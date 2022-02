En soldat i utbryterrepublikken Luhansk vokter en stilling nær de ukrainske styrkene.

Senterungdommen ut mot ukrainsk Nato-medlemskap: − Norge bør stille seg avvisende

Senterungdommen stiller seg kritisk til at Ukraina blir med i Nato. Moderpartiet mener tiden ikke er den rette til å diskutere medlemskap.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Regjeringspartiet Senterpartiets ungdomsorganisasjon mener Norge bør være kritisk til ukrainsk medlemskap i Nato.

– Det er ikke bra for alliansen å ta inn et land som har halve sitt territorium utenfor sin kontroll, sier internasjonal leder i Senterungdommen Ibrahim Ali til VG.

Han viser at Russland har annektert Krim og at separatister styrer i Øst-Ukraina.

– Det kan raskt utvikle seg til en stormaktskrig, dersom Ukraina blir Nato-medlem og forsøker å ta tilbake Krim, som tilhører Ukraina, sier Ali.

Ibrahim Ali er internasjonal leder i Senterungdommen.

Natos forsvarsministre fremholdt i sitt møte torsdag at alliansens «åpen dør-policy» også gjelder Ukraina.

Generalsekretær Jens Stoltenberg understreket at enhver avgjørelse rundt medlemskap i Nato er forbeholdt allierte, ingen andre.

– Retten for alle nasjoner til å velge sin egen vei, er fundamental for europeisk og transatlantisk sikkerhet. Og det må bli respektert, uttalte Stoltenberg.

Forsvarspolitisk talsperson for Senterpartiet på Stortinget Bengt Fasteraune synes det er bra at Senterungdommen engasjerer seg i aktuelle internasjonale spørsmål.

– Jeg mener den meget alvorlige situasjonen vi er i nå, ikke er tiden for å diskutere medlemskap i Nato for Ukraina. Nå er det helt andre ting vi må ha fokus på.

Fasteraune legge til at det samtidig er svært viktig at det ikke er Russland som skal legge premissene for hvilke veivalg selvstendige stater ønsker å ta i fremtiden.

En ukrainsk soldat nær granatnedslagene i en barnehage i utbryterrepublikken Luhansk i Ukraina.

– Nato skaper usikkerhet

Senterungdommen er i sitt program overordnet kritisk til å ta imot nye Nato-land.

– Vi er enige i at Russland ikke skal diktere Ukrainas sikkerhetspolitikk. Men Norge bør likevel stille seg avvisende til en søknad om Nato-medlemskap fra Ukraina, mener Ali.

Han sier at Senterungdommen ikke oppfordrer regjeringen og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til å gå åpent ut mot Ukrainas Nato-medlemskap i dagens spente situasjon.

– Men Natos åpen dør-politikk skaper usikkerhet. Å tydeliggjøre at medlemskap ikke er aktuelt, kan være med og ivareta Ukraina. Det er viktig at konflikten ikke trappes opp.

Ikke på dagsorden

Den tyske forbundskansleren sådde onsdag tvil om Nato-medlemskap for Ukraina.

– Fakta er at alle som er involvert i dette, vet at Nato-medlemskap for Ukraina ikke er på agenda, fortalte forbundskansler Olaf Scholz til tyske medier.

Til Aftenposten sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen at medlemskap for Ukraina ikke er på Natos bord og ingen sak i dag.

Spurt om Norge er for eller mot at Ukraina skal bli Nato-medlem, svarte statsråden:

– Det skal vi ta stilling til om det blir en konkret sak. Akkurat nå er det ikke det.

Elever ved det militære universitetet i den ukrainske storbyen Kharkiv. Aryna Jushchenko (17), Bogdana Opryshko (17), Arseniy Drozdov (19), Daniil Khitalenko (19), Dima Oberemok (21) og Alex Koshevoiy.

Gir ikke opp håpet

Etter møtet med Olaf Scholz sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at landet ikke har gitt opp håpet om å bli medlem av den vestlige forsvarsalliansen.

– Når vi kommer dit, vet ingen, ikke engang enkelte Nato-medlemmer. Men vi må fortsette langs den veien vi har valgt, uttalte den ukrainske presidenten mandag.

