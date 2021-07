I GOD BEHOLD: Katten Binx ble funnet ved ruinene av den sammenraste bygningen fredag. Foto: Daniella Levine Cava via Twitter

Katten Binx overlevde blokk-kollapsen

Binx er gjenforent med familien som bodde i niende etasje i Champlain Towers South.

Av Pernille Solheim

– Etter 16 lange og ekstremt tunge dager er jeg glad for å kunne dele en god nyhet, sa ordfører i Miami-Dade Daniella Levine Cava under en pressekonferanse fredag kveld.

Hun kunne meddele at katten Binx, som bodde i niende etasje i bygningen som kollapset i Miami i juni, ble funnet i nærheten av ruinene fredag.

– Jeg er glad for at dette lille mirakelet kan bringe litt glede til en familie i sorg, og være et lyspunkt for oss alle i denne grusomme tragedien, sa ordføreren videre.

Binx var meldt savnet og ble gjenkjent av en frivilligarbeider i området. Det pågår fortsatt søk etter overlevende kjæledyr i ruinene.

79 mennesker er ifølge CNN bekreftet omkommet siden redningsarbeidet begynte.

61 personer er fortsatt savnet.

Torsdag skrev AP at redningsarbeidere har gitt opp håpet om å finne folk i live, og at de skal ha gitt beskjed til de pårørende at det «ikke er noe håp om liv».

– Vi har tatt den ekstremt vanskelige avgjørelsen om å gå over fra et søk- og redningsoppdrag til å bare lete, sa ordfører Cava onsdag kveld amerikansk tid.

Se video – her sprenges restene av leilighetskomplekset: