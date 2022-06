TIL ANGREP: En stor mengde Trump-tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar 2021 og rystet USA og verden.

Republikaner om 6. januar-høring: − Målet er å stoppe Trump

Videoer som aldri er blitt sett, nye lydopptak og et fjell av beviser skal overbevise amerikanere om alvorligheten av kongresstormingen. I natt starter den første høringen i 6. januar-komiteens gransking.

I forkant av høringene har medlemmer av komiteen lovet nye eksplosive detaljer, ifølge blant andre NBC News.

– Vi vil avsløre nye detaljer som viser at volden 6. januar var resultatet av en koordinert innsats i flere steg for å omgjøre valgresultatet i 2020-valget og for å stoppe maktoverføringen fra Donald Trump til Joe Biden, sier en av komitémedlemmene.

– Og faktisk at tidligere president Donald Trump var i sentrum av den innsatsen, sier vedkommende ifølge NBC News.

I løpet av de 11 månedene granskingen har pågått, har det lekket en del informasjon. Blant annet har det vært saker om påståtte beviser for at Trump kan straffeforfølges, at telefonlogger fra sentrale timer under angrepet mangler, og at republikaner-topper ville bli kvitt Trump.

Hva som fremkommer nå, vet man derimot foreløpig lite om. Høringene i den demokratledede granskningskomiteen kan dermed bli politisk risikabelt.

SPESIALKOMITÉ: Den spesialutnevnte komiteen som har gransket stormingen av kongressbygningen i Washington, bestå av syv demokrater og to republikanere. I midten er komitéleder Bennie Thompson.

Mengdene av lekkasjer kan gi folk inntrykk av at kommisjonens funn er gammelt nytt.

Dersom det ikke fremkommer nye oppsiktsvekkende detaljer, som medlemmer av komiteen har lovet, kan det svekke Demokratenes troverdighet blant folk og føre til enda mer problemer i forkant av høstens mellomvalg i USA.

– Komiteen har samlet inn et fjell av ny informasjon, sier en ikke navngitt komitékilde til NBC News.

USA-ekspert Hilmar Mjelde sier at demokratene nå jobber i motbakke.

– Problemet for demokratene er at høringen forblir en nyinnspilling av en film vi har sett før. Vi så den 6. januar 2021, og skurken Trump vant til slutt da han overlevde riksrett nummer to, sier Mjelde, som har doktorgrad i sammenlignende politikk.

Likevel mener Mjelde at det er en etisk viktig høring, og at alle detaljer må komme fram for ettertidens skyld.

Info Fakta om høringen Nattens 90 minutter lange høring blir direktesendt på TV i beste sendetid i USA på alle de store riksdekkende nyhetsmediene, med unntak av Fox News. To republikanere og syv demokrater utgjør den spesialoppnevnte komiteen i Representantenes hus. Komiteen ledes av demokraten Bennie Thompson. Republikaneren Liz Cheney er nestleder. Granskingen har delt seg opp i flere ulike fokusområder, som er ventet å gi struktur til de minst seks ventede høringene. * Donald Trump og hans alliertes forsøk på å så tvil om valgresultatet og stanse Joe Bidens maktovertagelse * Organisering og finansiering av valgmøter og samlinger i forkant av kongresstormingen * Mangler og feil i sikkerheten ved Kongressen. Både Capitol-politiet og føderale etater er i søkelyset. * Selve stormingen og enkeltpersoners handlinger Kilder: AP, NBC News, NTB Vis mer

Sendes direkte

Den første av minst seks høringer i Kongressen starter klokken 02 natt til fredag norsk tid og sendes direkte hos alle de store kanalene, med unntak av Fox News. Høringen blir en blanding av tradisjonelle vitneutspørringer og presentasjoner av både lyd, bilder og video.

Da vil panelet, som har ni medlemmer, gi et overblikk over funnene som er gjort i løpet av den 11 måneder lange granskingen. Mer enn 1000 personer har blitt intervjuet og over 125.000 dokumenter har blitt gjennomgått.

Den første høringen vil også dykke inn i høyreekstreme personer og gruppers rolle i stormingen.

DØMT: QAnon-skikkelsen Jacob Chansley ble verdenskjent for hornlue og sitt malte ansikt etter stormingen. Høyreekstreme konspirasjonsteorier sto sentralt blant flere av kongresstormerne. Chansley ble senere idømt fengselsstraff.

På denne vil blant annet den britiske filmskaperen Nick Quested og politikvinnen Caroline Edwards vitne.

Quested filmet en rekke medlemmer av den høyreekstreme gruppen Proud Boys da de stormet bygningen. Edwards ble alvorlig skadet i angrepet.

Flere vitner

Det har kommet flere ubekreftede meldinger om navngitte personer i Trumps tidligere stab som skal ha blitt kalt inn for å vitne. Samtidig er det allerede kjent at flere av de næreste allierte ikke vil stille opp, som tidligere stabssjef Mark Meadows og Kevin McCarthy, som er republikansk leder i Representantenes hus.

