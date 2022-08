MØRKE SKYER: Det svenske boligmarkedet faller på bred front. Her sees Kungsholmen i sentrale Stockholm.

Svenske boligpriser faller kraftig

Boligprisene peker nedover i Sverige – men én prisindeks har en stupbratt kurve: den viser et fall på 12 prosent i Stockholm i juli.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Aftonbladet skriver at tall fra den statlige banken SBAB og bolignettstedet Booli viser en nedgang på 12 prosent i den svenske hovedstaden.

Dette er ikke den mest brukte boligprisstatistikken i vårt naboland, men også de mer offisielle statistikkene viser stor nedgang.

Den mer kjente Svensk Mäklarstatistik har ennå ikke publisert juli-tall, men her falt prisene på leiligheter i borettslag med tre prosent i juni mens eneboliger falt en.

Hos Svensk Mäklarstatistik var juni-prisene for borettslagsleiligheter i Stockholm ned tre prosent mens årstakten på landsbasis var pluss to for borettslagsleiligheter og pluss tre prosent for eneboliger.

– Priskorreksjon på gang

Tallene som Aftonbladet nå presenterer viser et kraftig fall for juli, men dette er også en måned hvor det tradisjonelt omsettes få boliger.

– Det er en priskorreksjon på gang i Sverige, det er ikke tvil om det, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, til VG.

Han viser til statistikken fra Valueguard/Hox hvor boligprisene i Sverige har falt 5,8 prosent de siste tre månedene – juni inkludert. Heller ikke her foreligger juli-tallene.

Ifølge Geving skyldes korreksjonen blant annet at veldig mange svensker har fastrente på boliglånet i motsetning til i Norge.

– Hvis du går i banken i Sverige nå må du betale mye mer for lånet enn i Norge hvor rentehevingene kommer pø om pø fremover siden alle tar flytende rente, sier Geving.

Dermed får rentehevingene en mer umiddelbar effekt.

– Vondt i magen

SBABs sjeføkonom Robert Boije sier til Aftonbladet at det er uværsskyer.

– Skulle alt eskalere i høst og Europa gå inn i en vanskelig depresjon, er risikoen at det smitter over på Sverige. I en slik situasjon risikerer vi å få høy inflasjon, høye boligrenter og høy arbeidsledighet – samtidig. Da får selv jeg vondt i magen, sier Boije avisen.

Ifølge hans statistikk falt prisene for både leiligheter og eneboliger i den svenske hovedstaden med rundt 12 prosent forrige måned.

En leilighet som tidligere gikk for seks millioner kroner, har dermed falt 720.000 kroner i verdi. Også i resten av Sverige har boligmarkedet kjølnet.

Selv om prisene i Stockholm faller mest, viser den nye statistikken fra SBAB og Booli at prisen på eneboliger faller i alle landets regioner.

Ifølge statistikken falt juliprisene på eneboliger i Midt-Sverige med 6,6 prosent mens Malmö-regionen var ned drøyt fire prosent. Det, skriver Aftonbladet, betyr at den negative prisutviklingen nå er på linje med prisfallet man så under finanskrisen i 2008.

– Når vi ser på vår prognosemodell og tar hensyn til historiske mønstre så kan vi ikke utelukke et sammenlagt prisfall på rundt 20 prosent. Utviklingen vi ser nå er tung, sier Robert Boije til Aftonbladet.

Han er ikke overrasket med tanke på den kraftige prisoppgangen under pandemien. Sjeføkonomen mener mye taler for at den negative utviklingen fortsetter de neste månedene.

De to boligblokkene Norra Tornen

Små volum i juli

– Det er ikke til å stikke under stol at det er noe på gang, men 12 prosent i juli høres dramatisk ut. Jeg ville kanskje ikke lagt så stor vekt på det, sier Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Blant annet fordi volumene er så små midt på sommeren når nesten alle er på ferie.

– Vi henger nok litt etter i Norge. Renteeffekten kommer med en forsinkelse og kanskje litt mer enn det vi har klart å ta høyde for, sier Geving, men legger til at renten fortsatt er behagelig lav for de som allerede er inne i boligmarkedet.

– Det beste vi kan håpe på er en moderat, flat prisutvikling litt frem i tid, sier Geving. Men om prisene skulle gå kraftigere ned slik som i Sverige, trenger ikke det å være så ille.

– Hvis det skjer, trenger ikke det å være noen ulykke. Den siste korreksjonen var i 2017. Da falt Oslo-prisene 12 prosent, sier Geving.

Men selv om markedet var tregere i 2017, returnerte det til normalen i 2018 og 2019. Mange bruktboliger ble solgt og flere fikk råd til å komme inn i markedet.

– Det var to veldig gode år i kjølvannet av en korreksjon, sier Geving.

Mandag meldte Obos at prisene på brukte Obos-boliger i Oslo falt med 0,1 prosent fra juni til juli. På landsbasis falt prisene med 0,7 prosent. Onsdag slipper Eiendom Norge boligprisstatistikken for juli.

De siste tallene fra Eiendom Norge viser at boligprisene sank nominelt med 0,3 prosent i juni, mens de korrigert for sesongvariasjoner steg med 0,3 prosent.

Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med 8,8 prosent.