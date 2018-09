13-åring i Sverige knivstukket på vei hjem fra skolen

UTENRIKS 2018-09-25T16:57:22Z

Han skal ha gått mellom to andre som slåss, forteller vitner til svenske medier. Hendelsen skjedde i Linköping.

NTB

Publisert: 25.09.18 18:57

13-åringen ble brakt til sykehus der han ble operert. Det er uklart hvor store skader han har. Ifølge SVT er gutten lettere skadd mens Aftonbladet melder at tilstanden hans er alvorlig.

Knivstikkingen skjedde tirsdag ettermiddag da gutten var på vei hjem fra skolen. Politiet mottok melding hendelsen klokken 14.37. Øyenvitner forteller til Aftonbladet at det oppsto en slåsskamp mellom to elever på skolen og at en tredje elev gikk mellom og da ble knivstukket.

Politiet har imidlertid ikke bekreftet hendelsesforløpet.

Ifølge SVT er en ung gutt mistenkt for å stå bak, og han ble ved 17.30-tiden brakt inn til politiet for avhør. Politiet etterforsker saken som drapsforsøk.

Flere detaljer i saken er ikke kjent og det er heller ikke kjent hvor gammel gutten som mistenkes for å være gjerningsperson, er. Men ifølge svenske medier er han under den kriminelle lavalder.