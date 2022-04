Dmitrij Peskov (t.v.) og president Vladimir Putin.

Putin-talsmann: − Vesten er en oase for kriminelle

Vladimir Putins talsmann kommer med kraftige angrep på Vesten i et intervju på det kjente TV-programmet «Moskva. Kreml. Putin» søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dmitrij Peskov sier blant annet:

Vesten er en oase for kriminelle russere - som ikke blir utlevert.

Vesten har et «slags gen» mot å samarbeide med Russland.

Målene for «spesialoperasjonen» i Donbass-området vil bli oppfylt.

Mener det er «tull» og noe utenkelig som skjer når president Putin får sanksjoner mot seg.

– Russland truer ingen, men er i et fiendtlig miljø - og må sikre seg.

Stoler på at Vesten har «sunn fornuft» og kjøper russisk gass.

Kravet om at gassen skal betales i rubler kommer for å sikre russisk økonomi.

Kravet om betaling i rubler vil etter hvert bli utvidet til andre varer.

Kreml-talsmannen snakker blant annet om den gift-myrdede tidligere FSB-agent Aleksandr Litvinenko, som flyktet til London.

– Han stjal penger og dro til London og brukte de stjålne pengene. Ingen kommer til å bli utlevert, ingen kommer til å samarbeide med russisk politi. Vel, dette er en oase for kriminelle, sier Peskov i intervjuet, gjengitt av RIA, under overskriften «Peskov kaller Vesten en oase for kriminelle».

Vladimir Putin er blant de mange russerne som har blitt satt under vestlige sanksjoner etter invasjonen i Ukraina. Peskov svarer på spørsmålet om han kunne se for seg et slikt forhold mellom Russland og Vesten for ett år siden:

– Nei, det kunne jeg ikke. Men, ærlig talt, ingen kunne forestille seg en situasjon der sanksjoner blir ilagt mot statsoverhoder. Det skjer ikke. Det viser seg at de er i stand til noe slikt tull, sa Peskov i intervjuet på Rossija1.

Putin-talsmannen snakker ellers mye om rubel-kravet, og er sikker på at dette etter hvert vil bli utvidet også til andre varer. Altså at utenlandske kjøpere må betale i rubler.

Peskov snakker også om det som Kreml kaller «den militære spesialoperasjonen» og målet om å «frigjøre» Donbass-området i Øst-Ukraina:

— Jeg er overbevist om at målene for vår militære operasjon vil bli oppnådd fullt ut.

Han snakker også om det mulige møtet mellom presidentene Putin og Volodymyr Zelenskyj:

– Nei, Putin har aldri nektet (å møte Zelenskyj). Putin har aldri takket nei til et slikt møte, og et slikt møte, ja, det er hypotetisk mulig, sier talsmannen.

– Men for at det skal skje, er det nødvendig at et spesifikt dokument modnes i dypet av arbeidet til de to delegasjonene. Ikke et sett med ideer, men et spesifikt skriftlig dokument. Det er da vil tiden være være der for et slikt møte.

Dmitrij Peskov sier også at Vesten har et «slags gen» mot samarbeid med Russland.

– Vel, du vet, europeerne har et slags gen som fortsatt hindrer dem i å bli kvitt dette skallet og en tilstand av gjensidig fordelaktig sameksistens, sier Peskov på TV-kanalen Rossija-1.