KONGO:En helsearbeider blir desinfisert av en kollega på et behandlingssenter for ebola i Beni i Kongo i september. Foto: Al-hadji Kudra Maliro / AP / NTB scanpix

Nytt ebola-utbrudd i Kongo: Familie stakk av med liket

UTENRIKS 2018-10-14T01:46:05Z

Et nytt utbrudd av den farlige sykdommen ebola er registrert øst i Kongo, der 125 mennesker er døde av sykdommen fra før.

NTB

Det nyeste utbruddet har sitt senter i Beni, en by i provinsen Nord-Kivu ved grensa til Uganda . Allerede er 127 tilfeller registrert i Beni-området, og antall nye tilfeller øker raskt.

Det nye utbruddet er delvis et resultat av befolkningens motvilje mot tiltakene som må til for å få kontroll, sier helseminister Oly Ilunga.

Frykt og uvitenhet om det dødelige viruset har skapt mistenksomhet mot helsearbeidere utenfra, og myndighetene har måttet sette i verk tiltak for å beskytte helsearbeiderne etter en rekke tilfeller av overfall der folk er blitt skadet.

Mange av dem som har vært i kontakt med de smittede og døde, stikker av av frykt for helsearbeiderne og myndighetene.

Krigen og volden som herjer i området, skaper også store problemer for innsatsen mot epidemien.

Stakk av med kisten

Det siste eksempelet på motviljen mot å samarbeide, er da de pårørende stakk av med likbilen med kisten til deres døde slektning for å begrave ham selv.

Liket til en som er død av ebola, er en av de farligste smittekildene, men trygge begravelser er en utfordring for myndighetene når rasende familiemedlemmer avviser at helsearbeidere blir involvert i det som er et svært personlig øyeblikk.

Onsdag hadde helsearbeiderne og de pårørende forhandlet seg fram til en avtale om hvordan liket skulle håndteres. Familien gikk med på å ha på seg beskyttende klær mens de bar kisten, men forlangte at en slektning skulle kjøre likbilen.

Men på vei til kirkegården stakk plutselig likbilen av i full fart, og det endte med en voldelig konfrontasjon med lokal ungdom da bilen omsider ble funnet ved familiens eget private gravsted.

Neste dag så det ut til at alvoret var gått opp for noen av de pårørende, som troppet opp på sykehuset for å få vaksiner. De bedyret at de ikke hadde rørt liket, slik tradisjonen er.

Bekymret

Verdens helseorganisasjon WHO er sterkt bekymret for situasjonen, siden området der utbruddet nå skjer, er blant stedene der motstanden har vært størst.

Alle tiltak mot sykdommer er suspendert to ganger siden utbruddet først ble registrert, første gangen på grunn av et angrep som væpnede opprørere sto bak, og andre gang på grunn av historien med likbilen.

Hver gang arbeidet blir suspendert, øker risikoen for at smitten sprer seg fordi registreringen av tusener av mennesker som har vært i kontakt med de smittede, stopper opp.

Uvitenhet

Befolkningen i Beni forsvarer seg med at det har vært et sjokk at en av verdens farligste sykdommer har dukket opp, sammen med fremmede helsearbeidere i heldekkende beskyttelsesdrakter.

– Hittil har vi ikke visst nok om ebola, og vi følte oss marginalisert da Røde Kors-folk kom og tok med seg de døde og begravde dem uten at de pårørende fikk spille noen rolle, sier Patrick Kyana.

– Det er vanskelig. Kan du forestille deg at sønnen din dør og noen nekter deg å hjelpe til ved begravelsen. I Afrika har vi stor respekt for døden, sier han videre.

I henhold til lokale tradisjoner vil folk se den døde og vaske og håndtere liket. Men det blir vanskelig når liket er i en lukket sekk som ikke åpnes.

Trodde ikke på myndighetene

I Beni-området trodde folk helt til nylig at ebola ikke fantes, og at det hele var et komplott fra myndighetenes side for å utsette presidentvalget, sier den lokale samfunnslederen Kizito Hangi.

Men etter hvert har samarbeidet er blitt bedre.

– Et problem var at alle helsearbeiderne kom utenfra, men lokale spesialister er nå rekruttert for å overtale folk og snakke med dem på deres egne språk, sier han.