

Storbritannias utenriksminister Liz Truss.

Truss var rask med å erklære sin støtte til Johnson etter at Javid og Sunak meldte sin avgang, skriver The Guardian. Ikke mye senere skal hun ha rådet Johnsen til å gå av, men hun trakk seg aldri fra sin stilling som utenriksminister.

Ønsker å bli statsminister

Slik som Truss, er parlamentsmedlem Tom Tugendhat en liten «outsider» til å få statsministerrollen. Tugendhat tjenestegjorde for hæren i Irak og Afghanistan, og har i flere år blitt nevnt som en mulig fremtidig leder for det konservative partiet.

Parlamentsmedlem Tugendhat.

Den er heller ingen tvil om at Tugendhat ønsker å bli statsminister. Han har nemlig annonsert helt siden januar at han kom til å stille som kandidat, dersom Johnson tredde til side.

Tugendhat har vært et medlem av parlamentet siden 2015.

Andre kandidater