DØDELIG: Minst sju personer ble drept og 19 skadd da busser med kristne koptiske pilegrimer ble angrepet på vei til et kloster. Foto: AP / NTB scanpix

Minst syv drept i bussangrep i Egypt: IS tar på seg skylda

UTENRIKS 2018-11-02T18:38:20Z

Syv personer ble drept og 19 såret da flere væpnede menn åpnet ild mot busser på vei til et koptisk kloster i Egypt. IS tar på seg skylda for angrepet.

NTB

Publisert: 02.11.18 19:38

Tre busser med koptiske pilegrimer var på vei til byen Sohag og et koptisk kloster da angriperne slo til, opplyser den koptiske kirken i landet. Det koptiske klosteret ligger om lag 20 mil sør for Kairo.

Innenriksdepartementet i Kairo setter tallet på drepte til sju og tallet på sårede til 19.

Ekstremistgruppa IS tok fredag på seg ansvaret for angrepet gjennom sin propagandakanal Amaq.

De kristne kopterne har lenge vært en utsatt minoritetsgruppe i Egypt . Kopterne utgjør 10 prosent av de 96 millioner innbyggerne i landet. De siste årene har kopterne vært utsatt for flere angrep av islamister.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi ga sin støtte til ofrene på Twitter, hvor han blant annet skrev at han håper de sårede vil komme seg raskt og påpekte viktigheten av fortsatt innsats mot terror.

Saken oppdateres