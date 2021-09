Flykapringen som rystet USA

Da 74 passasjerer gikk om bord i Texas en augustdag 1961, ante de ikke at en bevæpnet far og sønn hadde lagt helt andre planer for flyet. En bølge av flykapringer skulle bli starten på store endringer i sikkerhetstiltakene.

Av Petter Klund

Publisert: Nå nettopp