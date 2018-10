SENTRAL: Valentina Matvijenko er - ut fra konstitusjonen - Russlands tredje mektigste politiker, etter president Vladimir Putin (t.v.) og statsminister Dmitrij Medvedev. Foto: DMITRI LOVETSKY / POOL

Etter spionsaken: Russiske politikere krever sikkerhetsgaranti for å dra til Norge

UTENRIKS 2018-10-27T00:14:11Z

Lederen for det russiske overhuset sier at representantene der ikke vil delta på arrangementer i Norge uten å få en sikkerhetsgaranti fra myndigheter.

Bakgrunnen er at en ansatt i det russiske overhuset, Føderasjonsrådet , ble spionsiktet i Norge etter å ha deltatt på et internasjonalt IT-seminar i Stortinget. Mannen, Mikhail Botsjkarjov, ble senere løslatt og er nå tilbake i Moskva.

Leder i overhuset er Valentina Matvijenko, en nær alliert av president Vladimir Putin . Begge har sin bakgrunn fra St. Petersburg. Hun er den mest fremtredende kvinnelige politikeren i Russland .

– Vi forventer en unnskyldning og en garanti om at senatorene og ansatte i Føderasjonsrådet som deltar på arrangementer i Norge, vil bli beskyttet. Vi vil ikke dra på besøk så lenge det ikke foreligger noen slik garanti ennå, sier Matvijenko ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Hun understreker at Føderasjonsrådet har til hensikt å informere Norge offisielt om at russiske lovgivere under de nåværende forhold ikke kan delta i planlagte hendelser i Norge.

Matvijenko har tidligere kalt fengslingen av Botsjkarjov for en «planlagt provokasjon».

– Ærlig talt, så stinker det av denne historien, sa hun til Tass etter at Botsjkarjov var pågrepet.

Nå sier Valentina Matvijenko at Russland er interessert i å gjenopprette det gode naboforholdet til Norge.

– Jeg håper at den norske siden vil innrømme sin feil, så er vi klare til å lukke dette kapittelet, sier hun ifølge RIA Novosti.

Den russiske nasjonalforsamlingen består av to deler, Dumaen og Føderasjonsrådet. Ruslands 85 føderasjonssubjekter har to representanter hver i Føderasjonsrådet, som er overhuset.

Bare president Vladimir Putin og statsminister Dmitrij Medvedev har etter konstitusjonen en høyere posisjon enn Valentina Matvijenko, som har vært overhusets leder helt siden 2011.

Den spionsiktede Mikhail Botsjkarjov er ansatt i Føderasjonsrådets administrasjon. Han ble pågrepet 21. september etter å ha deltatt på en konferanse på Stortinget og løslatt en snau måned senere. Selv om Botsjkarjov er løslatt, står fortsatt siktelsen mot ham. Han ble siktet etter straffelovens paragraf 121, som omhandler ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.