SALTVANN? Bildet av planeten Mars tatt i mai 2016 da planeten var 8 millioner mil fra jorden. En ny studie avdekker nå mer om forholdene under bakken på den røde planeten. Foto: NASA / REUTERS

Ny studie gir flere svar om liv på planeten Mars

UTENRIKS 2018-10-23T00:59:05Z

En ny studie av saltvann på Mars gir bedre utsikter for potensielt liv på planeten.

Publisert: 23.10.18 02:59

Det melder National Geographic mandag .

Studien som er omtalt argumenterer nemlig for at det kan finnes saltvann rett under overflaten på den røde planeten. Dette saltvannet kan inneholde nok oppløst oksygen til å støtte samme typen liv som utviklet seg på jorden for flere milliarder år siden, ifølge nettstedet for vitenskap, Phys.

– Den store oppdagelsen er vel allerede gjort, som var da man fant saltvann der. Mens det de har gjort her er mer å tenke og regne seg fram til hvor på Mars saltvannet er, og hvor mye oksygen det kan være i dette vannet, sier Terje Wahl, forskningssjef i Norsk Romsenter som har lest studien og omtalen på Phys.org.

Han omtaler studien som en viktig brikke i et puslespill som delvis består av å gjøre målinger, og delvis å analysere data og regne på hvordan forholdene må være nede i bakken på planeten.

Wahl forklarer at det at det er is på mars er godt kjent allerede, og at det også er godt kjent fra før at man kan ha blandinger av saltvann og jord i bakken.

Det den nye studien imidlertid viser er, ifølge Wahl, at litt avhengig av hvor mye salt og ulike kjemikalier det er i vannet under overflaten, behøver ikke nødvendigvis alt vannet å fryse til is – det kan også være flytende saltvann et stykke ned i bakken.

– Det som er ny viten er at de mener at det vil kunne være en del oppløste oksygenmolekyler i saltvannet på en del områder som ekstreme skapninger skal kunne klare å livnære seg av, sier han.

– Som de sier, dette betyr ikke at det må være liv der, men det ser ut som at det er noen områder hvor liv burde kunne trives hvis det først har kommet dit, legge han til.

Wahl forklarer at man alltid har sagt at det er altfor farlig på overflaten av Mars fordi planeten ikke har noe magnetfelt som beskytter mot veldig sterk stråling. Det er derfor forskerne bestandig sagt at det beste stedet for liv på Mars er noen meter ned i bakken der man er beskyttet for strålingen.

– Hvis man da i tillegg har flytende vann, eller vann som ikke er frosset, sørpet i grus, der nede, vil det beskytte nok mot strålingen og ifølge artikkelen være nok oksygenmolekyler i det vannet til at noen skapninger vil kunne trives der, utdyper han.

Ikke skapninger med to- og fire bein

Dyrene det er snakk om, er ifølge Wahl ulike typer bakterier, eller veldig primitive skapninger som vi kun finner nær ekstreme steder på jorden.

– Det er ikke noe her som tyder på at det er skapninger på to eller fire ben som går rundt.

Wahl understreker likevel at han ikke har sett noe så konkret i en studie før, og at man tidligere har hatt en forståelse av at disse saltvannene, avhengig av hva slags kjemikalier de er, kan være giftige.

Vil gi det norske rombidraget i 2020 et løft

I 2020 skal NASA igjen til Mars. Da skal de ha med seg et norsk instrument som heter Rimfax som skal finne ut hvor det er stein, hvor det er is og hvor det er sørpe, forklarer Wahl.

Han tror den nye studien vil sikre enda mer interesse rundt det norske instrumentet som er valgt ut.

– Jeg vil tro at den norske radaren vil hjelpe til med å finne ut hvor man burde grave for å finne ut mer av det man har funnet ut nå. Så dette er jo en perfekt nyhet for denne ferden, sier han.