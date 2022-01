I NEW YORK: Norges FN-ambassadør Mona Juul og Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Ett år i Sikkerhetsrådet: − Norge er et lite land, men i FN er vi store

MANHATTAN (VG) Flere millioner skattekroner ble brukt til å få Norge inn i Sikkerhetsrådet, og denne måneden leder Norge FNs sikkerhetsråd. Men de viktigste målene er man fortsatt milevis unna.

Inne på møterommet i 35 etasje på FN-delegasjonen på Manhattan sitter de ansatte med corona-avstand.

Alle bærer munnbind, og Mona Juul – som har «sikre fred på jord» som sin stillingsbeskrivelse, leder møtet.

Her tar hun runden med de rundt 20 ansatte som orienterer FN-ambassadøren om situasjonene i de ulike landene.

FAST MØTE: Mona Juul leder det faste møtet hvor de ansatte orienterer om sitt lands utvikling den siste uken.

«Viktige perspektiver»

Siden Norge trådte inn Sikkerhetsrådet 1. januar 2021, etter 13 år med kampanjer og flere millioner skattepenger brukt for å få Norge inn, har Juul jobbet med å sikre Norges interesser i FNs innerste sirkel.

Halvveis inn i Norges toårsperiode er spørsmålet – har det vært verdt det?

– Ja, det mener jeg absolutt. Vi har vært med på å bringe inn viktige perspektiver, interesser og synspunkter som er i vår nasjonale interesse, sier Juul til VG.

Juul trekker frem noen av Norges bragder fra det siste årets arbeid. Blant annet utdanningsresolusjonen som skal beskyttelse utdanning i konflikt, og en resolusjon som forlenger mandatet for grensekryssende humanitær bistand til Syria.

MEKTIG SAL: FN-ambassadør Mona Juul i Sikkerhetsrådet, der Norge har presidentskapet i januar.

– Norge er et lite land, men i FN er vi store – fordi vi går inn som en stemme som klarer å få folk til å bli enige, sier Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG, bare timer etter at hun landet i New York.

Hun er i disse dager på Manhattan for å lede møter i Sikkerhetsrådet hvor Norge denne måneden har presidentskapet. Her skal hun blant annet sette søkelyset på kvinner og sikkerhet.

– Norge er avhengig av at det er internasjonale lover og regler som gjelder, og ikke den sterkestes rett, sier hun og legger til:

– Vi er avhengig av at konflikter blir løst, hvis ikke blir det ustabilitet som sprer om seg.

HALVVEIS: Norge har ett år igjen i Sikkerhetsrådet. Juul mener det er ingen grunn til å senke skuldrene.

«Jobb som gjenstår»

I året hvor Norge byttet ut de røde observasjonsstolene i FN med de blå, kan det virke som man er milevis unna FNs kanskje viktigste mål: «Fred i verden»:

Bare for å nevne noe.

– Det er klart at det er jobb som gjenstår med tanke på å finne løsninger. Det gjør oss ikke mindre motivert å forsøke å bidra.

DIPLOMATI: Juul legger ikke skjul på at det er uenighet i rådet.

Juul anerkjenner at det er en jobb som tar tid.

Slik som under krigen i Midtøsten i mai, hvor vetolandet USA, ifølge Kina, satte ned foten for at Sikkerhetsrådet kunne komme med en felles uttalelse.

Det tok såpass lang tid å bli enige i rådet at våpenhvilen kom før Sikkerhetsrådet i det hele tatt klarte å bli enige.

– Det er ikke til å legge skjul på at særlig Midtøsten er det uenighet om hva Sikkerhetsrådets rolle skal være. Vi opplevde at vi måtte jobbe hardt for å få til en enighet om at Sikkerhetsrådet uttalte seg, sier Juul.

– Når man i rådet ikke engang klarer å bli enige om en uttalelse – virker veien til fred lang. Hva sier det om Sikkerhetsrådets rolle?

– Det er uenighet, det vet vi jo. Men samtidig uttrykker de ordene realiteter. Arbeidet kan føles litt nytteløst, for hvorfor skal vi bruke tid på språklige formuleringer, men for å få til enighet må vi finne formuleringer som alle er enige i. Uttalelser fra FNs sikkerhetsråd er viktige og kan få stor betydning for mennesker i konflikt, sier Juul.

LEDER MØTER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt landet søndag i New York.

Lyttet til

USA er en viktig alliert av Norge. Vi har viktige handelsavtaler med Kina, og vi er nabo med Russland. Juul har tidligere vært tydelig på at hun ikke vil at Norge skal bli en nikkedukke for stormaktene.

– Vi har klart å posisjonere oss i midten. Det er ikke noen tvil om vår tilhørighet som Nato-medlem og alliert med USA, men vi yter også stor respekt fra Kina og Russland, og at vi er et land som kan innta synspunkter for det som vi mener er viktig for Norge.

– Hvordan da?

– Vi blir lyttet til, vi kan snakke direkte og ha en dialog med de fem faste medlemmene.

– Og det er oppriktig?

– Selvfølgelig skal vi ikke overdrive vår betydning, men at vi yter respekt og blir oppfattet som at vi vil bidra å finne løsninger og være en konstruktiv aktør – det føler jeg veldig sterkt.

Info Dette er Norges ansvarsoppgaver i Sikkerhetsrådet Lede sanksjonskomiteen for Nord-Korea, Isil og al-Qaida.

Norge leder arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt.

Sammen med Kenya leder Norge den uformelle ekspertgruppen for klima og sikkerhet.

Følge opp situasjonen i Afghanistan

Sammen med Irland leder Norge arbeidet for den humanitære situasjonen i Syria. Vis mer

Klimafokus

Norge har flere prioriteringer i Sikkerhetsrådet; fredsdiplomati, inkludering av kvinner i fredsprosesser, beskyttelse av sivile, sikkerhet og klima.

Juul innrømmer at sistnevnte har blitt utfordrende etter at Russland i desember la ned veto mot en resolusjon som formelt knytter klimaendringene til globale sikkerhetsutfordringer.

– Har dere gitt opp klima?

– Nei, vi ser for eksempel at land som tidligere har vært skeptiske, er mindre skeptiske. For det er ikke tvil om at det er sammenheng med klimaendringer og sikkerhet, og det ønsker vi at Sikkerhetsrådet skal ta inn over seg.

I 2022 vil Norge lede den uformelle ekspertgruppen for klima og sikkerhet, sammen med Kenya.

Juul forteller at hun syntes det første året har gått fort – spesielt når mye av det diplomatiske arbeidet de første seks månedene foregikk via skjerm.

– Det er ingen grunn til å senke skuldrene og engasjementet på vegne av norske interesser i Sikkerhetsrådet – nettopp fordi jeg mener at det siste året har bevist at vi har mye å bidra med.

– Lever vi på gamle bragder, som fredsnasjonen Norge?

– Nei, for vi jobber kontinuerlig med å løse konfliktene som vi har vært engasjert i i mange år. Vi viser at vi fortsatt står ved engasjementet vårt.