BOMBET: Nye satellittbilder fra selskapet Planet Labs PBC viser ødeleggelsene etter angrepet mot skolen i Bilohorivka. FØR ANGREPET: Dette satellittbildet viser skolebygningen lørdag 7. mai, dagen før bombeangrepet.

Satellittbilder viser ruinene av bombet skole i Ukraina

60 personer ble fanget i ruinene og er fryktet døde etter et bombeangrep mot en skole i Luhansk-regionen søndag, ifølge guvernør Serhij Hajdaj.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nye satellittbilder fra det amerikanske selskapet Planet Labs PBC viser ruinene av skolen i landsbyen Bilohorivka som ble bombet søndag ettermiddag.

Rundt 90 personer skal ha vært i kjelleren for å søke tilflukt da skolen ble bombet av russiske styrker, ifølge guvernør Serhij Hajdaj.

Luftangrepet førte til at et område på rundt 300 kvadratmeter rundt skolen sto i brann. Etter nesten fire timer med slukningsarbeid, hadde redningsmannskaper klart å evakuere 30 personer, deriblant syv skadede.

To personer ble funnet døde i ruinene – men rundt 60 personer er fremdeles ikke gjort rede for.

– Mest sannsynlig døde alle de 60 menneskene som ble igjen under ruinene, skrev guvernøren på Telegram søndag.

REDNINGSARBEID: Søndag klarte redningsmannskaper å redde 30 personer som oppholdt seg på skolen da den ble angrepet. RUINER: Guvernør Serhij Haidai frykter at samtlige av de 60 personene som er fanget i ruinene er døde. Samtidig har kontinuerlige angrep fra russiske styrker gjort det umulig å gjennomføre flere søk, skriver han.

I løpet av søndag gjennomførte russiske styrker 24 angrep mot sivile i Luhansk-regionen, ifølge Haidai. Så langt er minst tre personer bekreftet døde, og flere er skadet – deriblant barn.

Ukrainske myndigheter har også mistet kontakt med elleve sivile som hadde søkt dekning i en kjeller i landsbyen Shypylivka, drøye åtte kilometer nordøst for Bilohorivka.

Brannvesenet har gjennomført redningsaksjoner i den grad det har vært forsvarlig, men har ennå ikke kunnet fjerne ruiner etter skolen i Bilohorivka eller bygningen med sivile i Shypylivka for å gjennomføre søk, på grunn av konstante angrep, ifølge Haidai.

Flere byer og tettsteder skal også ha mistet vanntilførselen, etter at et vannverk ble ødelagt i et luftangrep søndag, skriver han.

– Avgjørende

De harde kampene fortsetter i Rubizjne og Bilohorivka utenfor Sievjerodonetsk.

Mandag hadde russiske styrker klart å frakte militært utstyr over Donets-elven til Bilohorivka ved å bruke en pongtongbro. Guvernøren fryktet at de skulle klare å etablere militære posisjoner der, og deretter rykke frem og ta kontroll på den svært viktige motorveien Lisichansk-Bakhmut.

– Dagen i dag er avgjørende, skrev Haidai på Telegram mandag morgen.

Hvis russiske styrker får kontroll over motorveien, vil det avskjære Luhansk fra resten av Ukraina og fjerne den eneste evakueringsruten ut av russisk-kontrollerte områder, ifølge guvernøren.

Mandag ettermiddag hevder Haidai at ukrainske styrker har klart å ødelegge broen over Donets-elven, men at en russiske styrker innen den tid hadde klart å krysse elven med noe utstyr.

– Troppene våre rydder territoriet i Bilohorivka, der okkupantene krysset pongtongbroen ved elven. Så snart alt er fjernet, vil redningsmannskap kunne begynne å fjerne ruiner etter skolen og i nabolandsbyen Shypylivka, hvor elleve beboere er fanget i kjelleren i et privat hjem, skriver han.

Flere enn 40.000 mennesker bor fortsatt i det Haidai kaller den «frie Luhansk-regionen». Ifølge guvernøren vil evakueringen av sivile kunne gjenopptas etter opprydningen i Bilohorivka.