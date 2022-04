BRANNINFERNO: Brannen ødela flere hundre forretninger og boder i det viktige markedsområdet Waheen i Hargeisa, som i utgangspunktet huser opptil flere tusen forretningsdrivende.

Storbrann la økonomisk senter i ruiner: − Mistet alt i denne brannen

En dramatisk brann la natt til lørdag det store markedet i Hargeisa i Somaliland i ruiner.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det melder internasjonale medier som BBC og Aljazeera lørdag.

Brannen ødela flere hundre forretninger og boder i det viktige markedsområdet Waheen som i utgangspunktet huser opptil flere tusen forretningsdrivende.

Info Somaliland Somaliland er en de facto uavhengig republikk internasjonalt anerkjent som en del av Somalia. Republikken erklærte sin selvstendighet 18. mai 1991, etter Siad Barres fall, og regner seg som en fortsettelse av Britisk Somaliland, som i 1960 ble slått sammen med Italiensk Somaliland for å danne Somalia. Selvstendigheten er ikke anerkjent av noen andre stater. Kilde: Wikipedia Vis mer

BBC karakteriserer brannen som et tilbakeslag for byens 1,2 millioner mennesker. Hargeisa er hovedstaden i utbryterrepublikken Somalialand, som ikke er internasjonalt anerkjent.

ØDELEGGELSENE: Slik så det viktige markedsområdet ut etter den kraftige brannen natt til lørdag.

– Dette området er det økonomiske senteret i Hargeisa og selv om brannmannskapene gjorde sitt beste, er markedet ødelagt, sier byens borgermester Abdikarim Ahmed Moge.

Han forteller at 28 mennesker ble skadet i brannen.

– Men heldigvis ingen drepte, sier borgermesteren.

Den britiske statsministeren Boris Johnson skriver på Twitter at det er trist å se ødeleggelsene brannen har forårsaket. Han skriver også at Storbritannia vil gjøre det landet kan for å støtte Somalialand i gjenoppbyggingen av det han karakteriserer som byens økonomiske hjerte.

Leder av Hargeisas handelskammer, Jamal Aideed, opplyser til Aljazeera at omsetningen på markedet utgjør 40 til 50 prosent av byens inntekter.’

– Jeg mistet alt i denne brannen, sier han til nettstedet.