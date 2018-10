REPUBLIKANERE: Senatorene Susan Collins, Jeff Flake og Lisa Murkowski har alles øyner mot seg. Foto: AP/AFP

Nå venter alle på denne trioens Kavanaugh-svar

UTENRIKS 2018-10-05T00:35:14Z

Susan Collins. Jeff Flake. Lisa Murkowski. Sent torsdag kveld ventet amerikanerne fortsatt i spenning på om disse tre republikanske senatorene er villige til å felle Brett Kavanaugh.

Dersom Demokratenes håp om å stemme ned Brett Kavanaugh skal bli mer enn et håp, må trolig minst to av disse tre stemme mot ham.

Det er et enkelt regnestykke for Donald Trumps nominerte til den svært mektige posisjonen i USAs høyesterett, en jobb man får på livstid. Brett Kavanaugh (53) trenger at minst 50 av de 100 senatorene mener han er skikket til jobben.

Republikanerne, presidentens parti, har 51 av senatorene. 48 av disse vet man med stor sikkerhet at kommer til å stemme for å sende dommeren hele veien til høyesterett. Bare tre hersker det noe usikkerhet rundt; Jeff Flake, Susan Collins og Lisa Murkowski.

Visepresidenten kan avgjøre

Om én av dem velger å gå mot sin egen president, enten fordi han eller hun velger å tro på overgrepsanklagene som er kommet , blant annet fra psykologiprofessor Christine Blasey Ford, mot Kavanaugh, eller fordi han eller hun tror på dem som hevder at Kavanaugh løy til Senatet om sine drikkevaner, eller kanskje fordi han eller hun er enige med dem som mener at Kavanaugh i sin forklaring viste et temperament og en partiskhet som ikke er forenelig med å være høyesterettsdommer, vil det likevel ikke være nok.

Med 50 stemmer for og 50 stemmer mot vil visepresident Mike Pence trolig komme inn som en avgjørende stemme. Dermed må altså minst to av de tre nevnte republikanske senatorene stemme mot Kavanaugh for at Demokratenes håp om seier skal føre frem.

Torsdag kveld norsk tid, dagen før den siste debatten skal gjennomføres i Senatet og to dager før den endelige avstemningen, var det få i Washington, D.C. som trodde det kommer til å skje.

Collins: – Grundig rapport

Særlig ettersom Flake og Collins begge – i korte uttalelser – torsdag ga uttrykk for at de var fornøyde med en FBI-rapport som i går ble lagt frem for senatorene. En rapport som kom nettopp fordi disse tre ønsket at FBI skulle etterforske anklagene nærmere.

– Vi har ikke sett noe som underbygger anklagene, sa Flake.

– Det fremstår som en svært grundig etterforskning, sa Collins.

– Når Collins og Flake er fornøyde med etterforskningen er det vanskelig å se at de skal stemme mot nominasjonen (...). Kavanaugh ser akkurat nå ut til å være på vei til Høyesterett, tvitret CNNs faste reporter i Senatet, Manu Raju.

Uvisshet rundt én demokrat-stemme

Demokratene er på sin side svært kritiske til rapporten.

– Det mest oppsiktsvekkende med denne rapporten er hva som IKKE står i den, sa Dianne Feinstein, demokratenes høyest rankede medlem i justiskomiteen.

Hun omtalte rapporten som «mangelfull» etter det hun mente var en etterforskning Det hvite hus hadde sørget for at ble «svært begrenset».

Men selv om minst to av de tre republikanerne skulle stemme mot Kavanaugh er det ikke garantert at demokratenes håp blir virkelighet. For blant de 47 demokratene og to uavhengige senatorene er det to demokrater man ikke føler seg trygg på at ville stemme med resten av sitt parti. Joe Manchin, fra Vest-Virginia og Heidi Heitkamp fra Nord-Dakota. Begge demokrater i svært røde stater.

– Manchin ønsker nok ikke å være den 50. stemmen for Kavanaugh, men det virker som han vil være tilfreds med å være den 51. eller 52., skriver nettstedet Politico.

Den endelige avstemningen er ventet å finne sted lørdag.