McCarthy og fire andre republikanere som hadde kontakt med Trump før og under angrepet, har blitt stevnet av komiteen, men har så langt nektet å samarbeide.

Det er også ventet at offentligheten får høre hva Trumps datter Ivanka og hennes mann og Trump-rådgiver Jared Kushner har forklart da de vitnet for kommisjonen.

Høringene vil bli rundet av først i september, da granskningskomiteen legger fram sin endelige rapport og sine anbefalinger om hvordan lignende hendelser kan unngås i fremtiden.

Info Fakta om stormingen av Kongressen * Anslagsvis 2.000 demonstranter tok seg 6. januar 2021 inn i kongressbygningene der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert. * En av demonstrantene ble skutt og drept av vakter da hun forsøkte å trenge seg inn en barrikadert dør, og en politimann døde senere av skader han ble påført. Tre andre døde i det politiet betegner som medisinske nødhendelser. * Over 50 politifolk ble skadet i sammenstøtene. * Samtidig med stormingen av kongressbygningen tvitret Trump nok en gang at valget var stjålet fra ham. Han la også ut en video der han sa at han elsker demonstrantene, men ba dem om å gå hjem. * Drøyt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus, hvor Bidens valgseier etter hvert – lenge på overtid – ble formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen. * Ett år etter stormingen var flere enn 720 personer tiltalt etter stormingen. Over 100 av dem er pågrepet, og minst 25 er terrorsiktet. Nærmere 70 er dømt. Kilde: NTB Vis mer

Republikaner: Målet er å stoppe Trump

Til høsten er det mellomvalg i USA der det skal velges nye representanter til Senatet og Representantenes hus. Republikanerne leder foreløpig an, og Demokratene sliter på målingene.

Mange velgere er mer bekymret for inflasjon, utdanning og andre temaer som har mer direkte påvirkning på deres liv, mens demokratene insisterer på at folk ikke må glemme hvorfor 6. januar skjedde.

Republikanerne har kritisert komiteens arbeid for å være politisk instrument mer enn en legitim gransking.

– De strever med å endre overskriftene og ber om at landet vil fokusere på deres partiske heksejakt i stedet for lommebøkene våre, sa republikaneren Elise Stefanik onsdag.

Republikanerne er opptatt av at USA har viktigere ting å diskutere enn stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021.

Kongresskomiteen har ingen makt til å straffeforfølge noen. Det som fremkommer i høringene, kan likevel sette i gang ytterligere etterforskning fra politi eller andre sikkerhetsetater. Det har også blitt foreslått å sende «anbefalinger» til Justisdepartementet som følge av granskingen.

– Målet er å stoppe president Trump fra å stille til valg i 2024, enkelt og greit, sier den republikanske representanten Jim Jordan fra Ohio.

USA-ekspert: Republikanerne er medskyldige

I forkant av høringen torsdag ble den republikanske guvernørkandidaten i Michigan, Ryan Kelley, pågrepet av FBI. Trump-tilhengeren Kelley er siktet for et mindre alvorlig lovbrudd for sin rolle i stormingen av kongressbygningen.

Ifølge USA-ekspert Mjelde er det mange i USA som ikke tar innover seg at trumpismen er en farlig autoritær massebevegelse.

– Hvis det som skjedde 6. januar 2021 i USA i stedet skjedde i Latin-Amerika, ville USA sett på det som uttrykk for svakt demokratisk system der, sier han.

Republikanernes kritikk av granskingen avfeier Mjelde helt.

– Republikanerne har overhodet ingen, absolutt ingen sak. 147 republikanske kongresspolitikere stemte for å omstøte valgresultatet. De er moralsk og praktisk medskyldige i statskupp-forsøket og må derfor omskrive historien for å kunne leve med det politisk og for å ikke spolere mellomvalget, sier han.

– Vil forandre historien

Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar i fjor samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til presidenten.

I en tale til dem gjentok Trump de udokumenterte påstandene om omfattende valgfusk og at maktovertagelsen måtte stoppes (stop the steal). Han oppmuntret de fremmøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill og ga beskjed om å «kjempe som faen (fight like hell)».

Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet deretter Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne valgresultatet.

6. JANUAR: Tidligere president Donald Trump samlet en stor folkemengde utenfor kongressbygningen 6. januar 2021. Senere stormet Trump-tilhengere bygningen.

Bildene av de sinte folkemengdene, voldelige sammenstøt, livredde kongressansatte og folkevalgte, knuste ruter og ødelagte rom gikk verden rundt.

Medlemmer i komiteen er sikre på at deres funn vil sjokkere offentligheten.

– Det vil forandre historien, sier Adam Kinzinger, som er en av de to republikanerne i komiteen.

Hvert hår i nakken bør reise seg når man forstår hvor dypt forsøket på å korrumpere alle myndighetsnivåer går, ifølge den demokratiske representanten, Elaine Luria, som sitter i komiteen.

– Å sette alt sammen på ett sted og i ett sammenhengende narrativ tror jeg vil hjelpe det amerikanske folket å bedre forstå hva som skjedde 6. januar og truslene det potensielt kan utgjøre i fremtiden, sier Luria.