1 / 3 FLAMMEHAV: Spania, Portugal og Frankrike er blant landene som opplever flere titalls skogbranner som følge av den ekstreme hetebølgen. Her fra Ferreras de Abajo i Nord-Spania mandag 18. juli. UTE AV KONTROLL: En lokal innbygger i Tabara prøver å kjempe mot en skogbrann i Nord-Spania tirsdag 19. juli. DESPERAT KAMP: En brannmann gråter i nærheten av en skogbrann i Losacio i Nord-Spania søndag 17. juli. forrige neste fullskjerm FLAMMEHAV: Spania, Portugal og Frankrike er blant landene som opplever flere titalls skogbranner som følge av den ekstreme hetebølgen. Her fra Ferreras de Abajo i Nord-Spania mandag 18. juli.

Derfor rammer hetebølgen Europa så hardt

Vindstrømmer og issmeltingen i Arktis kan bidra til å forklare hetebølgen i Europa. – Jeg tror ikke vi er forberedt på den ekstreme varmen som kommer, sier klimaforsker.

Publisert: Nå nettopp

En ekstrem hetebølge herjer i Europa. I flere land har den fått alvorlige konsekvenser.

Hans Olav Hygen er avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk institutt. Han forklarer at det som skjer er del av de menneskeskapte klimaendringene.

– Det har lenge blitt varslet om kraftige hetebølger i Europa. De vil ikke nødvendigvis bli kraftigere hvert år, men Europa vil oppleve en økende trend, sier han til VG.

Forskere: Vindstrømmer kan være en faktor

New York Times viser til endringer i såkalte jetstrømmer som en årsak til europeiske hetebølger.

En jetstrøm er en kraftig og smal vindstrøm som går 5–15 kilometer over havnivå.

Ifølge en studie har mange europeiske hetebølger oppstått i det en jetstrøm har delt seg i to. Når det skjer dannes et område med svak vind og høy trykkluft – som igjen bidrar til oppbygging av ekstrem varme.

Den nåværende hetebølgen kan være knyttet til en slik deling, mener Efi Rousi. Hun er en av forskerne bak studien, og peker på at en slik jetstrøm har befunnet over Europa de siste to ukene.

– Det ser ut som dette virkelig favoriser oppbyggingen av denne hetebølgen, sa hun til avisen.

NASAs grafikk viser hvordan temperaturen har utviklet seg år for år:

Smeltingen av Arktis bidrar til usikkerhet

Hygen forteller at været i Europa også preges av kontrasten mellom Arktis og de sørlige områdene mot ekvator.

– At det blir varmere i Arktis får konsekvenser sørover i Europa, sier han.

Den globale oppvarmingen i Arktis skjer tre ganger raskere enn i resten av verden. 276 gigatonn med is smelter på Grønland hvert år.

Aldri før har natur blitt utsatt for større og raskere endringer i moderne tid enn sjøisen i Arktis.

– Fra et forskningsperspektiv er dette veldig spennende og ganske skummelt, siden vi ikke har helt oversikt over hva som skjer, forteller Hygen.

KLIMAFORSKER: Hans Olav Hygen er avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk institutt.

Totalt har sjøisen mistet nær tre fjerdedeler av sitt volum siden 1980. At isen smelter i Arktis påvirker vær og klima på resten av jorden.

– Arktis kan gjøre Europa mer utsatt for klimaendringer, sier Hygen.

Han forteller det pågår mye forskning om hvordan disse koblingene mellom nord og sør fungerer.

Ifølge Store norske leksikon er det funnet sammenheng mellom oppvarmingen i Arktis og hetebølgen i USA i 2020.

Samtidig løftes Arktis frem som et viktig område for norsk oljeindustri av en rekke politiske partier.

I 2016 gikk flere miljøorganisasjoner til søksmål mot den norske staten. De mente oljevirksomheten i deler av Barentshavet var i strid med Norges grunnlov. Søksmålet vant ikke frem.

Minst 1500 døde i Europa

1000 mennesker skal ha dødd som følge av hetebølgen i Portugal. I Spania kan over 500 dødsfall knyttes til varmen, ifølge Reuters. Begge landene har også opplevd flere titalls skogbranner den siste uken.

Også Storbritannia rammes hardt av hetebølgen. Tirsdag ble den varmeste dagen i landet noensinne – med temperaturer helt opp i 40,2 grader.

– Folk dør av hete og uttørking. Det er helt tragisk, sier Hygen.

Han forteller at det er lite fare for dødsfall som følge av varmen i Norge nå.

– Men det vil være en reell fare i fremtiden. Det jobber vi med, sier Hygen.

I den spanske byen Tabara måtte Angel Martin Arjona løpe fra flammene:

Ifølge klimaforskeren er ekstremværet noe Europa vil oppleve mer av fremover:

– Europa må forberede seg på en økende grad av problemer som følge av ekstremvarme, sier Hygen.

Ulike samfunn er tilpasset ulike typer klima, påpeker han. Dermed er deler av verden utsatt på forskjellige vis.

– Det som skjer i Europa nå er at vår tilpasning ikke lenger matcher det klimaet vi rammes av, forklarer Hygen.

Asfalt smelter

Asfalt er blant infrastrukturen som kan påvirkes av ekstremvarmen.

– Veier tilpasses de temperaturer og klimasoner de bygges for. Det er et problem når det blir varmere enn hva asfalten er laget for, sier han.

Den travle flyplassen Schiphol i Amsterdam har begynt å spraye rullebanen med vann for å forhindre at asfalten smelter.

– Jeg tror ikke vi er forberedt på den ekstreme varmen som kommer, understreker Hygen.

SMELTER: Ansatte ved den Schiphol kjemper for å holde flyene i luften. Traktorer sprayer vann på asfalten for å forhindre at den smelter.

– Er vi klare her i Norge?

– Norge er godt forberedt på mye, men det ligger nok overraskelser foran oss siden vi ennå ikke vet alt, sier Hygen.

Han mener alle deler av samfunnet bør tenke over hvilke risikoer man står overfor og hvordan de kan håndteres.

– Alle land har sine systemer for sikkerhet og beredskap, og bør ta klimaendringene inn i sine risikovurderinger.

Hygen forklarer at slike risikovurderinger kan handle om beredskap eller teknisk infrastruktur.

Samtidig er prioriteringen enkel, mener Hygen: Liv og helse kommer først.