I CANADA: Paven ber om tillatelse etter at den katolske kirken drev assimileringsskoler på vegne av de kanadiske myndighetene.

Pave Francis om overgrep mot urbefolkning: − Jeg ber ydmykt om tilgivelse

Flere tusen urfolksbarn døde og enda flere ble utsatt for overgrep på kostskoler drevet av den katolske kirken i Canada mellom 1881 og 1996. Nå ber paven om unnskyldning.

– Jeg ber ydmykt om tilgivelse for ondene så mange kristne har gjort mot urfolk, sa Pave Francis til en gruppe fra den kanadiske urbefolkningen mandag, ifølge New York Times.

Han reiste søndag til Canada for å be om tilgivelse for overgrep den katolske kirken har gjort mot kanadiske urfolk.

– Det er viktig å huske hvordan assimileringspolitikken, som også inneholdt kostskolesystemet, var ødeleggende for urfolk.

HØVDINGER: Paven møtte høvdinger fra fire ulike stammer av urfolket i Canada, mandag.

Den katolske kirken drev 66 kostskoler på vegne av de kanadiske myndighetene fra slutten av 1800-tallet til 1990-tallet, med formål å assimilere urfolksbarn inn i kristen kultur. Dette innebar å fjerne barnas kunnskap til det amerikanske urfolkets kultur og språk. Indian Act of 1876 tillot opprettelsen av disse skolene i Canada, og de siste skolene ble stengt i 1996.

Paven skal ha sagt at han var «dypt lei seg» og takket urfolket for at de bevisstgjorde han om overgrepene som ble gjort.

Flere tusen døde

Reisen til Canada ble planlagt etter at representanter fra urfolket dro til Vatikanet for å be om unnskyldning i vår.

I 2021 ble levningene fra 215 barn funnet utenfor tidligere Kamloops Indian Residential School i Canada. Denne var en av de største kostskolene, med over 500 elever.

En kommisjon satt ned av den kanadiske regjeringen, som skulle undersøke assimileringen gjort av kanadiske myndigheter mot urbefolkningen, konkluderte i 2015 med at flere tusen barn hadde dødd på skolene. Dødsfallene skal ha skyldtes sykdom, underernæring, ulykker, branner og overgrep. Lederen av kommisjonen, Murray Sinclair, estimerte at nærmere 10.000 barn aldri kom hjem, ifølge New York Times.

Rundt 150 000 urfolksbarn ble tvunget til å gå på kostskole frem til 1970-tallet, skriver Reuters.

GRAVPLASS: Paven besøkte også gravene til de uidentifiserte barna som er funnet døde, under besøket mandag.

«Forlatelsesreise»

Reisen er en såkalt pilgrimsreise for forlatelse, hvor paven reiser rundt og ber om unnskyldning. Han skal besøke flere urfolk i Canada, i områdene rundt Alberta, Quebeq og Nunavut. Mandag begynte han reisen i ved Ermineskin Indian Residental School i Alberta, hvor han holdt talen der han ba om tilgivelse.

Pave Francis skal være i Canada frem til fredag. ifølge Reuters.