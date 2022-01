I TRØBBEL: Storbritannias statsminister Boris Johnson møter motstand i eget parti etter at flere fester under nedstengingen er blitt avslørt. Tirsdag var statsministeren på besøk til et sykehus nord i London.

Britiske medier: Partikolleger vurderer mistillit mot Boris Johnson

En terskel begynner å nærme seg for å kunne fremme et mistillitsforslag mot Storbritannias statsminister, melder britiske medier sent tirsdag kveld. Det kan komme allerede denne uken.

Av Eirik Husøy

20 representanter i det konservative partiet møttes til lunsj tirsdag for å diskutere Johnsons fremtid, skriver The Telegraph og The Times. Denne fraksjonen i partiet består av representanter hvor alle ble valgt inn i 2019.

Der ble det foreslått å sende brev om mistillitsforslag til partiets ledelse onsdag. Det må 54 brev til for å få fremmet et mistillitsforslag. Ifølge en Tory-kilde i partiet så «flyr brevene inn» allerede.

– Overalt flyr brevene inn, og hvis innpiskerne tror det ikke gjør det, så er de helt jævlig sinnsforvirret (bloody deluded), sier kilden til The Telegraph. Personen tror terskelen «med letthet» kan nås denne uken.

Frustrasjonen brer seg

Begge avisene er tradisjonelt konservative tungvektere i Storbritannia og anses for å ha gode kilder i det konservative partiet.

Frustrasjonen brer seg og er ikke begrenset til denne fraksjonen i partiet, ifølge Telegraphs kilder. Men avisen har også snakket med representanter fra fraksjonen som mener det hele er blåst ut av proporsjoner.

– Jeg tror det er mye dritt som blir slengt ut om 2019-representantene. Jeg tror mange kolleger står støtt heller enn å vingle nå, sier en annen kilde.

The Guardian skriver også at en rekke representanter fra flere deler av partiet tror det blir nok brev til at lederskapet kan utfordres.

– Stemningen (i partiet, journ.anm.) har endret seg dramatisk. Han er i ordentlig trøbbel, sier en kilde til The Guardian.

Hagefester

Misnøyen har bredt seg de siste dagene etter at det har dukket opp flere fester og flere detaljer om fester som ble holdt i Downing Street og andre departementer under nedstenging i Storbritannia.

En hagefest i mai 2020 og andre fester, blant annet en fest kvelden før prins Philip ble gravlagt, ble gjennomført i strid med de strenge coronareglene som gjaldt på det aktuelle tidspunktet.

Boris Johnson har forsøkt å beklage og har også hevdet at ingen fortalte ham at det ikke var et jobbarrangement. Sakskomplekset granskes av en uavhengig gruppe.

Ifølge The Times skal Johnson ha innkalt til et møte på sitt kontor med representanter fra 2019-fraksjonen for å forsøke å roe gemyttene.

Beklager dypt og inderlig

Under sørgeperioden for prins Philips bortgang i april i fjor skal det ha blitt arrangert to fester i statsministerboligen, som skal ha endt med at rundt 30 personer var samlet til festligheter, ifølge britiske medier. Statsminister Boris Johnson var bortreist og ikke med på denne festen, som han nå beklager for «dypt og inderlig».

Tirsdag nekter Johnson for å ha løyet om festligheter, som hans tidligere nære rådgiver og nå erkefiende Dominic Cummings hevder på bloggen sin.

– Ingen forklarte meg at det vi gjorde brøt med reglene. At det gjeldende arrangementet ikke var et jobbarrangement, sier Johnson om en av festene i et nedstengt Storbritannia.

