DØDE: Rettsmedisinere bærer ut likene fra den tragiske hendelsen i en nattklubb nær byen East London, Sør-Afrika.

Minst 22 døde etter nattklubbmysterium: − Et grusomt syn

Minst 22 ungdommer er funnet døde i en nattklubb nær byen East London i Sør-Afrika. De døde skal være i alderen 13 til 17 år, og dødsårsaken er foreløpig ukjent.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var en preget politiminister som søndag fortalte at ungdommene som ble funnet døde, var mellom 13 og 17 år.

I følge Aljazeera skal politiminister Bheki Cele ha brutt ut i tårer da snakket med lokale medier, etter å ha kommet ut fra likhuset.

– Det er et grusomt syn. De er ganske unge. Når man blir fortalt at de er 13-14 år, og man går inn og ser dem. Det er knusende.

Ungdommene ble funnet døde på en nattklubb nær byen East London, i provinsen Eastern Cape, Sør-Afrika.

Ingen tegn til fysiske skader

Kroppene ble funnet liggende over bord, stoler og på gulvet, uten at det var noen åpenbare tegn på skade, skriver det lokale mediehuset DispatchLive ifølge Aljazeera.

Dødsårsaken er fortsatt ukjent, men det har vært flere spekulasjoner. Ifølge det lokale mediet Times Live, ble det først meldt at folk hadde blitt trampet i hjel. Unathi Binqose, representant for samfunns- og sikkerhetsavdelingen i Eastern Cape provinsen, har imidlertid utelukket dette som mulig dødsårsak.

– Det er vanskelig å tro at dette kan være årsaken, ettersom at det ikke er noen synlige skader på de døde.

Dette har han sagt utenfor nattklubben, skriver Aljazeera. Her fortalte han også at ungdommene var samlet for en eksamensfeiring. Ifølge Times Live har lokale The Daily Dispatch også meldt at forgiftning kan være en mulig dødsårsak.

Syianda Manana, talsperson for helsemyndighetene i provinsen Eastern Cape, har sagt at kroppene straks vil obduseres slik at dødsårsaken kan stadfestes, melder Aljazeera.

VENTER: Familie og bekjente venter utenfor nattklubben som politiet har sperret av søndag.

Presidenten med kritikk

President Cyril Ramaphosa har gitt kondolanser til familiene som er rammet av hendelsen.

Han har også uttrykt bekymring rundt at barn fikk lov til å samles i en nattklubb, melder Aljazeera.

En 17-åring jente som bor nær nattklubben har ifølge Aljazeera sagt at nattklubben var et populært sted for tenåringer, men at lokalbefolkningen nå ønsker klubben stengt ned.

– Alle vil at den skal stenges ned, fordi de selger alkohol til mindreårige. Alle er sinte og alle er triste på grunn av det som har skjedd, sier hun.