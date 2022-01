MAKTKAMP: Opptøyene i Kasakhstan kan ha kommet som et resultat av en maktkamp mellom tilhengere av president Kassym-Jomart Tokajev (t.h.) og tilhengere av forgjengeren Nursultan Nazarbajev (t.v.), tror enkelte eksperter.

Kasakhstans tidligere sikkerhetssjef anklages for forræderi

Sjefen for Kasakhstans etterretningstjeneste er pågrepet, mistenkt for forræderi. Eksperter tror uroen i landet kan være et oppgjør mellom politiske eliter.

Av NTB

Masimov ble sparket og pågrepet torsdag, sammen med flere andre, heter det i en kunngjøring fra sikkerhets- og etterretningsorganisasjonen han ledet, KNB. Det fremgår ikke hva som ligger til grunn for anklagen mot ham.

Masimov, som er etnisk uigur, var statsminister i Kasakhstan fra 2007 til 2012, og fra 2014 til 2016 da han overtok som leder av KNB.

Han har også hatt flere statsrådsposter og var en tid stabssjef for daværende president Nursultan Nazarbajev.

Frie tøyler

Det har vært store protester og opptøyer i Kasakhstan den siste uken.

Landets autoritære president Kassym-Jomart Tokajev ga fredag sikkerhetsstyrkene frie tøyler til å slå ned protestene.

– De som ikke overgir seg, vil bli eliminert, sa han i en TV-sendt tale.

PROTESTER: Opprørspolitiet marsjerer gjennom gatene i Kasakhstans største by Almaty onsdag.

Innenriksdepartementet i Kasakhstan opplyste samme dag at 26 «væpnede kriminelle» er drept og over 3.000 er pågrepet under det som begynte som protester mot høye gasspriser.

18 medlemmer av sikkerhetsstyrkene skal også være drept, og over 700 er ifølge departementet såret.

Politisk maktkamp

Høye gasspriser skal ha vært den utløsende årsaken til protestene, som etter hvert utviklet seg til å bli et opprør mot regimet.

Eksperter tror også at det pågår en maktkamp innad i den politiske eliten i landet.

– Kaoset kan være resultatet av en desperat maktkamp mellom politiske klaner, nemlig mellom folk som støtter president Tokajev og andre som støtter Nazarbajev, sier Danil Kislov til The New York Times. Russeren er ekspert på Sentral-Asia og driver nettstedet Fergana.

Info Kasakhstan Kasakhstan fikk sin selvstendighet etter Sovjetunionens fall i 1991, men har i alle år siden vært en viktig russisk alliert.

Nursultan Nazarbajev var landet første president. Han satt i nærmere 30 år.

I 2019 gikk Nazarbajev av, men valgte selv sin etterkommer; Kassym-Jomart Tokajev.

President Tokajev har vunnet de påfølgende valgene.

Valgene har blitt kritisert av internasjonale valgobservatører, som har pekt på omfattende valgfusk og mangel på ytringsfrihet.

Landets dominerende medier er enten statseid eller eid av regjeringsvennlige selskaper.

Ytrings- og forsamlingsfriheten er sterkt begrenset, og flere medlemmer av opposisjonen har blitt fengslet.

Kasakhstan er det niende største landet i verden og har store oljeressurser, naturgass, uran og edle metaller.

Landet har Sentral-Asias største økonomi, men ble hardt rammet av et fall i oljeprisen i 2014.

Kasakhstan ble også sterkt påvirket av den økonomiske krisen i Russland i 2008, som førte til en devaluering av den kasakhiske valutaen, tenge.

Olje utgjorde 21 prosent av landets bruttonasjonalprodukt i 2020, ifølge Verdensbanken, som spår at økonomien vil vokse med 3,7 prosent i år.

Det bor i overkant 17 millioner innbyggere i landet. Kasakhstanerne utgjør nærmere 70 prosent av befolkningen (2020). Historisk sett har landet hatt en stor russisk minoritet. Kilder: AFP / FN Vis mer

Da uroen for alvor blusset opp onsdag, kunngjorde Tokajev at han hadde tatt over som leder av landets nasjonale sikkerhetsråd, som inntil da var blitt ledet av 81 år gamle Nazarbajev.

Tokajev sparket også Nazarbajevs nevø Samat Abish fra stillingen som nestleder i KNB, og fulgte torsdag opp med å sparke og pågripe Masimov.

Flere andre i kretsen rundt den tidligere presidenten er også sparket de siste dagene.

Folk med makt

Medlemmer av Nazarbajevs politiske klan ser ut til å ha trukket i trådene under opptøyene, mener Kislov.

– Dette ble organisert av folk som hadde makt, sier han, og påpeker at Abish ser ut til å ha hatt en helt sentral rolle i organiseringen av opprøret.

Menneskerettsaktivister som deltok i det som først var en fredelig demonstrasjon onsdag, blant dem Galym Ageleulov, forteller også at noe skjedde underveis. Politifolkene som overvåket demonstrasjonen, forsvant plutselig ved lunsjtider, og kort tid sluttet en ny gruppe seg til demonstrantene.

Disse ble ifølge Ageleulov ledet av en av Kasakhstans mest notoriske kriminelle, gangsterkongen Arman Dzhumageldiev, som holdt flammende taler i sentrum av Almaty etter at rådhuset i byen var stukket i brann.

Kasakhstans innenriksdepartement opplyste fredag at Dzhumageldiev var pågrepet.