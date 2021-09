Klikk for å aktivere kartet

Politiet: Balsamerte sin egen mor for å snyte på trygden

Politiet i Østerrike fant liket i sønnens kjeller. Da hadde hun ligget der siden hun døde av alderdom i juni i fjor.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Den 66 år gamle mannen fra Innsbruck i Østerrike innrømmet å ha oppbevart morens lik i kjelleren i eiendommen ved Innsbruck i Østerrike, ifølge en politiuttalelse som CNN fikk på fredag.

Mannen hadde brukt isposer til å fryse ned kroppen til moren og bundet henne med bandasje for å absorbere kroppsvæske.

Da han ikke hadde nok isposer og bandasje brukte han kattesand for å fullføre balsameringen av liket, ifølge Helmut Gufler, sjef for politiets enhet for trygdesvindel.

Gjerningsmannen fortalte broren sin at moren lå på sykehus da han kom og spurte hvor hun var.

Den andre sønnen bestemte seg for å ikke dra og besøke henne fordi han antok at hun ikke kom til å kjenne han igjen på grunn av demens, uttalte politiet.

Sønnen som gjemte henne pleide å ta seg av morens pensjon og trygd via posten hver måned. Dette gikk knirkefritt, helt til postmannen spurte om han kunne treffe moren.

Da nektet mannen, og postmannen anmeldte ham til de lokale politimyndighetene. Da de avla sønnen en visitt forrige lørdag fant de liket i kjelleren.

Den mistenkte står overfor anklager om trygdesvindel og for å gjemme unna et lik etter å ha mottatt 50.000 euro, tilsvarende 510.000 norske kroner.

En obduksjon av den avdøde kvinnen som ble utført onsdag tidligere i uken ga ingen indikasjoner på at det skal være mistenkelige forhold rundt dødsårsaken.

Den anklagede fortalte politiet at han hadde tenkt å melde fra om morens dødsfall etter hvert.

– Han forklarte til oss at han hadde planer om det da han tenkte at det ikke kunne fortsette slik for alltid, sa politiet i Innsbruck.