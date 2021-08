TESTES: Innbyggere i byen Nanjing i Jiangsu-provinsen mandag 2. august. Foto: STR / AFP

Slår ned på smitte i Kina - millioner har fått portforbud

Så langt er millioner blitt beordret til å holde seg hjemme. Eksperter spør seg om Kinas mål om null smitte er realistisk i møte med deltavarianten.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Etter en lang periode med lave smittetall, målte Kina i slutten av juli det høyeste antallet smittetilfeller siden januar.

De siste to ukene har det blitt påvist smitte i nesten halvparten av Kinas 32 provinser, skriver Bloomberg. Til sammen har det blitt påvist 859 nye smittetilfeller i samme periode, viser VGs coronaoversikt.

Flere steder tar myndighetene nå grep for å slå ned på spredningen av den smittsomme deltavarianten av viruset.

Mer enn 20 byer har innført portforbud, noe som innebærer at flere millioner kinesere er beordret til å holde seg hjemme.

– Dyster og komplisert

I byen Zhuzhou i Hunan-provinsen har myndighetene beordret mer enn 1,2 millioner innbyggere til å holde seg hjemme i tre dager mens de gjennomfører testing og vaksinering, skriver The Guardian.

– Situasjonen er fortsatt dyster og komplisert, sier myndighetene i en uttalelse.

I Beijing har myndighetene stoppet all kollektivtransport i områder der coronaviruset har blitt påvist, kun med noen få unntak. Alle har blitt bedt om ikke å forlate byen med mindre det er strengt nødvendig.

Foto: STR / AFP

Et av stedene som er rammet av smitteutbrudd er Zhangjiajie, som ligger oppe i fjellene og er en velkjent turistattraksjon med sine majestetiske fjellformasjoner.

Smitteutbruddet spores tilbake til en teaterforestilling 22. juli med 2000 publikummere. Myndighetene har satt i gang en storstilt testing av alle som var til stede og deres nærkontakter, ifølge Reuters.

Nå er både turistattraksjoner og innendørs arrangementssteder stengt, og Zhangjiajies 1,5 millioner innbyggere har fått portforbud.

Eksperter usikre på strategi

Helt siden pandemien brøt ut har landet hatt en strategi som går ut på å slå hardt ned på utbrudd av coronasmitte. Det inkluderer massetesting, intensiv smittesporing, nedstengninger og innføring av portforbud.

I byen Nanjing har mer enn ni millioner innbyggere blitt massetestet de siste ukene, som følge av et utbrudd i byen.

I etterkant av smitteutbruddet og tiltakene i Nanjing spør flere eksperter seg om Kinas strategi kan fortsette, og om målet om null smitte er realistisk i møte med deltavarianten.

Zhang Wenhong, spesialist i infeksjonssykdommer, sa i en uttalelse torsdag at det vil kunne være behov for strengere tiltak i områder med høy smitte, samtidig som han sa at Kina vil måtte lære seg å leve med viruset, skriver Washington Post.

Wenhong kalles av flere medier for Kinas svar på Anthony Fauci.

Foto: STR / AFP

Forsker Yanzhong Huang i den uavhengige tenketanken Council on Foreign Relations tror selv ikke strategien om å slå ned på all smitte vil fungere.

– Det som er interessant ved situasjonen i Nanjing, er at den tydelig viser at Kinas oppskrift gir lite utbytte i møte med deltavarianten, sier han til Washington Post.

Virologen Dong-Yan-Jin ved Universitetet i Hong Kong tror ikke Kina vil forlate strategien.

– De har alltid hatt null smitte som et mål, sier han til Washington Post.