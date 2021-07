EVAKUERES: 90.000 mennesker er evakuert etter katastrofale flommer og jordras i den indiske delstaten Maharashtra. Foto: AP

Minst 125 døde i flom og jordras i India

Dødstallet stiger i forbindelse med den pågående flomkatastrofen i India.

Av Pernille Solheim

Maharashtra er for tiden rammet av det verste regnværet i delstaten på 40 år. De enorme nedbørsmengdene har ført til jordras som har tatt minst 96 liv.

Nå pågår omfattende leteaksjoner etter overlevende.

Rundt 1000 mennesker har vært fanget i bygninger og kjøretøy, og nesten 90.000 mennesker skal være evakuert fra området.

Militæret, marinen, luftforsvaret og beredskapstroppen er satt inn i redningsarbeidet, ifølge Al Jazeera.

– Uten sidestykke

Et av jordskredene jevnet landsbyen Taliye sørøst for Mumbai, med jorden. Et titalls mennesker er fortsatt savnet i landsbyen.

Delstatsministeren, Udhav Thackeray, besøker Taliye lørdag.

– Vi gjør det vi må for å redde liv og eiendom, sier han ifølge Al Jazeera.

– Regnbygene er uten sidestykke, og vi står overfor en uventet nødsituasjon.

I Satara-distriktet er i tillegg 27 mennesker bekreftet omkommet etter at bygninger ble skylt av gårde med flommen.

Totalt er dødstallet i forbindelse med flommene i delstaten nå oppe i 125, ifølge Reuters.

I deler av det vestlige India har det vært opp mot 600 millimeter nedbør i døgnet. Flere områder er evakuert før oversvømte demninger må tømmes.

fullskjerm neste ENORME VANNMENGDER: Det er ikke uvanlig med flommer under monsunsesongen i India. Likevel har nedbørmengdene blitt større de siste årene. Her fra Kolhapur fredag.

Storbyen Mumbai ligger i delstaten Maharashtra. Der har minst to omkommet og flere blitt skadet da en bygning kollapset som følge av flom.

Motorveien mellom Mumbai og Bangalore er delvis under vann, og kjøretøy har blitt stående fast i flerfoldige timer.

Også et kystdistrikt er fullstendig isolert etter at broer og mobilmaster har rast sammen. Den ødelagte infrastrukturen i området skaper utfordringer for redningsarbeidet.

– Situasjonen i Maharashtra etter det kraftige regnet følges tett, og de rammede får assistanse, skriver statsminister Narendra Modi i en uttalelse på Twitter.

Han uttrykker også fortvilelse over av tapet av menneskeliv.

KOLLAPS: En bygning i Mumbai kollapset fredag etter kraftig regn. Foto: HEMANSHI KAMANI / X06991

Ekstremvær herjer i verden

Også i Kina og Mellom-Europa har kraftig regnvær forårsaket enorme ødeleggelser de siste ukene. I tillegg har hetebølger snudd deler av Canada og det nordvestlige USA på hodet.

Årets junimåned var den varmeste noensinne i Nord-Amerika.

Det voldsomme været skaper ny bekymring for konsekvenser av klimaendringene.

I India er det ikke uvanlig med flommer under monsunsesongen. Nedbørsmengdene har imidlertid blitt større de siste årene, ifølge BBC.

Det er ventet at de kraftige regnbygene i Maharashtra skal fortsette i dagene som kommer.

